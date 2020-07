Las familias presentan la primera ola de demandas Covid-19 contra empresas por fallecimientos de trabajadores

Los empleadores de todo el país están siendo demandados por las familias de los trabajadores que sostienen que sus seres queridos contrajeron casos letales de Covid-19 en el trabajo, un nuevo frente legal que muestra los riesgos de reabrir los lugares de trabajo.

Walmart Inc., Safeway Inc., Tyson Foods Inc. y algunos centros de salud han sido demandados por negligencia grave o muerte injusta desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo. Los seres queridos de los empleados sostienen que las compañías no pudieron proteger a los trabajadores del virus mortal y como resultado deberían compensar a sus familiares. Los trabajadores que sobrevivieron al virus también están demandando para pagar facturas médicas, ganancias futuras y otros daños.

Al responder a las demandas, los empleadores han dicho que tomaron medidas para combatir el virus, incluido el cribado de los trabajadores para detectar signos de enfermedad, exigir que usen máscaras, desinfectar los espacios de trabajo y limitar el número de clientes dentro de las tiendas. Algunos señalan que es imposible saber dónde o cómo sus trabajadores contrajeron el Covid-19, particularmente a medida que se extendió más ampliamente en todo el país.

El nuevo coronavirus ha creado una crisis económica y de salud global, responsable de la muerte de más de 150.000 personas en los Estados Unidos mientras agota los recursos y a las instituciones.

Los casos son parte de una amenaza de responsabilidad en desarrollo que enfrentan las empresas estadounidenses de todas las industrias, ya que muchas reanudan sus operaciones después de hacer que los empleados trabajen de forma remota o se cierren por completo durante meses.

El proyecto de ley de alivio del coronavirus que los republicanos del Senado dieron a conocer esta semana dificultaría a los trabajadores demandar a su empleador si se enferman en el trabajo. La legislación propuesta protege a las empresas, escuelas e iglesias de ser responsables de las infecciones por coronavirus a partir de diciembre de 2019, a menos que hayan actuado con mala conducta intencional o hayan tenido un comportamiento gravemente negligente.

El proyecto de ley limitaría los daños punitivos, establecería una carga de prueba clara y convincente y aumentaría los requisitos para demandas por lesiones personales. También llevaría tales demandas a los tribunales federales, que potencialmente son más favorables para los acusados.

Las medidas enfrentan resistencia en la Cámara controlada por los demócratas, donde la presidenta Nancy Pelosi se opone a los planes de responsabilidad del Partido Republicano. Ella quiere que los legisladores refuercen las protecciones para los trabajadores al fortalecer las reglas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los expertos legales dicen que las propuestas del Partido Republicano frenarían significativamente, pero no eliminarían, los casos presentados en nombre de trabajadores enfermos.

“La cantidad de litigios en el horizonte es enorme”, dijo Harold H. Kim, presidente del Instituto de la Cámara de Reforma Legal de EE.UU., un brazo del grupo comercial.

Los sindicatos y los defensores de los consumidores dicen que se han presentado pocas demandas y que el proyecto de ley del Senado negaría la reparación a los trabajadores lesionados y sus familias. Hasta finales de julio, se habían presentado alrededor de 69 casos laborales que afirmaban que los trabajadores estaban expuestos o potencialmente expuestos al virus, según un rastreador de litigios por coronavirus mantenido por la firma de abogados Hunton Andrews Kurth.

Los empleadores rara vez son responsables de las muertes de empleados vinculados al lugar de trabajo. Esto se debe a que la barrera legal para probar fallas es alta, y porque los estados a menudo restringen tales quejas a los sistemas de compensación de sus trabajadores, que generalmente limitan los pagos a una parte del salario de un trabajador, la cobertura de sus facturas médicas y la compensación por discapacidad.

Los expertos legales dicen que la pandemia de coronavirus podría cambiar la forma en que se desarrollan estos casos. Las primeras demandas en nombre de los trabajadores enfermos se centran en si los empleadores se adhirieron a las pautas estatales y federales para reducir la propagación del virus, que evolucionó rápidamente en marzo y abril, especialmente en el uso de máscaras, y que en ocasiones entraron en conflicto entre sí.

