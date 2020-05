La última fortaleza del aumento de las ganancias bancarias no podrá mantenerse

Los cuatro bancos más grandes de China reportaron esta semana un aumento en las ganancias en el primer trimestre, incluso después del colapso de la actividad económica causada por la pandemia de coronavirus.

La impresionante capacidad de los principales bancos para capear la tormenta no durará un año. Existe una compensación directa e incómoda entre la calidad de los activos de los bancos chinos y el apoyo que brindan a la economía en un apuro. El costo de su servicio nacional eventualmente pesará en los resultados de una forma u otra.

Agricultural Bank of China, China Construction Bank Corp. y Industrial and Commercial Bank of China (ICB) reportaron un crecimiento de ganancias netas de 4.8%, 5.1% y 3%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre un año antes. En el caso del Banco de China las ganancias fueron prácticamente estables año tras año después de que se contabilizaron los mayores deterioros.

Un aumento en las ganancias puede parecer increíble. Las ganancias bancarias en otras partes del mundo, y las de los bancos extranjeros que operan en China, se están derrumbando. Pero ser un prestamista en una economía donde la asignación de crédito a menudo está determinada por la política, más que por el riesgo, tiene sus ventajas durante una pandemia.

Quizás, sin embargo, solo a corto plazo.

Las cifras a tener en cuenta a medida que avanza el año son los márgenes de interés neto y los préstamos no redituables. Los márgenes ya reducidos marcaron un poco más bajo en tres de los cuatro, mientras permanecieron planos en ICBC. El índice de morosidad se modificó poco, aunque el índice de formación de préstamos vencidos, una medida de la rapidez con la que se están formando los nuevos préstamos incobrables, aumentó en ICBC. El Banco de China no informó cifras de morosidad.

Es probable que las cifras del primer trimestre no muestren la historia completa. La investigación de UBS publicada en marzo sugiere que los precios baratos de las acciones bancarias chinas, que cotizan a una fracción de su valor en libros, implican un índice de morosidad de más del 10% al 12% para los principales prestamistas.

Los nuevos préstamos morosos se reconocerán lentamente, con los principales bancos presionados para ofrecer tolerancia a los clientes al menos hasta que la peor presión económica haya terminado. La firma de calificación crediticia Fitch espera que la proporción de préstamos morosos reconocidos aumente a 3,5% este año desde 1,5% en junio del año pasado, entre los bancos que analiza.

Los grandes bancos nacionales no están tan expuestos a las pequeñas y medianas empresas del sector privado que sufrirán el peor daño económico, pero las principales instituciones estatales, son las primeras en apoyar a los prestamistas más pequeños y regionales que caen en apuros.

El shock relacionado con el coronavirus para los principales bancos de China no se ha traducido en sus resultados de inmediato, pero eventualmente pesará sobre ellos. Retrasar el reconocimiento del problema puede alargar aún más la resaca.