5 consejos que padres y estudiantes deben saber sobre la nueva prueba PAES

El próximo 28, 29 y 30 de noviembre , miles de estudiantes podrán rendir la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), evaluación que reemplazará a la conocida PSU.

Si bien quedan meses para su realización, ya están abiertas las inscripciones para el PAES desde el pasado miércoles 29 de junio hasta el próximo 10 de agosto.

Esta nueva prueba a ojos de Carlos Guajardo, académico Facultad de Educación y Ciencias Sociales Universidad Central (UCEN), tienen cambios que generan “un quiebre en el modelo tradicional que se venía realizando con la PSU”, ya que las preguntas están focalizadas en la medición de competencias, a través de preguntas con situaciones reales de la vida, y no solo contenido.

Gajardo destaca que el principal avance de la PAES es en su lógica, al concentrar una mayor evaluación en las competencias de los estudiantes. “Esto permitirá equiparar el ingreso a una carrera universitaria, considerando aprendizajes que son básicos en los distintos ámbitos de la vida”.

El académico presta atención a la instalación del concepto de “evaluación por competencias”. Gajardo ejemplifica con el caso de un estudiante en el tránsito de su enseñanza media, no sólo tendrá que evidenciar el manejo de “contenidos” conseguidos en asignaturas como lenguaje y matemática, sino que además, se evaluará el “saber hacer” de un individuo en la vida. “Permitirá concretar los conocimientos más allá de acumularlos, evaluarlos y finalmente medirlos desde una perspectiva cuantitativa”, agrega.

Otra transformación en el nuevo dispositivo de evaluación es el resultado final. Ahora, la escala de los resultados que comúnmente conocíamos, de 150 a 800 puntos, se suplanta por una valorización entre 100 puntos mínimo y 1000 máximo, entregando valor agregado a las notas de enseñanza media y el ranking obtenido durante el recorrido de la enseñanza media.

Algunos consejos para los estudiantes

¿Qué tips debe manejar un estudiante para rendir una buena prueba? Carlos Gajardo considera varios aspectos. Lo primero es cuidar la alimentación, tanto los días previos como el mismo día de la PAES, las comidas sean livianas, evitando: frituras, embutidos, café, aliños, picantes, alcohol, carnes rojas; más aún la noche anterior a la realización de la PAES.

Otro consejo es mejorar la calidad del sueño semanas previas a la evaluación. “Dormirse temprano es clave para no estar desconcentrado el día de la rendición”,expresa, tomando en cuenta lo dicho por especialistas en neuroaprendizaje, que aconsejan salir a trotar con los amigos, andar en bicicleta, ya que un trabajo físico de este tipo, ayudará a despejar de toda inquietud que pase por la cabeza, disminuyendo así la ansiedad.

Más sobre Prueba PAES 2022

Pensando en las pruebas, muchos estudiantes tienen dudas sobre cuánto estudiar y hasta qué fecha. ¿Sirve de algo ‘calentar’ materia? A ojos del profesor, los estudiantes deben ser lo más estratégicos posibles al momento de repasar los contenidos de la PAES, actualizados y disponibles en el sitio web del DEMRE.

Gajardo aconseja que los estudiantes faciliten esta importante tarea diseñando un horario semanal, en el que cada día existan al menos tres horas para realizar ensayos, cuadros comparativos, mapas conceptuales, entre una serie de otras técnicas para favorecer la comprensión y la capacidad de síntesis.

No se debe dejar a un lado los espacios de esparcimiento, como salir a trotar, andar en bicicleta, juntarse con amigos y por qué no, ver alguna película o serie en la televisión. Lo sustancial, en este tiempo “libre”, es no dejar de cumplir con el horario de estudio diario.

Tras la evaluación de noviembre, tampoco debe quedar fuera la elección de una carrera universitaria. Si bien algunos ya tienen decidido qué carrera elegir, las dudas e incertidumbre son parte del panorama de quienes aún no toman una decisión compleja y personal.

Un consejo que el académico de la UCEN plantea que no hay que dejar de lado, es que, post PAES los estudiantes puedan investigar a las universidades que ofrecen la carrera por la cual han decidido optar. “Incluso visitarlas y conversar con sus directivos y/o profesores es una excelente oportunidad”, afirma.

Gajardo agrega que entre las opciones no solo se hallan las instituciones estatales, sino que, existen aquellas casas de estudios de carácter privadas que también han obtenido un importante prestigio a nivel nacional e internacional.

Frente a ello, es recomendable considerar que se encuentren acreditadas, que posean beneficios internos, académicos con las competencias necesarias en las asignaturas que enseñan, tasa de titulación oportuna, porcentaje de egresados y que se encuentran actualmente trabajando, infraestructura de calidad, entre otros aspectos que se pueden obtener en la página www.mifuturo.cl o las dispuestas por el MINEDUC.