Jane Fraser sucederá a Michael Corbat como CEO de Citigroup y será la primera mujer en liderar un importante banco de Wall Street

Jane Fraser se convertirá en la primera mujer en dirigir un importante banco de Wall Street, sucediendo a Michael Corbat como director ejecutivo de Citigroup Inc. cuando se jubile en febrero.

Citigroup eligió a Fraser para que se desempeñara como presidenta y dirigiera su banco de consumo global el año pasado, una medida que la estableció como la líder para suceder a Corbat. Pero el momento de la jubilación de Corbat es una sorpresa; se esperaba que siguiera siendo CEO hasta 2022.

Corbat, de 60 años, ha dirigido el banco desde 2012, interviniendo tras la abrupta partida de Vikram Pandit. El veterano de Citigroup de 37 años, un hombre de arreglos con una inclinación por las estadísticas, se le atribuye haber devuelto la salud al banco luego de su casi colapso durante la crisis financiera de 2008-09.

Será el primer líder de Citigroup en irse en sus propios términos desde que el arquitecto del banco, Sandy Weill, se jubiló en 2003.

El ascenso de Fraser a uno de los trabajos más codiciados en finanzas es un gran paso para las mujeres en Wall Street. Los primeros puestos de la industria siguen siendo obstinadamente masculinos, a pesar de los esfuerzos por reclutar y elevar a más mujeres. Los hombres dirigen los principales bancos de Wall Street, un grupo que incluye a JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc., y siempre lo han hecho.

El nombramiento de Fraser como la primera directora ejecutiva del banco es “un motivo de orgullo para todos nosotros y un pionero para nuestra industria”, dijo Corbat en un memorando a los empleados.

Fraser, de 53 años, ha trabajado en Citigroup durante 16 años. El banco la ha contratado para que maneje una serie de tareas difíciles.

Durante la crisis financiera, dirigió la división de estrategia del banco, sentando las bases para contraer el banco y vender unidades como la correduría Smith Barney. Ese papel le dio una visión de lo que podría convertirse en Citigroup, pero pidió dirigir un negocio. Citigroup la aprovechó para apuntalar su banco privado para los ultrarricos.

Unos años más tarde, Corbat la llamó a su casa en Londres. Ella acababa de regresar de un viaje de trabajo a Kuwait y Qatar, dijo, y Corbat le pidió que se mudara al área de St. Louis, Missouri, para administrar la unidad de hipotecas del banco. En el banco privado, Fraser trató con multimillonarios. En St. Louis, su trabajo sería cuidar de un negocio maltrecho que atiende a propietarios preocupados por una ejecución hipotecaria.

“Algunos de mis amigos me preguntaron si estaba loca”, afirmó Fraser, nacida en Escocia, en una conferencia de 2014. “El término británico es tonto”.

Sus nuevos empleados, expresó Fraser en la conferencia, se preguntaban qué podría hacer una mujer británica por su negocio. En su primer ayuntamiento con el grupo, se puso una camiseta de los Cardenales.

“Esos son los momentos en los que estás parado allí y solo tienes que saltar de cabeza e ir a por ello ... Solo tienes que estar ‘todo en’: mente, corazón, agallas, horas”. Las mujeres, señaló, deberían ser menos tímidas acerca de sus fortalezas.

En 2015, Citigroup la envió a México para administrar el negocio latinoamericano marcado por el escándalo del banco. El año anterior, el banco había dicho que su unidad de México había sido engañada en un supuesto fraude contable por parte de una empresa de servicios petroleros.

Se mudó a Nueva York en 2019 para administrar el banco de consumo de Citigroup. Ha liderado la respuesta de emergencia del banco al coronavirus en América del Norte, una tarea que la ha puesto en contacto con líderes de todo el banco.

“Creemos que Jane es la persona adecuada para construir sobre el historial de Mike y llevar a Citi al siguiente nivel”, dijo el presidente de Citigroup, John Dugan.

Hace ocho años, Corbat se hizo cargo de un banco en crisis. Los reguladores y los inversionistas estaban irritados porque Citigroup no se estaba moviendo lo suficientemente rápido como para cambiar después de la crisis financiera. Corbat trabajó para suavizar las relaciones del banco con sus supervisores y reducir una empresa conocida por la construcción de imperios. Se apegó en gran medida al plan que su predecesor y la junta directiva habían elaborado, pero aceleró el ritmo.

Aún así, el banco no pasó la prueba de resistencia de la Reserva Federal en 2014, y la Fed le dijo a Citigroup que le preocupaba la capacidad general del banco para evaluar el riesgo. El banco renovó sus modelos de riesgo y contrató a más empleados de cumplimiento.

Corbat, afirmaron sus asociados, comprendió que gran parte del público desconfiaba de la banca —y de Citigroup en particular— cuando asumió el mando del banco.

Si bien se ha ganado elogios por estabilizar a Citigroup, los analistas e inversionistas buscaban más señales de crecimiento.

Se suponía que este sería el año en que Citigroup demostró que había mejorado su rentabilidad y había alcanzado a sus rivales. La pandemia de coronavirus y la destrucción económica que causó han obligado al banco a dejar de lado esos objetivos. Pero, al igual que sus pares, Citigroup ha logrado superar la crisis con su rentabilidad mermada pero su salud intacta.

Pero las viejas percepciones han resultado difíciles de cambiar. Cuando el banco envió accidentalmente a algunos acreedores de la empresa de cosméticos Revlon Inc. un pago de US$900 millones, algunos analistas dijeron que se parecía mucho al Citigroup de antaño.

Corbat “dejará la firma en una posición mucho más fuerte de la que encontró”, señaló Dugan en el comunicado.

En su memorando a los empleados el jueves, Corbat expresó que es el momento adecuado para que asuma un nuevo líder. Fraser, dijo, debería ser quien lidere una inversión planificada de varios años en su infraestructura y controles globales.

En su propio memorando, Fraser se comprometió a preparar a Citi para un mundo más digital. “Necesitamos pasar de la remediación a la transformación fundamental de nuestro entorno de control y riesgo; y debemos asegurarnos de que tenemos una cultura que exige excelencia en estas áreas porque, en última instancia, nos hará más competitivos y mejorará nuestra capacidad para servir a nuestros clientes”, escribió.

Las mujeres ocupan relativamente pocos puestos de responsabilidad en el negocio bancario y en Wall Street. En una audiencia del Congreso el año pasado, se preguntó a Corbat y a otros directores ejecutivos de grandes bancos —todos hombres blancos— si era probable que algún día los reemplazaran candidatas. Nadie dijo que sí.

Días después, JPMorgan Chase & Co. preseleccionó a Marianne Lake y Jennifer Piepszak para suceder algún día al CEO James Dimon. Citigroup hizo lo mismo más tarde ese año, poniendo a Fraser en la fila para reemplazar a Corbat.