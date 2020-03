Comerciantes de alta frecuencia celebran en un mercado volátil

Los inversores que operan rápidamente han obtenido grandes ganancias durante la volatilidad del mercado, con estrategias que van desde sofisticados algoritmos informáticos hasta otros tan simples como “vender las rasgaduras y comprar las inmersiones”.

Los operadores de alta frecuencia, que generalmente implementan algoritmos sofisticados y computadoras potentes para entrar y salir de los mercados a la velocidad de la luz, tienden a funcionar bien cuando los mercados son volátiles.

Virtu Financial Inc., uno de los mayores operadores de alta velocidad, dijo la semana pasada que espera registrar ingresos comerciales de entre US$ 509 millones y US$ 519 millones en el primer trimestre, más del doble de la cantidad del mismo período del año pasado y su mayor trimestre de ingresos comerciales desde que la empresa se hizo pública en 2015.

Los resultados de Virtu son "un cuarto para los libros de récords", escribió el analista de Piper Sandler Richard Repetto en una nota. Las acciones de Virtu han subido un 42% este año, mientras que el S&P 500 ha bajado un 19%. La única otra empresa comercializadora de alta velocidad que cotiza en bolsa, Flow Traders NV, con sede en Ámsterdam, ha subido un 22% hasta la fecha.

Las empresas de alta frecuencia han tenido problemas en los últimos años en medio de un período de baja volatilidad y mercados en constante aumento. Aún así, se estima que representan alrededor de la mitad del volumen de negociación del mercado de valores de EE. UU., ya que han reemplazado en gran medida a los operadores de piso que alguna vez controlaron el flujo y reflujo de las bolsas. Virtu es un creador de mercado designado para la Bolsa de Nueva York.

Al igual que los creadores de mercado, los comerciantes de alta velocidad a menudo ganan dinero con la diferencia entre las órdenes de compra y venta, conocidas como “spread”, vendiendo alto y comprando bajo a medida que las acciones suben y bajan. Las diferenciales (spreads) en acciones altamente negociadas, como Apple Inc., que generalmente son de 1 o 2 centavos, se han disparado a 30 centavos o más en las últimas semanas debido a los mercados altamente volátiles y de rápido movimiento. Si bien los diferenciales amplios indican condiciones de mercado más riesgosas, las empresas que pueden explotar la diferencia pueden obtener ganancias considerables.

Según algunos operadores, algunas estrategias simples de comercio rápido también funcionan bien.

"Nuestros operadores están teniendo algunos de sus mejores meses en años", dijo Dennis Dick, un operador de Bright Trading, un agente de bolsa de Las Vegas que ofrece plataformas de negociación impulsadas por computadora para los comerciantes diarios. Dijo que una de las estrategias que mejor ha funcionado es "vender las rasgaduras y comprar las caídas": vender acciones después de grandes movimientos al alza y comprar después de fuertes recesiones.

El Sr. Dick dijo que los operadores están buscando acciones que se ven demasiado bajas o demasiado altas durante las grandes oscilaciones del mercado que lo arrastran completo hacia arriba o hacia abajo. En este momento, dijo, muchos están comprando acciones con poca deuda y vendiendo acciones con mucha deuda que probablemente sufrirán a medida que la economía se deteriore. Si una acción de baja deuda se desploma durante una gran liquidación, los operadores se precipitarán y comprarán, esperando que se recupere.

Thomas Peterffy, director ejecutivo de Interactive Brokers Group, una correduría electrónica popular entre los comerciantes diarios, dijo que el volumen diario manejado por su empresa se ha más que duplicado a más de dos millones de transacciones diarias en las últimas tres semanas. Las nuevas cuentas también están surgiendo, dijo, una señal de que las personas confinadas en sus hogares podrían estar recurriendo al comercio.

Los perdedores entre las estrategias comerciales computarizadas, al menos hasta ahora, son los que apuestan por las correlaciones de larga data entre los diferentes instrumentos financieros. Tales dislocaciones pueden causar pérdidas en el arbitraje estadístico, o estrategias estadísticas.

Entre las correlaciones que se rompieron durante lo peor de la liquidación de la semana pasada estuvieron entre las acciones y los precios de los bonos del Tesoro, que generalmente se mueven en direcciones opuestas. Pero durante la reciente liquidación, los inversores huyeron de ambos. "Las liquidaciones del Tesoro en los grandes días de renta variable significan que la correlación finalmente se ve cuestionada", dijo Pav Sethi, director de inversiones de Gladius Capital Management, una empresa comercial de Chicago.

El Sr. Sethi dijo que otro desglose en las correlaciones ha sido entre las acciones y una amplia medida de volatilidad del mercado, el Índice de Volatilidad Cboe, o VIX, conocido como el índice de miedo. Por lo general, el VIX aumenta cuando las acciones caen a medida que el miedo se extiende por Wall Street, y viceversa. Si bien el VIX se disparó a niveles récord a medida que el mercado se desplomó en las últimas semanas, el enlace no siempre ha funcionado como se esperaba.

Tales patrones de comercio descontrolados significan problemas para las empresas de inversión cuantitativa, dijo David Magerman, ex ejecutivo de Renaissance Technologies, una de las empresas más grandes y exitosas que se conocen como empresas cuantitativas. Los modelos que implementan las empresas, a menudo basados ​​en años de rentabilidad, se mezclan a medida que los inversionistas se dirigen a las salidas de una vez.

"Las grandes sacudidas a los mercados son un lanzamiento de moneda para los fondos cuantitativos", dijo Magerman. "Una vez que los mercados se calmen... los fondos cuantitativos que aún existen deberían limpiarse".

Aunque la volatilidad ha beneficiado principalmente a las empresas de comercio electrónico, "todavía puedes ser sorprendido", dijo Rob Creamer, CEO de la empresa con sede en Chicago Geneva Trading. "Hay muchos mercados que han sido tan dislocados que ha sido increíblemente desafiante".

Una víctima de los movimientos extremos fue Ronin Capital LLC, una empresa comercial con sede en Chicago que incurrió en pérdidas de cientos de millones de dólares en estrategias vinculadas al VIX, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El operador de intercambio de futuros CME Group Inc. dijo el 20 de marzo que subastó algunas de las carteras de Ronin después de que no cumplió con los requisitos de capital.

Una persona contactada en la oficina de Ronin no respondió a las solicitudes de comentarios.

Algunos operadores de extracción rápida que no utilizan algoritmos complejos también se están beneficiando de los cambios del mercado. Daniel Schlaepfer, CEO de Select Vantage, que tiene más de 2.000 comerciantes diarios en todo el mundo, dijo que los 10 mejores días récord de su empresa ocurrieron este mes. Los volúmenes diarios de negociación en toda la empresa se han duplicado desde que los mercados comenzaron su caída, dijo.

Los operadores de Select Vantage generalmente mantienen acciones por menos de 15 minutos y nunca se sientan en posiciones durante la noche, dijo. En cierto modo, la empresa actúa como una gran empresa de alta frecuencia impulsada por el ser humano que compra y vende acciones rápidamente durante todo el día.

"Estamos muy arriba. Estamos arriba con fuerza completa ", dijo el Sr. Schlaepfer.