Según los expertos legales, los empleadores que no enviaron a los trabajadores enfermos a sus hogares, hicieron cumplir el distanciamiento social o que se adhirieron a la guía de uso de máscaras podrían ser responsables. Los casos que muestran que el empleador actuó con negligencia grave, lo cual no está excluido por la propuesta del Senado y que a veces puede proceder fuera del sistema de compensación para trabajadores, podría dar lugar a acuerdos extrajudiciales o terminar ante jurados simpatizantes.

Pedro Zuniga trabajó durante 22 años manejando productos en un centro de distribución Safeway en Tracy, California. A mediados de marzo, él y otros trabajadores se quejaron a los supervisores de que el ambiente de trabajo no era seguro porque los colegas estaban enfermos, según Paul Matiasic, un abogado que representa el reclamo de la familia del Sr. Zuniga. El Sr. Matiasic afirmó que la gerencia amenazó con tomar represalias contra los trabajadores si no se presentaban a medida que el centro de distribución ampliaba sus horarios para satisfacer las crecientes demandas de compra de alimentos.

El 20 de marzo, la empresa publicó un memorando de “Team Talk” en el centro de distribución titulado “Riesgos de Coronavirus: Realidad vs. Ficción”. El letrero, que lleva el logotipo de las compañías Albertsons, empresa matriz de Safeway, recomienda no usar una máscara en el lugar de trabajo.

"Si está sano, una máscara no lo protegerá de las gotas respiratorias que una persona infectada tose", decía el letrero. "Las áreas abiertas de la máscara pueden dejar entrar esas gotas".

El 4 de abril, el Sr. Zuniga, temblando, tosiendo y con fiebre, fue a un hospital del área después de hacerse una prueba de Covid-19, que dio positivo. Al día siguiente lo transfirieron a cuidados intensivos, donde lo pusieron en un respirador y lo colocaron en coma inducido médicamente. Murió ocho días después a los 52 años.

Norma Zuniga, su viuda y madre de sus cinco hijos, demandó en mayo a Safeway y Albertsons por negligencia grave y muerte injusta en el Tribunal Superior del Condado de Alameda en busca de daños generales y punitivos. La demanda sostiene que la compañía no siguió la guía del 9 de marzo de OSHA destinada a preparar lugares de trabajo para Covid-19, que pidió aislar a los trabajadores enfermos. Dijo que el tendero engañó a los trabajadores cuando expresó que usar equipo de protección no ayudaría a prevenir la propagación de la enfermedad.

“Desafía el sentido común”, señaló Matiasic sobre la publicación de la máscara, cuya copia está incluida en la demanda de la Sra. Zuniga.

Una portavoz de Albertsons dijo que la compañía no hace comentarios sobre litigios pendientes. En julio, Safeway y Albertsons presentaron una moción para desestimar la queja alegando que no cumplía con los criterios para proceder fuera del sistema de compensación de trabajadores. También hizo que el caso se trasladara al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

La firma negó que no haber tomado las precauciones de seguridad adecuadas en el lugar de trabajo. Afirmó que a partir del 20 de marzo, ni la guía oficial de los CDC ni la de California recomendaron usar máscaras, y que la guía provisional de seguridad y salud ocupacional del estado en ese momento señaló que las máscaras no protegían a las personas de enfermedades infecciosas transmitidas por el aire. También expresó que los funcionarios estatales de salud y seguridad inspeccionaron el centro de distribución el 15 de abril con respecto a los procedimientos de Covid-19 y no encontraron violaciones.

El brote de ébola de 2014 ofrece algunas pistas sobre cómo podrían desarrollarse las demandas de los trabajadores enfermos.

Dos enfermeras contrajeron el virus mortal después de tratar a un paciente con ébola de Liberia en un hospital de Dallas ese año. Una de ellas, Nina Pham, demandó a la compañía propietaria del hospital por no capacitar o proteger adecuadamente al personal para manejar el ébola. El propietario del hospital, Texas Health Resources, negó esas afirmaciones. Las dos partes llegaron a un acuerdo no revelado fuera de los tribunales dos años después.

