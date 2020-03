Amazon contratará 100.000 trabajadores de almacén y reparto en medio de cierres de coronavirus

Amazon.com Inc. planea contratar a 100.000 empleados adicionales en EEUU, ya que millones de personas recurren a entregas en línea a un ritmo sin precedentes y los estadounidenses continúan reorientando sus vidas para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

Amazon planea desplegar a los nuevos trabajadores para alimentar su máquina de comercio electrónico en expansión y está aumentando los salarios de todos los empleados en centros de distribución, transporte, tiendas y entregas en EEUU y Canadá en US$ 2 por hora hasta abril. En el Reino Unido, aumentará £ 2 (US$ 2.45) por hora y aproximadamente € 2 (US$ 2.24) por hora en muchos países de la UE, según la compañía. Amazon ahora paga US$ 15 por hora como salario inicial a los trabajadores en sus centros de distribución en EEUU.

La decisión del gigante tecnológico de irse de juerga de contratación y aumentar el salario de los trabajadores muestra el doble desafío que enfrentan las compañías como Amazon, ya que buscan satisfacer la creciente demanda de alimentos y artículos domésticos clave y también cuidar a los empleados en la primera línea de la pandemia.

Amazon contaba con casi 800.000 empleados a tiempo completo y parcial a partir del 31 de diciembre.

Esta semana, países de todo el mundo tomaron medidas más drásticas para contener la propagación del virus, cerraron escuelas para decenas de millones de niños y ordenaron a los ciudadanos que se quedaran en sus hogares, excepto para las funciones esenciales. El presidente Trump aconsejó a los estadounidenses que eviten bares, restaurantes y reunirse en grupos mayores de 10. Francia anunció el encierro y San Francisco ordenó a los residentes que se quedaran en casa.

A medida que el aprendizaje, el comercio electrónico y el trabajo cambian a la configuración en el hogar, el movimiento de Amazon para agregar a sus filas destaca otra forma en que la crisis ha forzado el cambio en las empresas y los mercados. Grandes empresas bien capitalizadas, como Amazon, se están moviendo para cumplir con un aumento extraordinario en los pedidos. Slack Technologies Inc. y Microsoft Corp. están viendo interés en sus plataformas de trabajo colaborativo.

"Amazon es lo suficientemente grande, poderoso y decisivo como para asumir una cantidad significativa de la holgura causada por todos los cierres", dijo Mark Cohen, ex director ejecutivo de Sears Canada Inc. y director de estudios minoristas en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia. "Este es un enorme motor de distribución que ha estado creciendo durante muchos años e invirtiendo por delante de sus propias necesidades".

Las escuelas están recurriendo rápidamente a portales educativos en línea que nunca se han utilizado a una escala tan extensa. El uso de banda ancha en algunas áreas se ha visto afectado, ya que muchos recurren a las redes domésticas para el trabajo y la transmisión de entretenimiento. Las convenciones de entretenimiento de larga data se han abandonado temporalmente, como los períodos de espera para que las películas en los cines estén disponibles digitalmente. Universal Pictures, de Comcast Corp., dijo el lunes que está haciendo ciertas películas que todavía están en los cines, disponibles para ver en casa a partir del viernes.

Más clientes están recurriendo a las compras en línea para todo, desde la entrega de comestibles hasta toallas de papel, artículos de limpieza y necesidades diarias. Amazon, que también posee la cadena de supermercados Whole Foods, fue una de las compañías que Trump mencionó el domingo durante su actualización sobre el brote de coronavirus. Amazon representa el 39% de todos los pedidos en línea en EEUU, según eMarketer, y está cubriendo muchas de esas necesidades.

"Estamos viendo un aumento significativo en la demanda, lo que significa que nuestras necesidades laborales no tienen precedentes para esta época del año", dijo Dave Clark, vicepresidente senior de operaciones de Amazon en un memorando revisado por The Wall Street Journal.

Las empresas de entrega de alimentos como Grubhub Inc. y Postmates Inc. han visto pedidos robustos, incluso cuando el potencial cierre generalizado de restaurantes podría ralentizar la actividad. Cuando la pandemia golpeó por primera vez en China, los pedidos de entrega de alimentos aumentaron inicialmente, pero las empresas experimentaron una caída cuando los restaurantes cerraron después de aproximadamente un mes, según la firma de investigación NPD Group Inc.

Los 100.000 nuevos empleos de Amazon, en ubicaciones en todo EEUU, llegarán en un momento en que se están contrayendo minoristas más amplios y reconsideran la operación de tiendas físicas durante una pandemia. Apple Inc., Nike Inc. y Lululemon Athletica Inc., entre otros, han anunciado el cierre temporal de tiendas.

Los empleados de las industrias de la hospitalidad, el entretenimiento y los restaurantes también se enfrentan a una crisis en ciudades como Nueva York y Washington, D.C., que imponen restricciones para reunirse en lugares públicos.

El miércoles, Amazon amplió su política de licencia por enfermedad para incluir a los trabajadores de almacén a tiempo parcial y estableció un fondo de ayuda, con un monto inicial de US$ 25 millones para socios de entrega como conductores y otros afectados por el brote.

Anteriormente, la compañía suavizó su política de tiempo libre no remunerado, ofreciendo a los trabajadores la opción de tomar tiempo libre ilimitado hasta fines de marzo sin penalizaciones. El cambio afectó a los trabajadores en oficinas, tiendas, almacenes y otros lugares que requieren presencia física.

La aceleración en las entregas en línea se produce cuando Amazon les dijo a todos sus trabajadores a nivel mundial que trabajen desde casa si sus trabajos lo permitieran.

Con la gente tratando de limitar su exposición, los clientes dependerán de compañías con armas de comercio electrónico y la capacidad de reponer rápidamente el inventario más que nunca.

La ejecución hasta ahora ha sido irregular. Luchando con la demanda, muchos minoristas han tenido que cancelar porciones de pedidos en línea o retrasar sus fechas de envío de artículos como jabón de manos hasta fines de abril. El plazo de delivery de los supermercados en línea ha aumentado a más de una semana en muchas ciudades donde los clientes estaban acostumbrados a la entrega al día siguiente.

Algunos minoristas en línea muestran artículos disponibles en sus resultados de búsqueda que están agotados, y muchos han tenido que lidiar con problemas de la cadena de suministro ya que los clientes de todo el mundo están exigiendo los mismos artículos al mismo tiempo.

Amazon dijo el sábado que tenía agotados algunos artículos populares, especialmente productos básicos del hogar, y algunas entregas tardarían más de lo habitual. En algunos mercados, los clientes no podían realizar pedidos en el mismo día, que generalmente se utilizan para comprar alimentos en las tiendas Whole Foods, propiedad de Amazon. La compañía también ha tenido que combatir a los vendedores de terceros en el sitio que participan en el aumento de precios de los artículos en demanda, como desinfectantes para manos y máscaras faciales.