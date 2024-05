Incluye MAX y PARAMOUNT+: VTR lanza plan móvil con apps de streaming

Porque las tendencias cambian, VTR sorprende nuevamente con un interesante plan móvil que combina lo mejor del streaming. Aparte de contar con un plan con Gigas para comunicarte con tus amigos, cuenta con una nueva oferta que suma Max (la plataforma de streaming que se lanzó en América Latina el pasado febrero) y Paramount+, además de navegación para que los usuarios puedan acceder a la mejor entretención.

“Somos la única compañía que hoy ofrece un plan móvil con aplicaciones en streaming”, resume Nicolás Sabando, gerente Go to Market móvil de VTR. Sabando destacó que han adaptado sus servicios a las necesidades de las personas en el segmento móvil y hogar.

Detalles del plan

El nuevo Plan Móvil, con 400 GB, incluye el beneficio de acceso, sin costo adicional, a estas dos plataformas -Max y Paramount+- por un valor promocional de $12.990 mensual por seis meses.

En Max, por ejemplo, estarán estrenos recientes como Oppenheimer, la mejor película según los premios Oscar, y le acompañan estrenos como Wonka o Barbie. Max también tiene exitosas series de comedia como Friends, The Big Bang Theory o Hacks; títulos originales de HBO como La Casa del Dragón y The Last of Us.

Paramount+, en tanto, ofrece una amplia oferta que va desde series infantiles como Bob Esponja hasta producciones aclamadas como la serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner o la premiada producción El Cuento de la Criada.