Paula Sepúlveda, de Gildemeister: “No hay barreras para las mujeres en la industria automotriz, el talento es lo que importa”

Llevas más de 20 años trabajando en la industria automotriz chilena, ¿cómo ves la evolución que ha vivido ésta con la incorporación de las mujeres? ¿Qué falta?

La evolución de la industria automotriz en términos de inclusión femenina ha sido muy positiva. Hoy vemos un avance real, especialmente en posiciones de liderazgo de primera línea, tanto en los fabricantes como en las OEMs. Cada vez hay más mujeres liderando mercados e incluso la región en el desarrollo de sus respectivas marcas y compañías, lo que demuestra que la industria se ha abierto a una mayor diversidad.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Es muy importante seguir impulsando la presencia femenina en áreas donde su participación sigue siendo baja y fomentar más oportunidades de formación y desarrollo para que más mujeres accedan a posiciones estratégicas. La industria automotriz está evolucionando, y asegurar que este cambio sea sostenible en el tiempo es un desafío en el que todos debemos seguir trabajando.

¿Cómo logra una mujer destacar en una industria históricamente masculina?

La verdad es que no ha sido un tema. A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de contar con líderes que siempre han premiado el talento, independientemente de cualquier otra condición. Gracias a ello, creo que ha sido clave haber tenido los espacios para empoderarme en los distintos roles que he asumido, pudiendo abrir camino para muchas otras mujeres, hoy líderes también desde distintas compañías, con las que he tenido el honor de trabajar, demostrando que es posible liderar y crecer en cualquier industria.

Hoy el desafío de aumentar la participación femenina va justamente en el otro sentido, es decir, el desafío acá es cómo a nivel de industria nos transformamos en un espacio cada vez más atractivo y capaz de captar todo el inmenso talento femenino que existe. Hoy no hay barreras para las mujeres y más aún para las nuevas generaciones, cada vez más empoderadas, talentosas y preparadas. El punto es que comencemos a estar con mayor fuerza como industria en su lista de preferencias.

¿Sientes que ha habido una evolución en la forma de comunicar hoy los modelos hacia las mujeres?

Sí, definitivamente. Aunque a lo largo de los años la proporción de hombres y mujeres que usan el vehículo no ha variado de forma importante, se ha observado un creciente involucramiento de las mujeres en la decisión de qué automóvil comprar para ellas y sus familias. Esto está en línea con su empoderamiento en todos los ámbitos de la vida. Si bien el diseño es un factor relevante, los elementos de seguridad son, por lejos, lo más valorado y, por ende, lo que más se destaca a nivel comunicacional.

¿Cómo busca llegar JAC a las mujeres?

A través de un line up muy completo, buscamos acompañar a cada mujer chilena en las distintas etapas de su vida y según su estilo personal. Todo esto con un enfoque especial en ofrecer altos estándares de seguridad, tecnología de vanguardia y la conectividad necesaria para que su auto se convierta en su pequeño mundo en movimiento.