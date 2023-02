¿Otro caso Fundamenta? Gobierno rechaza proyecto de gigante francesa en Tiltil, pese a contar con informe favorable

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) rechazó, por siete votos en contra y cinco a favor, rechazó el proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales” (Cigri), de la empresa Ciclo S.A. La iniciativa consideraba una inversión de US$85 millones en la comuna de Tiltil.

El revés de la empresa, propiedad de la francesa Séché Group, es similar al que sufrió Fundamenta en Ñuñoa, ya que ambas iniciativas contaban con el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pese a lo cual igualmente obtuvieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable.

En enero de 2017, la Coeva resolvió aprobar el proyecto de manera unánime. Posteriormente, en septiembre de 2017, el Comité de Ministros del segundo gobierno de Michelle Bachelet, presidido por el ex-ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, rechazó, también de manera unánime, las reclamaciones presentadas por los opositores al proyecto. En agosto de 2019, el Tribunal Ambiental de Santiago ratificó unánimemente el proyecto y rechazó las reclamaciones que presentó un grupo de vecinos y agrupaciones de Tiltil.

Finalmente, en julio de 2021, la Corte Suprema acogió parcialmente uno de los recursos de casación y retrotrajo la evaluación ambiental para subsanar una única observación ciudadana pendiente. En cumplimiento de esa sentencia, en febrero de 2022, se inició la nueva tramitación. Una vez que la resolución del rechazo sea notificada, la compañía podría presentar una reclamación ante el Comité de Ministros, entidad que es presidida por la ministra Maisa Rojas. El 27 de enero pasado, el SEA presentó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de 1.188 páginas y recomendó dar curso al proyecto. “El Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana de Santiago, recomienda aprobar íntegramente el presente ICE”, dice el documento.

Pero este lunes el proyecto fue rechazado.

En contra de la iniciativa votaron la delegada presidencial, Constanza Martínez (CS); el Seremi de Salud, Gonzalo Soto (RD); la Seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes (CS); el Seremi de Minería Carlos Hunt (AH) y la Seremi de Agricultura Nathalie Joignant (FRVS). Total: cinco votos. Sin embargo, en la reunión, Hunt y Joignant votaron en dos ocasiones, debido a que emitieron también sus votos en reemplazo de dos de sus pares que no estuvieron presentes en la sesión. Con ello se llegó a los siete votos en contra.

La delegada presidencial, Constanza Martínez (CS)

Quienes no estuvieron fueron el Seremi de Economía, Cristián Rodríguez (CS) y el Seremi de Energía (PL) Iván Morán. La subrogación de esas carteras está definida legalmente y los Seremi votan a discreción: así, la posición original de los funcionarios ausentes, quienes fueron reemplazados por quienes terminaron rechazando el proyecto, podría haber cambiado el resultado final. Si alguno de esos seremis hubiese asistido y hubiese votado a favor, el proyecto habría tenido seis votos a favor y seis en contra: en ese escenario, correspondía dirimir a la delgada presidencial.

Quienes aprobaron la iniciativa fueron el director regional del SEA, Arturo Farías; la Seremi de Desarrollo Social, Julia Standen; el Seremi de Obras Públicas, Jorge Daza (PS), representado por el director regional de Arquitectura (RM) Patricio Rubio; la Seremi de Vivienda, Rocío Andrade, representada por Fabián Kuskinen, jefe del departamento de Desarrollo Urbano, y el Seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz.

Frente al rechazo de Cigri, Damián Tomic, gerente general de Ciclo S.A sostuvo a Pulso PM que “el revés tiene características similares a las del caso de Fundamenta. Ese es el único proyecto que el gobierno en la Región Metropolitana ha votado en contra de la recomendación que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Es decir, hoy lo que se está reproduciendo es una vez más el caso que se vio con Fundamenta en marzo del año pasado”.

“Tenemos una recomendación favorable del SEA, pronunciamientos conformes de todos los servicios que participaron en la revisión del proyecto y, finalmente, en la votación los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana votan en contra. De hecho, los miembros que no participaron de la evaluación decidieron votar en contra y no seguir la recomendación del SEA. Es bien similar”, concluyó.

