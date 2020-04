50.000 empleos, 900.000 currículums: el coronavirus está reubicando a los trabajadores a un ritmo récord

A medida que la pandemia comenzó a afectar a la economía el mes pasado, el reclutador principal de CVS Health Corp., Jeff Lackey, consultó con sus contactos en compañías que sufrirían algunos de los mayores golpes: aerolíneas, compañías hoteleras y minoristas.

Su mensaje: quiero a tu gente.

CVS, donde el Sr. Lackey dirige la adquisición de talento, ahora está asumiendo el impulso de contratación más ambicioso de su historia. Para reclutar a los 50.000 empleados que necesita para enfrentar un aumento en los negocios impulsado por el coronavirus, se está asociando con Gap Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc., Delta Air Lines Inc. y docenas de otras compañías para emplear a sus trabajadores despedidos. Más de 900.000 personas han solicitado empleos de CVS en las últimas semanas, incluidas las funciones de almacenamiento en tiendas, contestando teléfonos en centros de llamadas o interviniendo para el personal de CVS que termina enfermo o en cuarentena.

En toda la economía, miles de trabajadores están siendo redistribuidos en uno de los cambios laborales más rápidos en la historia de la posguerra. A medida que el coronavirus modifica las necesidades y los comportamientos de los consumidores de la noche a la mañana, algunos trabajadores están asumiendo nuevos roles dentro de sus empresas. Otros están siendo reclutados por nuevos empleadores a través de colaboraciones impensables en el mercado laboral intensamente competitivo que existía hace solo un par de meses.

“Estoy agradecido por el espíritu de las asociaciones”, dijo el Sr. Lackey. “Le digo a la gente, solo tenemos un enemigo en este momento, y es el coronavirus”.

Los esfuerzos equivalen a un desafío de recursos humanos para las empresas que trasladan personas o contratan nuevos empleados. Están compitiendo para evaluar las habilidades de las personas y capacitarlas para nuevos roles, todo a máxima velocidad para lo que a menudo es una burocracia lenta dentro de las empresas.

Para llevar a cabo el esfuerzo de reclutamiento, CVS creó sitios web de contratación dedicados para empleados de muchas empresas asociadas y acortó el proceso de contratación a tan solo uno o dos días. La compañía se inundó con un 500% del volumen de aplicaciones que normalmente reciben sus sitios web de reclutamiento. La oleada sobrecargó el sistema durante unos días.

Gap Inc., que recientemente suspendió a 80.000 trabajadores debido al cierre de tiendas, está alentando a esos empleados a tomar trabajos temporales de medio tiempo, incluso en CVS y en un puñado de otras compañías con las que está colaborando. Meghan Kelly, directora de adquisición de talento global, dijo que su equipo desarrolló un “enfoque de equipo SWAT” cuando Gap trazó el plan de licencia. “Un flujo de trabajo que analizamos fue, ¿cuáles son los niveles superiores de minoristas que están contratando y que podrían ser adecuados para nuestros asociados”, dijo.

Aunque no está claro cuándo volverán las empresas a sus actividades comerciales habituales, Kelly y otros ejecutivos dicen que esperan que la mayoría de los empleados suspendidos que fueron redistribuidos en otros lugares vuelvan a sus trabajos originales.

Colaboraciones similares están surgiendo en todo el mundo. La cadena de supermercados Kroger Co. creó un intercambio para atraer trabajadores despedidos o suspendidos de empresas de servicios de alimentos y hospitalidad como Sodexo, Sysco Corp. y Marriott International. En Alemania, los supermercados Aldi Sud y Aldi Nord firmaron un acuerdo con McDonald’s Corp., permitiendo a la cadena de hamburguesas referir a los empleados para puestos temporales en sus tiendas.

Un grupo de compañías importantes, incluidas Accenture PLC, Walmart Inc. y Nordstrom Inc., lanzarán otro intercambio esta semana que permitiría a aquellos que necesitan trabajadores urgentemente recurrir a empleados despedidos o suspendidos en otras empresas participantes. La empresa de consultoría Mercer LLC, una unidad de Marsh & McLennan, está lanzando una iniciativa similar.

Para algunos trabajadores redistribuidos, los nuevos roles conllevan mayores riesgos y más ansiedad porque muchos de esos trabajos implican una proximidad más cercana a los consumidores. Otros dicen que encuentran satisfacción en asumir un trabajo esencial u otro en demanda en medio de la pandemia.

En TD Bank, con sede en Toronto, más de 2.000 empleados se han cambiado a nuevos trabajos temporalmente, en su mayoría manejando el aumento de las llamadas de clientes que buscan alivio financiero, como aplazamientos de pagos de hipotecas o tarjetas de crédito, y de los propios empleados del banco que buscan ayuda. para inquietudes relacionadas con el Covid, dijo Melanie Burns, vicepresidenta senior de talentos del banco. En sus operaciones en EEUU, el banco trasladó a 450 personas de unidades como financiación de automóviles, donde procesaban principalmente solicitudes de préstamos, a servicios críticos, como funciones de centro de llamadas de primera línea.

Lisa Haasz, gerente de recursos humanos de TD Bank, solía pasar sus días creando planes de personal y programas de desarrollo profesional. Levantó la mano a mediados de marzo cuando la compañía solicitó trabajadores para la línea de ayuda de recursos humanos sobrecargada.

Al día siguiente, hizo una sesión de entrenamiento virtual de una hora. Unos días después, estaba recibiendo llamadas de empleados del banco que buscaban orientación porque habían estado expuestos a alguien con el virus, o se sentían enfermos y necesitaban información sobre las políticas de recursos humanos.

“Puede ser agotador”, dijo la Sra. Haasz, de 51 años, que vive en Elkins Park, Pensilvania. “Estoy trabajando de noche, estoy trabajando los fines de semana, no es lo que estaba acostumbrado”. Pero ayudar a aliviar la carga de los empleados que hacen este trabajo a tiempo completo se siente bien, afirmó.

Después de que el gigante de las telecomunicaciones Verizon Communications Inc. cerró alrededor del 70% de sus tiendas minoristas de propiedad corporativa en marzo, muchos empleados de los locales no tenían un lugar para trabajar, dijo Christy Pambianchi, directora de recursos humanos de Verizon. Así que miles de empleados por hora ahora asumen funciones de ventas y servicio al cliente en el hogar, dijo. La compañía también está alentando a otros empleados con tiempo de inactividad a completar las certificaciones o capacitación necesarias de la industria mientras trabajan de forma remota.

La transición de las personas ha requerido un rápido esfuerzo de reciclaje. El equipo de aprendizaje y desarrollo de Verizon ha tenido que desarrollar rápidamente nuevos programas de capacitación virtual.

Para reducir el tiempo de capacitación, las empresas están contratando en industrias donde las habilidades ya se superponen. Dave Phinney, dueño de la destilería Savage and Cooke en Vallejo, California, dejó de producir licor hace unas semanas y ahora produce 15.000 galones de desinfectante para manos a la semana. Para ese trabajo, ha contratado a unos 20 antiguos camareros, compradores de vino y camareros para llenar jarras de plástico con desinfectante y colocar tapas y etiquetas, y dice que puede contratar hasta 30 más. Les paga de US$22 a US$25 por hora.

“Teníamos muchas personas que querían ser voluntarios, y fue una extraña decisión comercial decir: ”Preferiríamos pagar y poner a la gente a trabajar", dijo.