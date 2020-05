Incluso Warren Buffett se pregunta si las personas regresarán a las oficinas

Cuenten Warren Buffett entre los que cuestionan el futuro de las oficinas.

El presidente y director ejecutivo de 89 años de Berkshire Hathaway Inc., que ha pasado años criticando la hinchazón corporativa, afirmó el sábado que la pandemia del coronavirus podría conducir a cambios a más largo plazo en la forma en que las personas hacen sus trabajos. Con las oficinas cerradas y las ciudades refugiadas, millones de personas han pasado las últimas semanas trabajando de forma remota.

“La oferta y la demanda de espacio para oficinas pueden cambiar significativamente”, dijo Buffett. “Muchas personas han aprendido que pueden trabajar en casa o que existen otros métodos para llevar a cabo sus negocios de lo que podrían haber pensado que estaban haciendo hace un par de años. Cuando ocurre un cambio en el mundo, te adaptas a él”, expresó.

Al igual que muchos estadounidenses, Buffett afirmó que habían pasado más de siete semanas desde que había hecho el nudo de la corbata. “Es solo una cuestión de qué sudadera me pongo”, bromeó.

Los comentarios llegaron el sábado durante la reunión anual de Berkshire en Omaha, Nebraska, un asunto de más de cuatro horas seguido por inversionistas de todo el mundo. Por lo general, miles de accionistas asisten al evento en persona para escuchar a Buffett y su socio comercial desde hace mucho tiempo, Charlie Munger, reflexionar sobre el estado de la empresa y el mundo. El evento de este año se transmitió desde una arena vacía. Munger no estuvo presente y Buffett respondió a las preguntas enviadas por los accionistas por correo electrónico.

Buffett pasó gran parte de su tiempo esgrimiendo un argumento alcista para la salud a largo plazo de la economía estadounidense, haciéndolo a veces en un formato que siempre ha rechazado: una presentación de diapositivas. También se refirió al futuro de los empleos en su empresa, su opinión sobre el Programa de Protección de Cheques de Pago destinado a ayudar a las pequeñas empresas y cómo la nación debería tratar a los trabajadores de primera línea.

Perspectiva de Berkshire: Posibles despidos

Berkshire, un conglomerado que incluye la compañía de seguros Geico, ferrocarriles, compañías de energía y marcas como Dairy Queen y See’s Candies, emplea a unas 391.500 personas.

A pesar de que Berkshire tenía alrededor de US$137.3 mil millones en efectivo al final del primer trimestre, Buffett señaló que es posible que la compañía necesite despedir a algunos trabajadores a corto plazo.

En Berkshire, los negocios de fabricación podrían ver una fuerte caída en la demanda, dijo Buffett. “En esos casos, tendríamos despidos en algún momento”, manifestó Aún así, a largo plazo, afirmó que esperaba que la compañía siguiera contratando.

"Dentro de cinco años, creo que Berkshire empleará a mucha más gente", dijo Buffett.

El PPP: “Infierno para administrar”

Si bien ninguna de las subsidiarias de propiedad absoluta de Berkshire Hathaway ha solicitado estímulo o asistencia del gobierno en virtud de un programa de préstamos para pequeñas empresas, Buffett elogió los esfuerzos.

El Programa de protección de cheques de pago, que otorga préstamos a empresas con 500 empleados o menos que pueden ser perdonados si no despiden a los trabajadores, fue una "muy buena idea", dijo.

El programa ha suscitado intensas críticas por parte de las pequeñas empresas frustradas en sus intentos de recibir préstamos, y algunas compañías públicas que aseguraron el dinero lo han devuelto. Buffett expresó que le dio crédito al Congreso y otros funcionarios públicos por actuar con rapidez.

“Debe ser un infierno administrar”, señaló. “Simplemente no es tan fácil inaugurar programas increíblemente grandes. Habrá una cierta cantidad de fraude. Todo no sale a la perfección. Pero estoy 100% por cuidar a las personas que realmente se lastiman por algo con lo que no tienen nada que ver".

“Ni siquiera sabemos sus nombres”

Cuando se le preguntó cómo el país podría apoyar mejor a los trabajadores de la salud, los conductores de reparto y los empleados de servicios de alimentos en la primera línea, Buffett sugirió que merecían salarios más altos y más respeto.

“Están trabajando las 24 horas del día, y ni siquiera sabemos sus nombres”, dijo. “Deberíamos hacer cosas que ayuden a esas personas”.

Una economía ideal debería permitir a los trabajadores de bajos salarios criar a una familia con los ingresos de un solo trabajo de 40 horas a la semana, dijo Buffett. Muchos trabajadores de primera línea deben mantener múltiples trabajos, y los empleados de las plantas y almacenes de carne se han retirado de sus empresas en las últimas semanas para protestar por las condiciones de trabajo.

“Están contribuyendo mucho más que algunas de las personas que salieron del útero con el pie derecho o tuvieron suerte y saben cómo arbitrar los bonos o lo que sea”, afirmó. “Uno pensaría que con nuestra prosperidad, nos mantendríamos en estándares aún más altos de cuidar a nuestro prójimo, particularmente cuando ve una situación como la de hoy”.

Aunque las condiciones de vida han mejorado para aquellos que están entre los que ganan el 20% más bajo en salarios en los últimos 100 años, “realmente ha mejorado para el 1% superior”, expresó Buffett.