Además, sostuvo que existe una contradicción entre los mensajes que comunicaron autoridades de gobierno tras el revés de Fundamenta y las decisiones que se están tomando.

La delegada presidencial Constanza Martínez declinó efectuar comentarios sobre este artículo y al cierre no hubo respuesta de la seremi de Medio Ambiente (RM), Sonia Reyes.

Argumentos

Unos minutos después del rechazo del proyecto, el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD) celebró junto a su equipo de prensa. El edil estuvo mirando atentamente la sesión de la Coeva a través de una videoconferencia, como se le pudo ver en su cuenta de Twitter.

En la sesión algunos Seremis no argumentaron su votación. Otros decidieron leer extensos textos desde sus computadores. Ese fue el caso de la titular de Agricultura y, en calidad de subrogante de Economía, Nathalie Joignant (FRVS).

“Tiltil no puede seguir considerada más como nuestro patio trasero o como un lugar elegido para ser un vertedero. No sólo por un tema de justicia socio ambiental, sino porque debemos ser responsable por el nuevo, o ya no tan nuevo, escenario de cambio climático que conlleva eventos meteorológicos extremos de alta peligrosidad concentrada en un país sísmico, que podría agravarse a raíz de este y otros proyectos, y tener graves consecuencias para las aguas subterráneas y el aire, no sólo en el territorio sino en la cuenca de Santiago”, acotó la licenciada en literatura inglesa que en Twitter se define como “activista por el agua y ecofeminista”.

Por su parte, el Seremi de Salud, Gonzalo Soto (RD) recordó que la Corte Suprema había recomendado evaluar el impacto de este proyecto al medio humano en 2021. Añadió que el máximo tribunal del país solicitó evaluar el impacto del transporte de camiones con sustancias peligrosas y las eventuales alteraciones de los sistemas de vida.

“Desde Salud creemos que es fundamental poder evaluar el impacto de la salud en las personas no de manera acotada y fragmentada al flujo de camiones específicos del proyecto, sino que evaluar el impacto en sinergia con el resto de los proyectos que involucran flujos de camiones y otras externalidades negativas. Por eso es importante contar con evaluaciones que nos puedan asegurar con mejor evidencia que efectivamente no va haber una afectación de la salud de las personas. Es por eso que rechazamos el proyecto”, añadió.

Mientras, el Seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz se mostró conforme con el proyecto, aclarando que su visto bueno estaba condicionado a la aplicación de 13 medidas a la empresa titular del proyecto. Entre las medidas está “que el titular se comprometa a generar medidas de mejoramiento del Enlace Rungue”.

Luis Valenzuela Cruzat, alcalde de Tiltil

Una línea eléctrica rechazada

La Coeva de la Región Metropolitana (Coeva) también rechazó este martes otro proyecto, denominado Nueva Línea 2x110 KV Alto Melipilla-Bajo Melipilla Tendido del Primer Circuito, de Transquinta S.A. Se trata de la construcción de una nueva línea de 110 kV entre las Subestaciones Alto Melipilla y Bajo Melipilla de aproximadamente 7,7 km de longitud y una capacidad de 90 MVA, un proyecto de US$ 3 millones.

La votación también fue de 7 votos en contra y 5 a favor, pero a diferencia del caso de Ciclo, el SEA había recomendado rechazar la iniciativa. Esto debido a que “el titular no ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones, en relación al componente Fauna, toda vez que, no logró acreditar que su proyecto o actividad no generará ni presentará los efectos, características o circunstancias del artículo 11 letra b de la Ley N° 19.300 que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental”.

La ausencia de los Seremis de Energía y Economía también fue subrogada por los funcionarios de Minería y Agricultura, respectivamente. Y así el seremi de Minería rechazó con sus dos votos la iniciativa, pese a que la cartera de Energía respaldaba el proyecto. Así había quedado consignado hace diez meses. El 14 de Abril de 2022, Julio Maturana, subsecretario de Energía, envió un oficio al Director Servicio de Evaluación Ambiental (S), Arturo Farías, en el que señaló: “En base a la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme sobre la Declaración de Impacto Ambiental antes mencionada”.