El crecimiento de suscriptores de Netflix se ralentiza en medio de una mayor competencia

Netflix Inc. dijo que el crecimiento de suscriptores se desaceleró en el tercer trimestre, destacando los nuevos desafíos que enfrenta la compañía de los competidores que aumentan sus propios servicios de streaming a medida que la pandemia de coronavirus continúa perturbando la industria del entretenimiento.

Netflix informó el martes que agregó 2,2 millones de suscriptores en el trimestre en términos netos, por debajo de su pronóstico de julio de 2,5 millones de nuevas suscripciones para el período. La ganancia más reciente es menor que las reportadas por Netflix para el primer y segundo trimestre, cuando agregó 15,8 millones y 10,1 millones de suscriptores, respectivamente.

La capacidad del gigante del streaming para atraer suscriptores durante la primera mitad del año lo marcó como una de las empresas que se beneficiaron de la pandemia. Los consumidores se movieron para comprar suscripciones de Netflix cuando el Covid-19 inicialmente se extendió y los funcionarios bloquearon las economías, lo que resultó en que millones de personas pasaran más tiempo en casa. La suspensión de ligas deportivas profesionales, la cancelación de eventos como conciertos y el cierre de salas de cine a principios de este año redujeron la competencia.

Los ejecutivos de la compañía con sede en Los Gatos, California, advirtieron anteriormente que el crecimiento se había adelantado en medio de la pandemia y dijeron que esperaban que los aumentos de suscripción disminuyan durante la segunda mitad de 2020. Mientras tanto, los deportes se han reanudado, más personas han estado viajando y los cines han reabierto.

“Como esperábamos, el crecimiento se ha desacelerado”, afirmó la compañía en una carta a los accionistas.

Las acciones de Netflix cayeron un 5,4% en las operaciones fuera de horario.

La empresa se enfrenta a una mayor competencia de otras empresas de medios que también han comenzado a transmitir programas de televisión, películas y otros contenidos. A principios de este mes, Walt Disney Co. expresó que reorganizaría las operaciones para centrarse en iniciativas de streaming, que incluyen a Disney +. WarnerMedia de AT&T Inc. se encuentra en medio de una reestructuración similar para centrarse en la nueva plataforma de transmisión HBO Max y NBCUniversal de Comcast Corp. está realineando sus operaciones de entretenimiento para dar prioridad a su nuevo servicio de transmisión, Peacock.

Netflix está en medio de la creación de un nuevo equipo de liderazgo en el lado del contenido televisivo. Cindy Holland, la ejecutiva de programación original que jugó un papel clave en el desarrollo de muchos de los programas más exitosos de la plataforma, incluidos “Orange is the New Black” y “Stranger Things”, se fue el mes pasado después de que se promoviera a Bela Bajaria, quien supervisaba la programación internacional, a jefe de televisión global.

Similar a trimestres anteriores, Netflix reportó ganancias más fuertes en muchos mercados en el extranjero que en EE.UU. y Canadá. Para el último trimestre, señaló que agregó un millón de suscriptores en Asia, 760.000 en la región, incluida Europa y Medio Oriente, y 260.000 en América Latina.

En América del Norte, la compañía ganó 180.000 suscriptores adicionales para el tercer trimestre, por debajo de la ganancia de más de 2,9 millones en el segundo trimestre.

Netflix cerró el trimestre con más de 195 millones de suscripciones en todo el mundo.

La compañía reportó ingresos de US$6.440 millones, frente a los US$5.250 millones del año anterior. Los analistas esperaban que Netflix generara US$6.390 millones en ingresos para el último trimestre.

Las ganancias aumentaron a US$790 millones, o US$1,74 por acción, desde US$665 millones, o US$1,47 por acción, el año anterior. Los analistas esperaban US2,13 por acción, según FactSet.