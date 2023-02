Ocho claves para realizar una buena práctica laboral (y ser contratado)

Dicen que nunca se olvida tu primera práctica. Para todos aquellos estudiantes que están viviendo su primera experiencia laboral, hoy se celebra el Día del Practicante, una jornada para festejar a todos los alumnos que ponen a prueba sus conocimientos aprendidos en la universidad, institutos y escuelas técnicas en el mundo real durante la temporada de verano.

La pandemia cambió la forma de trabajar para siempre. Gran parte de las compañías optaron por una modalidad híbrida o 100% remota para sus empleados, lo que impacta también en la forma de llevar a cabo las prácticas.

En KIBERNUM -compañía global chilena que entre sus productos ofrece la búsqueda y contratación de talento IT - trabajan principalmente a distancia, sobre todo porque tienen profesionales de distintos países. “Al estar online, el compromiso de la empresa con el practicante es mucho mayor. Debes darle un rol en el que se vea, que se calve para el negocio, para que sea una pieza más de tu equipo y asignar una persona que lo acompañe y lo evalúe”, comentó Raúl Vargas, Gerente de Gobierno Corporativo. “Ya no puede ser un “comodín” para suplir urgencias cotidianas o hacer quehaceres rutinarios, ya que el formato remoto no es así”.

Un caso similar es Deel, startup global de recursos humanos donde el trabajo remoto y la contratación de talento a lo largo de todo el mundo es la especialidad. “La práctica es una instancia donde tras años de estudio, los estudiantes pueden conocer la realidad de la carrera que escogieron. Si bien al principio puede haber nervios a lo desconocido, será importante vencerlos y poder demostrar flexibilidad, adaptabilidad y ganas de aprender” comentó Natalia Jiménez, Gerente Regional de Expansión para Latam de Deel.

Más sobre Día del practicante

Aquí, las ocho claves para realizar tu primera práctica y lucirte en ella:

La prioridad no es el dinero: No todas las prácticas son remuneradas, pero todas se pagan en conocimiento, Realizar un buen trabajo de principio a fin demuestra las ganas de aprender y hacen que la experiencia sea enriquecedora.



Dejar un sello: Intentar dar un poco más y pensar “fuera de la caja” permiten entregar una huella personal y una mirada a veces novedosa, siempre se puede aportar con algo diferente e innovador.



Proactividad: Preguntar por nuevas oportunidades de quehaceres, demostrar voluntad de hacer hasta las tareas más engorrosas, ser positivo y dar una mano sobre todo cuando la carga laboral aumenta. Todo es aprendizaje.



No existen malas preguntas: Toda empresa tiene sus códigos internos y no hay forma de saberlos si no se averigua. Perder el miedo a consultar es la mejor forma de entender e, incluso, vuelve el aprendizaje aún más rápido.



“Me equivoqué”: Es imposible tener respuesta a todo y sin equivocarse. Reconocer errores e intentar mejorar para la próxima vez es mucho mejor que justificarse. Recuerda pedir feedback para poder ir mejorando con el tiempo.



Un nuevo idioma: La globalización permite conectar con nuevos mundos laborales, incluso en lenguas distintas a la tuya. Saber un segundo e incluso, un tercer idioma es todo un plus. Pero si no lo manejas no hace falta mentir, siempre puedes aprender.



Aprender a organizarse: Hay días que se suman muchas tareas en pocas horas, es importante organizarse para poder cumplir con cada una de ellas. Una lista de pendientes o una agenda es una buena forma para no dejar nada atrás.



Networking: Socializar y estar dispuesto a conocer a los compañeros de equipo permite generar una red de contactos que puede servir para toda la vida. Estar abierto a relacionarse (aunque sea de manera virtual si tu práctica es remota) es el inicio de relaciones que pueden convertirse en amistades.



El rol de las empresas

“First Gen es nuestro programa de prácticas profesionales en donde año a año en PepsiCo recibimos a estudiantes de diferentes universidades. A la hora de realizar la práctica, siempre acompañamos a los estudiantes en cada necesidad para que vivan nuestra cultura y valores desde el primer momento, entre esos valores están ser ellos mismos, expresar sus opinión sin miedo, actuar como dueños de sus proyectos, ser íntegros en cada cosa que hagan o celebrar el éxito de ellos mismos o sus compañeros; comportamientos que son claves en el desarrollo de carrera de cualquier persona que esté comenzando su carrera laboral”, explica Leonel Orellana, director de Recursos Humanos de Cono Sur de PepsiCo.

Y es que el mentor es una pieza clave en el desarrollo de una práctica. “La empresa debe tener claro quién va a ser el mentor del practicante y comprender que parte de sus responsabilidades será el avance que él o ella consiga dentro de su periodo de práctica”, explica Raúl Vargas, gerente de gobierno corporativo de KIBERNUM. “Para eso, es fundamental que se defina cuál es el avance y en el tiempo que se espera que este ocurra, el cual debe entregar valor a la compañía”, agrega el ejecutivo.

“Nos encontramos en una nueva realidad que incluye al trabajo remoto y a veces puede ser desafiante. Es el rol de la empresa es brindar apoyo y guiar a quienes aún se están formando en materia laboral”, sentencia Natalia Jiménez, de Deel