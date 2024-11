Las declaraciones de Andrónico, Jean Paul y Nicolás Luksic ante la CMF por venta de acciones de Quiñenco en periodo de bloqueo

El pasado 29 de octubre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó sanciones de multa a los hermanos Andrónico Luksic Craig, Jean Paul Luksic Fontbona, así como a Nicolás Luksic Puga (sobrino de ambos e hijo de Guillermo Luksic), por infracción a la prohibición de transar acciones de un emisor en los 30 días previos a la divulgación de sus estados financieros.

La CMF explicó que “el artículo 16 inciso 5° de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, prohíbe a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de un emisor de valores, y a sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, realizar transacciones sobre los valores emitidos por el respectivo emisor, dentro de los 30 días que anteceden a la divulgación de sus estados financieros”.

Las tres resoluciones aluden a la misma operación, mediante la cual una sociedad de los Luksic, Inversiones Orengo, vendió en un remate realizado a las 13:35 horas del 29 de agosto de 2022 un total de 2.619.260 acciones de Quiñenco, las que fueron adquiridas por otra sociedad de los Luksic, Ruana Copper, a un precio de $2.378 cada una. La operación fue realizada por BanChile Corredores de Bolsa y ascendió a $6.228 millones.

La multa aplicada por el organismo asciende a 1.250 UF para cada uno (poco más de $47 millones), por infracción al inciso quinto del artículo 16 de la Ley 18.045, indicó la CMF.

Pulso a través de una solicitud de Ley de Acceso a la información Pública tuvo obtener copia de las versiones públicas de los expedientes sancionatorios en contra de los miembros de la familia Luksic. Los tres multados prestaron declaración ante funcionarios de la CMF, encabezados por el fiscal Andrés Montes de la Unoidad de Investigación, a través de la plataforma Zoom.

El primero en hacerlo fue Andrónico Lukisc el 17 de julio de 2023. Según consta en el documento, al empresario se le consultó “cómo se gestó la venta de 2.619.260 acciones Quiñenco por parte de Inversiones Orengo S.A. a Ruana Cooper AG Agencia en Chile.

“Nunca participé en ninguna decisión de venta de acciones, esto es parte de una simplificación de la malla de la organización. Es parte de simplificar la malla, y esta decisión de vender acciones fue absolutamente propia de Orengo y Ruana y sus gobiernos corporativos. Yo supe solamente cuando me informaron que me iban a llamar de la CMF. Nadie me preguntó nada. No estuve informado. La decisión estratégica que se conversó años atrás, fue que nuestra malla era muy compleja y quisimos simplificarla. Esa fue la decisión en su momento. Desde entonces se ha informado de tiempo en tiempo, cómo se ha ido simplificando. Y de la operación entre Orengo y Ruana me enteré con motivo de la presente citación. En mi entendimiento, ni yo ni quienes participamos en el consejo hemos comprado ni hemos vendido, directa o indirectamente, acciones de Quiñenco en los últimos dos años o más”, respondió.

"Mi relación con Luksburg Foundation soy parte del board of protector y soy miembro del consejo. El consejo es el consejo de administración y participan 4 miembros: mi hermano Jean Paul y mi sobrino Nicolás y el Sr. Johannes Burger y yo. Este es el órgano que tiene la función operativa y de administración. Y el board of protector está sobre el consejo, está en un ámbito de definiciones estratégicas. Lo integra mi hermana Paola, mi hermana Gabriela, mi hermano Jean Paul y mi sobrino Nicolás, y yo”, añadió.

“Siempre entendí esto como un traspaso de una filial”

El 19 de julio de 2023, a las 10:10 horas, Jean Paul Luksic declaró a través de Zoom: “Soy vicepresidente de Quiñenco S.A. desde 2013, tras el fallecimiento de mi hermano. Además, he sido director durante aproximadamente 30 años”.

Consultado sobre su relación con la sociedad Inversiones Orengo S.A., respondió: “No tengo ninguna relación jurídica. Conozco la sociedad porque soy miembro del Consejo de la Fundación Luksburg, y esta sociedad forma parte de su estructura. Es una filial de la Fundación Luksburg”.

Sobre su rol en la Fundación, detalló: “Soy miembro del Consejo de la Fundación Luksburg. Nos reunimos entre tres y cuatro veces al año. El Consejo está compuesto por cuatro miembros: el Dr. Johannes Burger, mi hermano Andrónico, mi sobrino Nicolás y yo. Estas reuniones abordan los lineamientos estratégicos y generales de la Fundación. Ocupo este cargo desde 2005, tras la muerte de mi padre. La Fundación tiene varios objetivos: apoyar a los descendientes de Andrónico Luksic Abaroa, conservar terrenos en el sur de Chile con gran valor natural que eran de especial interés para mi padre, y llevar a cabo obras filantrópicas, principalmente en Chile”.

Además, destacó: “La Fundación Luksburg es la controladora de Quiñenco, con una participación significativa de entre el 56% y el 58%”.

Consultado sobre el origen de la reorganización societaria de la Fundación Luksburg, respondió: “Yo entiendo que como Fundación Luksic está el deseo de simplificar y reducir esta malla, y los gobiernos corporativos de Orengo y de Ruana son quienes analizan la posibilidad de hacer esto y ver cómo y cuándo hacerlo. Yo estoy seguro que nos informaron que se iba a hacer una operación de simplificación pero no me acuerdo bien de la venta per se, siempre entendí esto como un traspaso de una filial a otra filial, el mecanismo per se puede que lo hayan comentado, pero no lo recuerdo en estos momentos. Para mi el concepto traspaso es lo más general porque tenía que ver con cómo se hace esto, para llevar adelante este proceso de simplificación y ahora tenemos claro que fue una venta de una filial y compró otra filial, sobre el mecanismo ahora sabemos que hubo otras ideas de como hacerlo. La que se optó debió haber sido estimada como la mejor. El traspaso se realizó de una filial a otra filial, el porcentaje que tenía una lo termina teniendo otra, entendiendo que se mantenían dentro de la misma Fundación. El 0.16% de las acciones de Quiñenco S.A. nunca salen de la Fundación Luksburg”.

“No participé en esta toma de decisión”

El 9 de agosto de 2023, Nicolás Luksic declaró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de Zoom. Ante el fiscal Montes, señaló: “Soy director de Quiñenco desde 2013, tengo una participación indirecta del 0,4% en Quiñenco y soy miembro del Consejo de la Fundación Luksburg, que es la controladora de Quiñenco”.

Se le solicitó explicar cómo se llevó a cabo la venta de 2.619.260 acciones de Quiñenco por parte de Inversiones Orengo S.A. a Ruana Copper AG Agencia en Chile. Al respecto, indicó: “Hace varios años que se viene discutiendo la simplificación de la malla societaria. En este proceso, efectivamente, las acciones de Quiñenco que estaban en Orengo fueron transferidas a Ruana Copper. No tuve información específica sobre el cómo ni el cuándo de esta simplificación, ya que estas decisiones las toma el gobierno corporativo de las filiales”.

También se le pidió detallar la reorganización societaria de la Fundación Luksburg que originó la operación. Sobre esto, afirmó: “Desde hace años se plantea simplificar la estructura societaria, y para ello el gobierno corporativo de las filiales de la Fundación tomó las decisiones necesarias. Personalmente, no participé en este proceso de toma de decisiones”.