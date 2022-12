Pedagogías en Chile: más y mejores oportunidades laborales

Siendo un rol fundamental en el desarrollo de las nuevas generaciones, formando en medio de un mundo lleno de cambios, actualmente son 258.828 los profesores y profesoras que ejercen como docentes de educación básica y media en Chile este 2022, de acuerdo a los datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación.

Aunque en los últimos años, la incertidumbre laboral es uno de los factores de la baja en la matrícula en carreras de pedagogía, lo cierto es que quienes han tomado el desafío de convertirse en docentes se han encontrado con una auspiciosa empleabilidad, que promedia un 81,6% al primer año, según el sitio Mi Futuro.

Otro dato para destacar es que desde 2017 las condiciones laborales han mejorado significativamente para profesores y profesoras, aumentando las horas destinadas a la preparación de clases a un 35% y el sueldo en un 30% en promedio ($831.075 brutos con un contrato de 37 horas), según el portal EligeEducar.

Javiera Martin, que cursa el cuarto año de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), avanza segura tras la decisión que tomó luego de terminar la enseñanza media. “Me importaba mucho el campo laboral, y me llamó la atención que puedo trabajar en otros lugares que no sean colegios: trabajar con personas en contexto de encierro, en aulas hospitalarias o con adultos mayores fue lo que me terminó de convencer”, relata.

Esta Casa de Estudios Superiores destaca por tener una empleabilidad general del 71% en las carreras que agrupa su Facultad de Educación, que lleva 40 años formando profesores con un sello de inclusión y derechos humanos, haciéndose cargo de la diversificación laboral del nuevo contexto de la educación en el país.

Preparando a los futuros profesores para encontrar trabajo

Dentro de la formación de las y los nuevos profesores, es importante guiar y motivar el apresto laboral: “En mi carrera los profes siempre se han encargado de decirnos que tenemos bastante trabajo, que nunca nos va a faltar trabajo ya que hay muchas áreas y cada vez se necesitan más profes”, explica la estudiante.

La UCSH prepara a sus estudiantes a través de talleres de búsqueda de trabajo organizados entre algunas de sus pedagogías y su área Alumni. Del mismo modo, el portal de egresados siempre comparte nuevas oportunidades laborales, para informar las convocatorias vigentes. El enfoque y sello de calidad de los profesores formados aquí siempre son bien valorados.

Javiera Martin, quien ya ha pasado diversas experiencias en centros de práctica, dice sentirse preparada para “cualquier situación que se presente”. Ante ello, agrega: “Creo que los centros de práctica tienen una buena percepción de nosotros en general, de nuestra formación y de lo que nosotros podemos entregar como profesionales desde este sello que nos entrega la Universidad”, cuenta Javiera.

