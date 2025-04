Efecto inmigración: Chilexpress apunta a fortalecer su red de puntos de envíos de dinero

Chilexpress enfocó sus planes para este año en acelerar el crecimiento de su red de puntos de envíos de dinero en el país, incorporando 400 sucursales presenciales para este servicio de aquí al final de año. Con esta expansión la empresa quiere llegar a los 1.000 puntos de atención, “consolidándose como la red de giros internacionales más extensa del país”, detallaron desde la compañía dedicada a la logística.

El gerente de Retail de Chilexpress, Juan Pablo Sepúlveda, dice que este negocio representa actualmente el 30% de los ingresos de la firma a través de la red de retail. “Es un negocio muy relevante”, califica el ejecutivo, apuntando a su relación directa con la migración.

“En términos de envío de dinero, que es la mayor cantidad de transacciones que nosotros hacemos, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Estados Unidos son los países mayoritarios. Va variando en el tiempo, en cierta época España fue muy fuerte, Venezuela en su minuto también fue muy fuerte, (pero) ha venido bajando. Siempre está relacionado a la inmigración”, detalla Sepúlveda.

En el caso de Argentina en particular, el gerente de Retail explica que “ha tenido una baja que es muy notoria desde que tomó ciertas medidas de política cambiaria, y eso afectó, y por lo tanto ya los envíos de dinero no han tenido el mismo dinamismo”.

En tanto, respecto a la ausencia de Venezuela entre los principales países a los que se envía dinero, Sepúlveda dice que se debe a “la lógica del gobierno en Venezuela. Mayoritariamente lo que hace la gente es que envía a Colombia y desde Colombia se la arregla para poder recibir el dinero, ya sea para llevárselo a Venezuela o para poder seguir su camino a cualquier otro destino”.

Eso sí, el negocio de envío de dinero no ha crecido en el último tiempo a nivel macro. “En los años 2022 y 2023 no hubo un crecimiento o decrecimiento significativo en la masa de dinero que se mueve. Se mantiene superestable y lo que va sucediendo es que va variando quién envía y a quién envía”, precisa.

“No varía significativamente porque la persona tiene ciertos ingresos y determina cierta cantidad de dinero que puede enviar al extranjero, y eso no cambia mensualmente, no cambia en febrero, no cambia en marzo, no cambia si el mes tiene más días hábiles, si llueve más, llueve menos”, detalla.

Lo que sí afecta es el tipo de cambio: “Si los tipos de cambio empiezan a ser desfavorables, es menos la cantidad de dinero que reciben fuera. Y eso obviamente impacta en la lógica del incentivo a enviar y también desde la lógica de los ingresos, porque hay una correlación entre el monto enviado y los cobros que se le hacen por los servicios”, explica Sepúlveda,

Presencial v/s digital

“Nosotros fuimos los primeros en lanzar una aplicación de envío dinero al extranjero porque creemos que la competencia principalmente viene dada por canales digitales y algunos clientes nos lo están pidiendo. Pero la penetración ha sido bastante lenta”, cuenta Sepúlveda.

Según menciona el ejecutivo, los clientes que prefieren los canales digitales representan cerca de 7%. “La gente sigue prefiriendo ir a la oficina y entregarnos el dinero”, asegura.

¿A qué se debo eso? El gerente de Retail sostiene que en algunos casos tiene que ver “con el proceso de bancarización del migrante, a pesar de que Chile es uno de los países con mayor bancarización en toda Latinoamérica”. Pero en otros casos, según encuestas que han llevado a cabo Chilexpress a sus clientes, las respuestas son “rotundas y categóricas” expresando que entregar el efectivo les da confianza en cuanto a la seguridad.

Es un desafío para Chilexpress “seguir penetrando los envíos a billeteras electrónicas y continuar también penetrando las soluciones digitales”, dice Sepúlveda.