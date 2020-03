Las aerolíneas buscan US$ 50 mil millones en ayuda del gobierno en medio de la crisis del coronavirus

Las aerolíneas estadounidenses están en conversaciones con el gobierno para obtener al menos US$ 50 mil millones en asistencia financiera, más de tres veces el tamaño del rescate de la industria después de los ataques del 11 de septiembre, según personas informadas sobre las discusiones.

La forma exacta y la cantidad de ayuda que los transportistas están buscando se está discutiendo, y podrían incluir préstamos respaldados por el gobierno, subvenciones en efectivo u otras medidas, incluido el alivio de impuestos y tarifas, según algunas personas y una propuesta publicada por un grupo comercial de aerolíneas el lunes .

Las aerolíneas se han quedado atónitas por la rápida caída en sus reservas a medida que el nuevo coronavirus se ha extendido por todo el mundo. A medida que los peores escenarios que se imaginaron hace solo unos días o semanas se han cumplido, los transportistas se han apresurado a hacer recortes cada vez más profundos en sus horarios.

Mientras tanto, los principales líderes del fabricante de aviones Boeing Co. han estado en conversaciones con funcionarios del Congreso y de la administración Trump sobre la posible asistencia financiera para el fabricante y sus proveedores, como parte de un paquete de ayuda más amplio para la industria de la aviación, dijo el lunes un ejecutivo de la compañía.

"Podemos lograr que el sector de la aviación se recupere más rápido si hay asistencia", dijo el ejecutivo. Los detalles de cualquier posible solicitud de asistencia no se pudieron conocer de inmediato.

Boeing continúa construyendo aviones de cuerpo ancho en su fábrica de Everett, Washington, cerca de Seattle, mientras que la producción del 737 MAX de cuerpo estrecho se detiene en medio de una conexión a tierra prolongada después de dos accidentes mortales.

"Queremos proteger a nuestros empleados y preferiríamos no ir a los despidos", dijo el ejecutivo de Boeing. La crisis de MAX ya ha tensado las finanzas del gigante aeroespacial, pero Boeing ha dicho que tenía como objetivo evitar los despidos ya que los funcionarios de aviación sopesan devolver ese avión al servicio.

United Airlines Holdings Inc. dijo el domingo por la noche que reduciría su vuelo planeado a la mitad en abril y mayo y está en conversaciones con sus sindicatos sobre medidas que podrían incluir permisos, recortes salariales u otras medidas para reducir los gastos de nómina.

Delta Air Lines Inc. y American Airlines Group Inc. también han anunciado severos recortes en vuelos, congelaciones de contratación y licencias voluntarias no remuneradas para los empleados. Los tres transportistas han revelado que están en conversaciones con el gobierno, pero la cantidad de asistencia que se está discutiendo no se ha informado previamente.

Airlines for America, el grupo comercial de la industria, emitió el lunes una propuesta de US$ 50 mil millones en ayuda que había circulado en privado en los últimos días.

El grupo comercial argumentó que la mitad de la asistencia debería venir en forma de donaciones directas a las aerolíneas.

La propuesta también describe un programa de US$ 25 mil millones en el que la Reserva Federal compraría instrumentos financieros o proporcionaría préstamos sin intereses o garantías de préstamos a los transportistas de pasajeros y carga.

También incluye disposiciones para las rebajas de los impuestos especiales, incluidos los de boletos, carga y combustible, que las aerolíneas pagaron en el primer trimestre y una derogación de esos impuestos hasta al menos el 31 de diciembre de 2021.

Pero algunos grupos de presión en nombre de las aerolíneas creen que esa cifra podría no ser suficiente, dada la probabilidad de que la interrupción del viaje aéreo dure meses, dejando a los transportistas con grandes cargas de deuda y flujos de efectivo deprimidos.

"Podrían estar disparando demasiado bajo", dijo una persona involucrada en las conversaciones.

La administración Trump está utilizando el post-11 de septiembre con rescates aprobados por el Congreso en 2001 como plantilla para las conversaciones con los transportistas, dijeron personas involucradas en las discusiones.

Los legisladores en 2001 hicieron US$ 5 mil millones en pagos directos a las aerolíneas después de los ataques terroristas que provocaron un cierre de tres días del espacio aéreo de América del Norte. También asignaron hasta US$ 10 mil millones para apoyar a las aerolíneas estadounidenses a través de un programa de préstamos, aunque solo se autorizaron US$ 1,56 mil millones en garantías, incluidas las compañías que terminaron fallando.

"No vemos que las aerolíneas estén fallando, pero si tienen una crisis de efectivo, vamos a tratar de ayudarlas", dijo el lunes el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, a periodistas en la Casa Blanca. El Sr. Kudlow dijo que "muchas" líneas aéreas habían pedido ayuda.

“Estamos en contacto sobre sus balances y su flujo de caja”, dijo.