Las empresas extranjeras aprovechan la bonanza en los mercados de crédito de EE.UU.

El fabricante de vidrio irlandés Ardagh Group buscaba recaudar US$600 millones por la venta de bonos el mes pasado. En cambio, obtuvo US$1.000 millones. Dos días después, decidió aprovechar el mercado por otros US$400 millones. Esta vez, recaudó US$715 millones.

Multitudes de compañías extranjeras como Ardagh están recaudando dólares estadounidenses para capitalizar los bajos costos de los préstamos y la creciente demanda de los inversionistas de deuda corporativa. La venta de bonos en dólares por parte de empresas extranjeras en abril y mayo alcanzó el nivel más alto en siete años, según datos de Dealogic.

El apuro de las empresas extranjeras para pedir prestado en EE.UU se está sumando al montón de deuda que las empresas estadounidenses han emitido desde que la Reserva Federal comenzó a descongelar los mercados crediticios en marzo. Las compañías estadounidenses también están optando por recaudar capital en casa, y reducen su práctica de aprovechar las tasas ultrabajas de Europa mediante la venta de bonos denominados en euros, también conocidos como “Yankees inversos”.

"He recaudado dinero para empresas durante 25 años y este es absolutamente uno de los mejores mercados para prestatarios que he visto", dijo Andrew Karp, jefe global de mercados de capital de deuda con grado de inversión en Bank of America.

Eso se debe en gran parte a la Fed. El banco central ha tomado medidas para tratar de proteger a la economía estadounidense de la pandemia y los bloqueos relacionados, incluida la compra de deuda corporativa por primera vez. A principios de esta semana, la Fed explicó con mayor detalle cómo ejecutará un programa de US$250 mil millones para comprar bonos en circulación de compañías que tenían calificaciones de grado de inversión a mediados de marzo y comenzaron las compras en el mercado secundario. También está introduciendo un programa separado de US$500 mil millones para la deuda recién emitida.

Las acciones de la Reserva Federal mostraron su voluntad de mantener el flujo de crédito a las corporaciones estadounidenses, lo que ayudó a estabilizar el mercado de bonos de EE.UU. después de que se desplomó en marzo. Las medidas también están avivando el apetito por la deuda en dólares de las compañías extranjeras, ya que se espera que la Fed absorba muchos de los bonos emitidos por compañías domiciliadas en los Estados Unidos, lo que empuja a los inversionistas a mirar a otros rincones del mercado.

“Lo que ha hecho la Fed ha sido claramente material para apoyar el mercado”, afirmó Karp. “Parece que tienen la intención de mantener esta postura en el futuro”.

Esto ha creado un frenesí de oferta en el mercado crediticio de EE.UU. las compañías han emitido más de US$1 billón de bonos en 2020, siendo marzo, abril y mayo los tres meses más ocupados para los mercados de capital de deuda de EE.UU., según Bank of America.

Las compañías extranjeras que han recaudado dinero en los Estados Unidos este año incluyen al gigante cervecero Anheuser-Busch InBev SA, que recaudó US$6 mil millones de una venta de bonos en abril. Tres días después, la compañía tecnológica china Tencent Holdings Ltd. también recaudó US$6 mil millones al emitir una serie de bonos con vencimiento entre 5 y 30 años.

Los compradores han absorbido esta mayor emisión de bonos. Los fondos de crédito en EE.UU. registraron el segundo aumento mensual más grande en activos netos en abril desde al menos 2007, aumentando en US$109 mil millones, según datos de Morningstar.

El costo de los préstamos en dólares también ha disminuido para las empresas extranjeras en los últimos meses. El diferencial, el rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda denominada en dólares estadounidenses emitida por compañías extranjeras no financieras con grado de inversión en lugar de los bonos del Tesoro, se redujo a 2,18 puntos porcentuales en mayo desde 3,6 puntos en marzo, mostró un índice ICE BofA. Para aquellos con deuda calificada como basura, la diferencia por encima del punto de referencia se redujo a 6,54 puntos porcentuales desde casi 9 puntos en el mismo período de tiempo.

Gracias a los movimientos de la Fed, los bonos corporativos de EE.UU. tendrán una menor volatilidad y se consideran una inversión más segura, expresó Andrey Kuznetsov, gerente de cartera de crédito de Federated Hermes en Londres. Esto alimenta los bonos en dólares emitidos por compañías extranjeras también, debido al aumento en la demanda de la deuda, explicó.

Kuznetsov señaló que está comprando bonos a largo plazo de compañías estadounidenses que recientemente han perdido el estatus de grado de inversión, conocidos como ángeles caídos, y que también está sopesando los bonos en dólares emitidos por compañías con sede en Europa y mercados emergentes.

Ardagh, por su parte, no tiene vencimientos de bonos antes de 2025 y ha “aumentado significativamente” su liquidez tras la reciente actividad de recaudación de fondos, dijo el presidente Paul Coulson.