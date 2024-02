La Cinta: hablemos de Climaterio y Amor

Hola, soy Cati, cofundadora de La Cinta. Nací en el año 60′, en plena época de cambios para las mujeres. Fue difícil incorporarlos a mi vida, la sociedad patriarcal del momento no permitió el cambio, eran demasiados los temas de los que “no se hablaban”.

Soy Ingeniera Civil Industrial, en este proceso de estudios, me enamoré y nació mi hermosa hija Maite y actual socia. Con mi YO en pleno desarrollo , el matrimonio no duró. En los siguientes 20 años no sentí el llamado del amor y desarrollé muy fuertemente mi profesión en la industria bancaria.

A mis 45 años apareció en mi vida el flechazo, el “otro” que revolucionó toda la vida que había construido hasta entonces. Mario vino a completar mi evolución, y a revolucionar mi YO completamente. Conocí el amor en plenitud, física y emocional, una fiesta del alma y de los sentidos.

Estando en goce pleno del amor, empezaron a aparecer mis primeros síntomas del climaterio “de los que no se hablaba”, de los que no había información ni siquiera en mis hermanas.

Solo una de mis más cercanas tenía útero a esa edad, las demás con quienes habría podido comentar ya había pasado por el quirófano y tenían terapias hormonales de las que tampoco se hablaba.

Partí al doctor después de vivir hemorragias vergonzosas, contagiarme de hongos por comprar lubricantes en una tiendita y viviendo con un abanico en mi cartera, porque de repente empezaba el “Bochorno”. Se me mojaban la nuca, el pelo, el bozo, y algún documento; y yo en mi oficina del banco, resistiendo estoicamente.

“Las hormonas te pueden destruir la vida”, ese fue mi pensamiento. Mi doctor, bastante reacio a la terapia hormonal optó por darme un estrógeno que me ponía en la muñeca y cada dos meses debía parar 1 mes y tomar otra hormona. Eso solucionó bastante el bochorno. Del resto, que involucra seguir tu vida sexual y tu belleza íntima, me tuve que hacer cargo.

Para ese momento estaba bastante avanzada en un proyecto con la Universidad de Concepción en Chillán, de usar los pétalos de la Caléndula officinalis , en la regeneración, hidratación y cicatrización de la piel, lo que derivó en una línea cosmética para la mujer, Vegana V-Label, llamada La Cinta (@lacinta_cl), en un crecimiento natural por recomendación y estudios con pacientes de matronas, en una línea de cuidados de la zona íntima de las mujeres, en todas las etapas de cambios hormonales, o sea toda la vida.

Innovadora línea cosmética vegana

La Cinta ha evidenciado el impacto positivo de esta loción en el periodo de la menopausia. La disminución de estrógenos en esta etapa puede desencadenar molestias como sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, picazón y tirantez, y aumentar la propensión a infecciones vaginales.

La historia continua más abajo

Más sobre Presentdo por La Cinta

La sequedad vaginal no solo es una preocupación física, sino que también afecta al bienestar emocional, mental y social de las mujeres en este grupo de edad. Además, según estudios recientes publicados en la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, la prevalencia de disfunciones sexuales en esta etapa alcanza alrededor del 40% siendo los problemas con el deseo sexual y el dolor/dispareunia los más comunes, afectando significativamente la calidad de vida de las mujeres.

La Cinta ha dado un paso audaz con el lanzamiento de su línea de productos orientada al cuidado íntimo de las mujeres.

Disponible en www.lacinta.cl, es una nueva categoría de productos para la zona íntima de las mujeres destinada a fomentar la salud promoviendo un ambiente propicio para la flora bacteriana normal y mejorando la calidad de la piel de la vulva y zona perineal; embellecer suavizando la piel y evitando la sobre-pigmentación, mejorando la calidad de vida ya que es calmante y alivia los síntomas asociados a la sequedad vaginal, principalmente en climaterio.

Entre los productos está

Espuma de Higiene Íntima, hecha de aceite de arroz (hidratante y antioxidante), extracto de caléndula (reparador de la piel) y femitin (extracto herbal regulador natural del pH fisiológico);

La Loción Herbal Perineal, formulada con extracto de caléndula, hammamelis, aceite esencial de lavanda y aceite de arroz, ingredientes destinados a la humectación y reparación de la piel de la vulvar y perineal. La Loción Refrescante Herbal Perineal de La Cinta es imprescindible para el periodo postparto, el climaterio y otras etapas de cambios hormonales, ya que ofrece alivio a las molestias de la zona íntima/perineal.

Con ingredientes 100% naturales, esta loción proporciona frescura, hidratación y calma. Su efecto regenerador y suavizante respalda la recuperación de la elasticidad de la piel, siendo segura para su uso después del parto y durante la lactancia.

Próximamente se agregarán a esta lista otros productos destinados al cuidado y belleza íntima.

Cuidarte es natural. Mejorar tu calidad de vida está disponible.