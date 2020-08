“El estándar de oro”: por qué las nuevas empresas chinas aún acuden en masa a EE.UU. para realizar ofertas públicas iniciales

Estados Unidos sigue siendo un imán para las ofertas públicas iniciales de las empresas de tecnología chinas, a pesar de las crecientes tensiones políticas, comerciales y regulatorias entre las dos economías más grandes del mundo.

Más de 20 empresas de China se han hecho públicas en lo que va del año en el mercado de valores Nasdaq o en la bolsa de valores de Nueva York, recaudando US$4.000 millones en total, según datos de Dealogic. La mayoría se especializa en industrias de alta tecnología como software o vehículos eléctricos. La suma ya supera los US$3,5 mil millones en ingresos combinados de OPI que 25 empresas chinas recaudaron en EE.UU. en el transcurso de 2019.

El jueves, una correduría china de bienes raíces en línea recaudó alrededor de US$2,1 mil millones en una cotización en la Bolsa de Nueva York, luego de fijar el precio de su OPI por encima de un rango de precios anterior. Eso impulsará aún más la cuenta de este año. La compañía, KE Holdings Inc., es conocida en el país como Beike Zhaofang y cuenta con SoftBank Group Corp. entre sus patrocinadores de alto perfil. Su OPI es la más grande en los Estados Unidos por una empresa china desde 2018. El acuerdo valorará a la empresa en más de US$22.500 millones. Los bancos tienen la opción de aumentar el tamaño total de la venta de acciones en un 15%.

La acción subió en su debut, subiendo un 87% en su primer día de cotización.

“El mercado estadounidense sigue siendo el estándar de oro”, dijo Drew Bernstein, copresidente de la firma contable Marcum Bernstein & Pinchuk LLP, cuyos clientes incluyen corporaciones chinas que cotizan en EE.UU. “Si de alguna manera se cambian las reglas de cotización y las puertas se cierran el viernes, probablemente verá una OPI china el jueves”.

Las tensiones entre Estados Unidos y China están en su punto más alto en años. Los dos países han estado discutiendo sobre cuestiones comerciales, tecnológicas y diplomáticas. La administración Trump recomendó recientemente que las empresas chinas se vean obligadas a renunciar a sus cotizaciones en las bolsas de EE.UU. a menos que cumplan con los requisitos de auditoría de EE.UU. para 2022. El Senado también aprobó un proyecto de ley similar a principios de este año, pero debería ser aprobado por la Cámara antes. siendo convertido en ley.

A pesar de eso, un índice del Bank of New York Mellon de los recibos de depósito estadounidenses de las empresas chinas, ha ganado un 18% en lo que va de año, superando el aumento del 4,4% del índice S&P 500.

Los banqueros de inversión y otros asesores dicen que las empresas chinas todavía están haciendo cola para cotizar en bolsa en Estados Unidos y han tenido gran éxito en la recaudación de fondos de Estados Unidos y otros inversionistas globales. Cotizar en el mercado de capitales más grande, activo y profundo del mundo brinda a las empresas un mayor reconocimiento internacional y un grupo de inversionistas más diverso, afirman. La mayoría de las acciones de las empresas chinas también han obtenido ganancias significativas en sus debuts comerciales en Estados Unidos.

“No hay duda de que la gente tiene los ojos abiertos” a los riesgos que plantea la incertidumbre geopolítica y regulatoria, afirmó Aaron Arth, director para Asia, excepto Japón, en Goldman Sachs Group. “Pero no ha habido cambios, no ha disminuido el apetito o la demanda en esta etapa”, expresó.

Para muchas empresas, las necesidades de capital a corto plazo superan los riesgos a largo plazo, según Peihao Huang, director de mercados de capital accionario de Asia en UBS Group AG.

“Si bien aún es difícil estimar los riesgos de la exclusión de la lista, muchas empresas tienen necesidades a corto plazo para obtener capital y quieren hacerlo de la manera más eficiente con una valoración deseable”, explicó.

El reciente escándalo contable en Luckin Coffee Inc., una cadena de café china cuyas acciones se derrumbaron menos de un año después de su OPI de mayo de 2019, en gran parte no ha disuadido a los inversionistas estadounidenses y mundiales, que siguen ansiosos por invertir en empresas chinas con fuerte potencial de crecimiento, dicen los participantes del mercado.

Li Auto Inc., un fabricante de vehículos eléctricos de cinco años, recaudó a fines de julio US$1.100 millones en una oferta pública inicial de Nasdaq liderada por unidades de Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS y China International Capital Corp.

Su acción se cotizó en la parte superior de un rango ofrecido y saltó en su debut. La compañía tiene actualmente una capitalización de mercado de US$13,1 mil millones.

“China es el hogar de algunas de las empresas emergentes de más rápido crecimiento en el mundo y el potencial que ofrecen es muy atractivo para los inversionistas globales”, dijo Mingming Huang, socio fundador de Future Capital Discovery Fund, el primer inversionista externo en Li Auto.

Dijo que la cotización de la compañía en Estados Unidos la hace más comparable a otros fabricantes de vehículos eléctricos, incluidos Tesla Inc. y NIO Inc., con sede en Shanghai, cuyo movimiento de acciones ha reflejado las grandes ganancias de Tesla este año. XPeng Inc., otro rival chino de Tesla, presentó una solicitud de OPI en Estados Unidos la semana pasada.

Sin embargo, algunas de las mayores ventas de acciones realizadas por empresas chinas este año han tenido lugar en Hong Kong y Shanghái, incluidas las cotizaciones secundarias de JD.com Inc. y NetEase Inc., y la de Semiconductor Manufacturing International Corp., que anteriormente renunció a cotizar en NYSE.

El gigante chino de pagos y tecnología financiera Ant Group Co. también se está preparando para una doble cotización en Hong Kong y Shanghai que podría valorar a la compañía en más de US$200 mil millones. Ant no consideró una cotización en EE.UU. a pesar de que su empresa hermana Alibaba Group Holding Ltd. se hizo pública allí, informó anteriormente The Wall Street Journal.

Las empresas chinas tampoco siempre prosperan en los mercados estadounidenses. En los últimos años, numerosas empresas chinas que cotizan en los Estados Unidos también se han privado, a menudo por equipos de gestión que trabajan con inversionistas externos, y a veces con el objetivo de asegurar una valoración más alta de una base de inversionistas más entusiasta en China.

Aún así, para muchas empresas en etapas de crecimiento que necesitan continuar recaudando fondos, Estados Unidos sigue siendo “el mercado más fácil para obtener capital”, dijo Arth de Goldman.