Brent Walker, un abogado que representó a la Sra. Pham, dijo que los hospitales que no proporcionaron máscaras N95 debidamente ajustadas a los médicos que trataban a pacientes con Covid-19 enfrentan un riesgo de responsabilidad particular porque las regulaciones federales ya requerían que lo hicieran antes de la pandemia. Se espera que otros casos dependan de si los empleadores de atención médica siguieron las pautas de seguridad internacionales y estadounidenses, precisó.

En general, los casos pueden resumirse en una simple pregunta: “¿Qué fue negligente en lugar de solo un resultado desafortunado?”, expresó el Sr. Walker.

Los grupos de empleadores de atención médica dicen que las instalaciones enfrentaron una amenaza de seguridad en el lugar de trabajo sin precedentes cuando se desarrolló la pandemia y no deberían ser responsables si tomaron precauciones razonables para proteger a los empleados.

"Muchas de nuestras instituciones estaban abrumadas con personas con los síntomas y tuvieron que reaccionar en consecuencia y no estaban recibiendo la mejor orientación del gobierno", dijo Tom Nickels, vicepresidente ejecutivo de la American Hospital Association. "Volver y adivinar y separar las acciones que las personas tomaron en una situación muy estresante, creemos, es increíblemente injusto".

Wando Evans trabajó en los estantes de almacenamiento de turno nocturno y realizó tareas de mantenimiento en un Walmart en el suburbio de Evergreen Park en Chicago. A fines de marzo, le dijo a la gerencia de la tienda que tenía síntomas consistentes con Covid-19, afirmó Tony S. Kalogerakos, un abogado que representa a la familia de Evans. “Simplemente lo volvieron a poner a trabajar”, expresó Kalogerakos, citando información de los colegas de Evans.

El 23 de marzo, después de que sus síntomas empeoraron, notificó nuevamente a la gerencia de la tienda y fue enviado a casa. Dos días después fue encontrado muerto en su casa a los 51 años.

La familia del Sr. Evans presentó en abril una demanda por homicidio culposo en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook contra Walmart en busca de daños no especificados. Afirma que el minorista no siguió inicialmente las recomendaciones de los CDC u OSHA, lo que puso en riesgo a los trabajadores y al público.

Walmart presentó una moción para desestimar el caso en junio alegando que los reclamos no pueden presentarse en una demanda civil porque deben ser manejados exclusivamente por la Comisión de Compensación de Trabajadores de Illinois.

Peggy Cross, una empleada a tiempo parcial de 72 años de Walmart en Dallas, demandó en junio al minorista en el Tribunal de Distrito del Condado de Dallas por más de US$1 millón. Su demanda sostiene que contrajo el Covid-19 en el trabajo porque el minorista no pudo proporcionar el equipo de protección adecuado y no tomó otras medidas de seguridad. Cross sobrevivió al virus luego de ser hospitalizada durante una semana a fines de abril, según denuncia. Cross y sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El portavoz de Walmart, Randy Hargrove, se negó a responder preguntas específicas sobre la demanda de Evans, ni a comentar sobre Cross. Dijo que, si bien puede ser imposible determinar dónde o cómo alguien contrae el virus, el minorista está tomando medidas para proteger a los trabajadores y clientes.

En abril, Walmart comenzó a tomar las temperaturas de los trabajadores de las tiendas y exigió que usaran máscaras u otros revestimientos faciales. Walmart también instaló protectores contra estornudos en los registros, colocó calcomanías de distancia social en los pisos y limitó el número de clientes en las tiendas. Anunció que los clientes deben usar máscaras en las tiendas a mediados de julio.

“Continuamos llorando la pérdida de Wando Evans y nuestros pensamientos permanecen con su familia. También estamos agradecidos de que la Sra. Cross se haya recuperado de su enfermedad “, afirmó Hargrove. “Nos tomamos en serio estas situaciones y seguimos defendiendo a la compañía en ambos casos”.

Las familias de tres empleados que trabajaban en la planta de procesamiento de carne de cerdo de Tyson en Waterloo, Iowa, y murieron después de contraer el Covid-19, demandaron a la compañía de carne y a casi 20 de sus ejecutivos, gerentes y supervisores en junio.

