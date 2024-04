Skintimate Care: nueva tendencia en salud y belleza íntima

El cuidado íntimo femenino cada vez es más relevante para las mujeres, que buscan soluciones adecuadas para su salud y bienestar.

En cosmética, el “Skintimate Care” -juego de palabras entre “skin care” e “Intimate” o zona Intima- se refiere al cuidado de la piel de la zona íntima (vulvar y perineal), con tratamientos de cuidado y belleza el fin de hidratar, reafirmar y mejorar la calidad de la piel, cuidando especialmente esta delicada zona del cuerpo femenino.

Maite Halabi, socia fundadora de La Cinta, complementa que el movimiento skintimate “ya está entre nosotros”. “Los temas relacionados con la zona íntima y la sexualidad se han vuelto cada vez más importantes para mujeres de diferentes edades y generaciones”, asegura Halabi, complementando que “la incomodidad de la zona íntima puede afectar tu salud, pero también la calidad de vida, seguridad y autoestima”.

“Para nosotras es tan importante abrir estos temas a la comunidad y normalizar una rutina de cuidado íntimo, animando a las mujeres a conocerse y sentirse bien consigo mismas”, sostiene la socia fundadora. Palabras que también resuenan en Cati Jechan, socia fundadora de La Cinta, quien dice para muchas mujeres las molestias, síntomas e incomodidades de la zona íntima “era un tema del que poco se habla”, sobre todo si es consecuencia de cambios ‘normales’ de nuestro ciclo vital.

Jechan afirma ello en referencia a las alteraciones hormonales en adolescencia, parto/puerperio y aún más notorio en el climaterio o perimenopausia, con la disminución del estrógeno en el cuerpo femenino, lo cual puede traer como consecuencia sequedad, irritación y molestias en la zona íntima, afectando la calidad de vida de las mujeres en todo ámbito.

Para enfrentar estas situaciones, La Cinta cuenta con productos como la Espuma de Higiene Íntima, hecha de aceite de arroz (hidratante y antioxidante), extracto de Caléndula (reparador de la piel) y Femitin (extracto herbal regulador natural del pH fisiológico), así como la Loción Herbal Perineal, formulada con Extracto de Caléndula, Hamamelis, Aceite Esencial de Lavanda y Aceite de Arroz, ingredientes destinados a la humectación y reparación de la piel de la vulvar y perineal.

Próximamente se agregarán a esta lista otros productos destinados a nuestro cuidado y belleza íntima. Cuidarnos es natural. Mejorar tu calidad de vida está disponible.

La Cinta es una línea de cosméticos veganos, 100% naturales, libres de parabenos y disruptores endocrinos, y con certificaciones V-label y Cruelty-Free.

Se realizó primer estudio cualitativo de la mano de Catalina Ponzini, matrona especialista en Perinatología, quien lideró el desarrollo de “Estudio desarrollado junto a La Cinta, implementando el uso de Espuma de Higiene Íntima de Caléndula diariamente, sus efectos y percepción individual de un grupo de mujeres del sur de Chile”.

Tras los análisis finales, se encontró una asociación positiva y disminución de los síntomas al cabo de 2 semanas de participar en el estudio.

Entre las conclusiones, los resultados e investigación en curso, han demostrado que el uso de Espuma de Higiene íntima de Caléndula La Cinta ha impactado positivamente en su calidad de vida y asociado de manera positiva la remoción del cuadro clínico previo. (apoyando el alivio de los síntomas)

Estos hallazgos respaldan que su uso es beneficioso y apoya el tratamiento y proceso de recuperar y preservar la salud íntima de cada mujer.

Algunas mujeres han compartido anónimamente sus relatos. Entre ellas, encontramos historias como:

“El jabón (espuma de higiene íntima) me cambió la vida, dejé de sentir esa incomodidad”

“100% recomendado!! Esta espuma intima me ha ayudado un montón a prevenir hongos e infecciones, además, ha sido la tremenda ayuda para mis hemorroides (alivió el dolor y la inflamación). Muchas gracias”

“¡Lo amo! Yo soy muy sensible en toda mi zona íntima y esta espuma de higiene sin dudas es la mejor. No solo deje de irritarme, sino que también me siento mejor y más sana“