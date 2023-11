Sembrando Salud: 25 años reduciendo las listas de espera en el norte de Chile

Las listas de espera en salud es un flagelo para millones de chilenos. Bajo un panorama desafiante, sobre todo en regiones por la falta de especialistas, una iniciativa creada en Antofagasta cumple 25 años , intensificando sus esfuerzos para colaborar en la reducción de las listas de espera en la Segunda Región.

Se trata del equipo de voluntarios de los operativos médico-quirúrgicos “Sembrando Salud” de la Universidad de Antofagasta (UA) , una cruzada de profesionales que desde 1998 ha funcionado de manera ininterrumpida, ante la creciente necesidad de atención quirúrgica.

El Dr. Pedro Ziede, líder de Sembrando Salud, relata los obstáculos para cumplir con la tarea, sobre todo la falta de quirófanos y camas en el sistema limitó sus esfuerzos. No obstante, entre 2022 a 2023, la frecuencia de los operativos ha alcanzado nuevas alturas, con cerca de ocho jornadas al año que abarcan todas las comunas de la región de Antofagasta.

“El propósito de estos operativos es despejar las listas de espera y brindar oportunidades de atención médica a las comunidades de la Segunda Región”, explicó Ziede. “Nuestro enfoque se centra en abordar las necesidades quirúrgicas de baja complejidad, siendo esta área una de las principales preocupaciones en el servicio público de salud”, complementó.

Sembrando Salud ha realizado 2.600 cirugías en diversas especialidades médicas en 25 años de historia.

En este cuarto de siglo se han atendido a más de 26 mil pacientes de forma ambulatoria, y se han realizado alrededor de 2.600 cirugías en diversas especialidades médicas. Más de 250 voluntarios han participado, demostrando que la solidaridad y el compromiso pueden tener un impacto duradero.

En enero pasado, el equipo médico se desplazó al hospital de Calama , logrando eliminar la lista de espera de Cirugía Pediátrica . El 2024 iniciará con un operativo en el mismo recinto asistencial de la Provincia de El Loa que no cuenta con especialistas en esta área.

Beneficiarios

El más reciente operativo contó con el compromiso de más de 70 voluntarios en la Clínica Bupa Antofagasta. En la ocasión, a inicios de noviembre, se realizaron 16 operaciones de Cirugía Infantil, Urología y Cirugía Adulto .

Uno de los beneficiados es Edwar Correa, quien llevaba más de un año esperando para ser atendido por un especialista. “La verdad estoy muy agradecido por tener la oportunidad de ser intervenido, llevaba mucho tiempo esperando. También agradecer a los profesionales que me atendieron que fueron muy hospitalarios desde el primer minuto que llegué acá”, manifestó.

“En 25 años, ningún voluntario ha recibido un centavo. Creemos que esta integridad es lo que ha mantenido viva nuestra misión”

En las acciones participan también estudiantes en formación. Matías Rocco, alumno de sexto año de Medicina en la UA, estuvo por primera vez en un pabellón. “Para mí la experiencia ha sido muy novedosa y gratificante, he aprendido mucho. También he sido testigo de la solidaridad de los médicos al estar acá hoy después de 12 horas de trabajo o postergando tiempo libre, y esa es una de las grandes enseñanzas que me deja el operativo médico”, cerró el estudiante.

El cirujano infantil y subdirector médico de la Clínica Bupa Antofagasta, Dr. Nelson Herrera, añade que son varios años colaborando con la infraestructura y funcionarios médicos para la realización de este operativo. Herrera, quien además es exalumno UA, valora el rol de Sembrando Salud. “Me saco el sombrero con nuestros funcionarios de la clínica porque están acá voluntariamente sin ningún interés más que dar el beneficio a estos pacientes que son incorporados a estos operativos”, subrayó el facultativo.

Trabajo colaborativo

El Dr. Ziede considera que la transparencia ha sido clave para el éxito de Sembrando Salud. “ En 25 años, ningún voluntario ha recibido un centavo . Creemos que esta integridad es lo que ha mantenido viva nuestra misión”, afirmó, expresando su agradecimiento por el respaldo brindado por el rector de la Universidad de Antofagasta, el Dr. Marcos Cikutovic Salas; junto a la colaboración de la minera BHP, que se sumó a la iniciativa hace varios años; al Servicio de Salud de Antofagasta y a las municipalidades de la región; a hospitales y clínicas privadas.

En este sentido, el doctor Ziede -quien recibió el Ancla de Oro en 2015, la mayor distinción ciudadana de la comuna de Antofagasta- instó a la comunidad a no esperar desastres naturales para abrir sus corazones a la ayuda mutua. “No necesitamos esperar a que la naturaleza nos dé un golpe para ayudarnos. Podemos hacerlo regularmente, como lo hacemos con nuestros operativos médicos. La capacidad de ayudar está en nuestro corazón todo el tiempo”, sentenció.

