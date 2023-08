¿Cuál es el lavalozas más efectivo?

Aunque se ha demostrado científicamente que los lavavajillas utilizan mucha menos agua que lavar los platos a mano, no todo el mundo tiene acceso a una lavadora de platos. Esto nos deja a muchos de nosotros lavando los platos a mano a diario y con la necesidad de una buena botella de jabón que limpie lo mejor posible.

Pero incluso si tienes una lavadora de platos igual hay ocasiones en las que solo tienes que arremangarte y pasar un rato agradable (o no tanto) con el lavaplatos. Ya sea que lave los platos a mano todos los días o simplemente los use en cosas grandes, los platos, cubiertos y vasos lavados a mano deben salir impecables.

Y eso es justamente lo que hicimos en Práctico para encontrar los mejores detergentes para lavar platos, probar botellas de marcas reconocidas que venden en los supermercados, para descubrir cuáles logran que nuestros platos sucios, ollas, sartenes, moldes, etc…queden relucientes.

En esta ocasión testeamos las versiones más clásicas de estos lavalozas, es decir, nos dedicamos a comparar los 6 jabones más conocidos para lavar platos - y uno biodegradable-, con sus líneas más simples, para ver cuáles vale la pena comprar. En nuestras pruebas, descubrimos que incluso los jabones de mala calidad y más baratos pueden limpiar los platos de su suciedad pegada con un poco de esfuerzo adicional con la esponja, pero los mejores jabones para platos te ahorrarán tiempo parado y también algo de dinero. Además, si le ponemos mucho empeño a fregar ollas y sartenes, corremos el riesgo de rallarlas más de la cuenta.

Metodología:

Para testear cada uno de los lavalozas lavamos exactamente la misma cantidad con cada uno: 7 platos, (algunos con mayonesa) 1 olla en la que se hizo arroz, 1 sartén con grasa, 2 copas de vino y 3 vasos. Utilizamos agua tibia. Además, no lavamos de inmediato, dejamos pasar un par de horas para dificultar el proceso.

Cantidad de detergente: En cada inicio de lavado se aplicó un poco de lavalozas sobre la esponja, de unos 3 cm de diámetro. A medida que se iba necesitando mayor cantidad, se volvía a aplicar una porción un poco menor.

PRECIO RENDIMIENTO PODER DE LIMPIEZA PODER DESENGRASANTE MAGISTRAL $2.990<br/> 500ml Excelente. Bastó solo 1 aplicación para lavar todo. Limpia bien, cumple con la necesidad de eliminar la suciedad de manera fácil sin mucho esfuerzo. Muy bueno. DAWN $5.290<br/> 500ml Muy bueno, pero se necesitó un poco más de detergente (no mucho) Limpia muy bien. Sobre todo ollas y sartenes que es lo más complicado. Vidrios y cristales quedan relucientes. Muy bueno. QUIX $1.640<br/> 500 ml Normal. Se necesitó 2 aplicaciones para el lavado. Funciona. Para lavar la suciedad más difícil requiere esfuerzo, pasar la esponja varias veces para dejar impecable. Normal. CIF $2.090<br/> 500 ml Bueno. Funciona bien, en términos generales es un buen lavalozas que no necesita de tanto esfuerzo para sacar la suciedad de platos, sartenes y ollas. Bueno. VIRGINIA $2.490 <br/> 750ml Malo. Se necesitaron 2 aplicaciones y un poco más. Funciona bien, en general, es un buen lavalozas que no necesita de tanto esfuerzo para sacar la suciedad de platos, sartenes y ollas. Normal. FUZOL $1.729<br/> 500ml Malo. Se necesitaron 3 aplicaciones. También funciona, con esfuerzo la loza puede quedar impecable. Malo. FREEMET $2.390<br/> 500 ml Bueno. Con 2 aplicaciones alcanza para la cantidad que se lavó. Bueno. Funciona muy bien a pesar de ser 100% biodegradable y no utilizar los componentes clásicos que le dan el poder de limpieza a los otros lavalozas. Normal.

No consideramos el cuidado de las manos en este cuadro comparativo, ya que no se utilizó ninguna versión con ingredientes que velen por la humectación de la piel. No obstante, pudimos comprobar que en esta prueba todos los detergentes causaban la misma resequedad en las manos. Siempre es bueno lavar con guantes de goma y humectar con crema después de cada lavado.

Ranking: Del más efectivo al menos efectivo

El mejor de todos: Magistal

Cuando se trata del mejor jabón para lavar platos y limpiar todos los restos que quedan además de la grasa, sin duda Magistral es la mejor opción. Una pequeña cantidad de este jabón limpia fácilmente una cantidad de platos considerable teniendo como parámetro una familia de unas 5 personas. Sin fregar mucho, pudimos deshacernos incluso de los trozos rebeldes y adheridos. Sin embargo, la prueba definitiva fue un sartén donde se hizo un sofrito con aceite y unos trozos de pollo. Cuando se trata de deshacerse de la pesadilla de la grasa, incluso cuando esta ya está fría, Magistral es un gran aliado.

Relación precio-calidad: excelente.

2º lugar: Dawn

Lo cierto es que en capacidad de limpieza y desengrasante, entre Dawn y Magistral no hay mucha diferencia. Lo dos son grandes aliados del lavado de platos. Lo que sí, Magistral sigue rindiendo mucho más y también es más barato que Dawn, sin embargo, este último es un poco más efectivo desengrasando que el resto de los lavaplatos testeados.

3º lugar: Cif

El lavalozas de la clásica marca de limpieza Cif es relativamente nuevo en el mercado. Ocupa este puesto porque, si bien es un poco menos efectivo que los anteriores, es bastante mejor que el Quix tradicional por ejemplo. A un precio razonable en comparación a los otros jabones testeados, Cif es también una buena opción para tener en la cocina.

Quix

Quix es un clásico, una marca de lavalozas reconocida cuya publicidad quizás, ha dejado en nuestros inconscientes una idea de efectividad que no es tan cierta. Sí, como dijimos al principio, todos los lavalozas funcionan, la diferencia está en el rendimiento, su poder desengrasante y su capacidad de limpiar. Pero si lo comparamos con los tres primeros puestos, la diferencia se nota, sobre todo porque uno comienza a usar mucho más detergente para una cantidad de loza prudente y no extremadamente sucia.

Fuzol

La opción más barata entre todas las que probamos en este testeo comparativo es el lavaloza Fuzol. La versión más clásica que puedes encontrar en supermercados viene en doypack de un litro, por eso mismo, es la opción más barata, aunque hay que tener en consideración que se utiliza una cantidad considerable para cada lavado.

Virginia

De la misma calidad del anterior, Virginia es otra de las opciones más baratas de esta prueba. Si bien es más barato, probablemente es menos conveniente que Magistral y Dawn, ya que la cantidad que se necesita para cada lavado es mucha. La espuma en la esponja desaparece con rapidez.

Bonus track:

Cuidado del medio ambiente: Freemet

Si cuidar el medioambiente es lo más importante para ti, esta es una excelente opción, un lavaloza bueno, que desengrasa y que es 100% biodegradable.

Freemet contiene micropartículas que remueven arsénico, plomo y mercurio de la vajilla; además de limpiar y eliminar la suciedad de manera profunda. Sus ingredientes son libres de fosfatos, sustancias muy cuestionadas por sus efectos negativos al medio ambiente. Además, su efectividad está validada científicamente por laboratorios en Chile y EE.UU, certificados por la norma OECD 301-B que avala su biodegradabilidad.