Su queja, presentada en el Tribunal de Distrito de Iowa para el condado de Blackhawk, afirma que la gerencia sabía que el virus se estaba propagando a través de la planta a principios de abril, y las autoridades locales de la ley y de salud la instaron a cerrarla. Sin embargo, Tyson mantuvo la planta abierta durante días y permitió que los empleados trabajaran codo con codo mientras la mayoría no usaban cubiertas faciales, según detalla el escrito.

Según la demanda, más de 1.000 empleados de Tyson fueron infectados con Covid-19 en las instalaciones de Waterloo y cinco murieron.

Entre ellos se encontraba Sedika Buljic, una refugiada bosnia de 58 años que trabajó en Tyson durante 18 años antes de morir el 18 de abril por complicaciones del Covid-19. Reberiano García, un padre de 60 años cuya esposa murió de cáncer el otoño pasado, sucumbió al virus el 23 de abril. José Luis Ayala, Jr., un trabajador de mantenimiento de 44 años conocido por jugar con las computadoras, murió 25 de mayo por complicaciones del virus.

La queja presentada por sus familias dice que la empresa actuó con negligencia grave porque alentó a los empleados enfermos a ir a trabajar y no implementó ni transmitió una serie de medidas de seguridad a los trabajadores, muchos de los cuales no hablan inglés. Las familias buscan daños económicos, no económicos y punitivos no especificados.

Tyson dijo el 22 de abril que cerraría la planta debido a casos de Covid-19, ausentismo laboral y preocupaciones de la comunidad. Reabrió el 7 de mayo después de analizar el virus a todos los trabajadores que regresaron, abrir una clínica de salud en el lugar en la planta y tomar otras medidas de seguridad.

En una presentación judicial a principios de esta semana, Tyson negó las acusaciones de los demandantes y trasladó el caso a un tribunal federal.

El portavoz de Tyson, Gary Mickelson, declinó hacer comentarios sobre la demanda. Dijo que la compañía de carne comenzó a educar a los trabajadores sobre el virus en varios idiomas en enero y les dijo a los empleados que se quedaran en casa si no se sentían bien. El Sr. Mickelson afirmó que el departamento de salud del condado durante semanas se negó a compartir información sobre los trabajadores de Tyson con Covid-19, y que una vez que le proporcionó a la compañía una lista de nombres e información de casos, la compañía decidió suspender la producción en la planta.

“Nos entristece la pérdida de cualquier miembro del equipo de Tyson y simpatizamos con sus familias. Nuestra principal prioridad es la salud y seguridad de nuestros trabajadores “, expresó el Sr. Mickelson. Señaló que Tyson está al tanto de un pequeño número de casos activos de Covid-19 que involucran a trabajadores en su planta de Waterloo.

Maurice Dotson, un asistente de enfermería que ayudó a vestir y cambiar los pañales de los residentes del Centro de Enfermería y Rehabilitación West Oaks en Austin, Texas, fue a un hospital local a principios de abril con síntomas del nuevo coronavirus. Le dijo a su madre que “tengo el virus en mi trabajo pero voy a estar bien”, dijo Quentin Brogdon, un abogado de su madre.

El Sr. Dotson dio positivo por el virus y, después de ser puesto en un respirador, murió el 17 de abril. Tenía 51 años. En mayo, su madre interpuso una demanda en el Tribunal de Distrito del Condado de Travis contra el hogar de ancianos en busca de daños por US$1 millón o más. Su petición afirma que el hogar de ancianos actuó con negligencia porque no pudo apreciar el peligro de Covid-19 y no capacitó adecuadamente a los trabajadores para mitigar su propagación.

Regency Integrated Health Services, que administra el hogar de ancianos, negó las acusaciones en una presentación judicial de junio.

Brooke C. Ladner, vicepresidente senior de la compañía, declinó hacer comentarios sobre la demanda. Ella dijo que los miembros del personal en las instalaciones están siguiendo procesos mejorados de control y prevención de infecciones que se implementaron cuando comenzó la pandemia a principios de marzo, y que el Sr. Dotson “era un trabajador de atención médica dedicado que tocó innumerables vidas”.