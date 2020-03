Los fabricantes de ventiladores médicos aumentan la producción en medio de la crisis del coronavirus

Los fabricantes están compitiendo para aumentar la producción de los ventiladores médicos necesarios para salvar la vida de muchos pacientes con coronavirus gravemente enfermos, pero aún puede que no haya suficientes máquinas cruciales si los casos aumentan, dicen funcionarios de la industria.

Medtronic, Philips, Draegerwerk y Getinge, entre los principales proveedores de ventiladores médicos y equipos respiratorios relacionados, dijeron que están trabajando para satisfacer el aumento de la demanda global, incluso en EE.UU.

Incluso las compañías que no fabrican dispositivos médicos pueden ingresar. General Motors Co. y Ford Motor Co. están explorando la posibilidad de fabricar ventiladores, dijeron el jueves portavoces de las compañías. Los fabricantes de automóviles han suspendido temporalmente la producción de vehículos en América del Norte hasta al menos el 30 de marzo.

La capacidad adicional puede ayudar a aliviar la crisis, pero no llega lo suficientemente rápido como para satisfacer la creciente demanda y puede no ser suficiente si aumentan los casos, dicen funcionarios de la industria y expertos en salud.

“El inventario real disponible en el estante se ha ido”, dijo Chris Brooks, director de estrategia de Ventec Life Systems, de Bothell, Washington. “Definitivamente, hay más demanda de la oferta que hay en la actualidad. Estamos haciendo todo lo posible para aumentar el suministro”.

Hasta 810.000 pacientes de coronavirus de EEUU podrían necesitar ventiladores para fines de mayo, si los casos se duplicaran cada seis días, según Neil Carpenter, vicepresidente de planificación estratégica de la consultora de atención médica Array Advisors.

Sin embargo, la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine) estimó, en un informe publicado esta semana, que más de 200.000 ventiladores mecánicos pueden estar disponibles en EEUU.

Si hay más máquinas disponibles, puede que no haya suficientes profesionales capacitados para operarlas, dijo Lewis Kaplan, presidente de la sociedad y profesor de cirugía en el Hospital de la Universidad de Pensilvania.

La sociedad de cuidados críticos estima que el número de médicos, terapeutas respiratorios y enfermeras capacitados limitaría el número máximo de pacientes ventilados a aproximadamente 135.000.

Hamilton Medical AG, una compañía suiza con operaciones en Nevada, ha recibido cientos de pedidos en las últimas semanas, incluido un fuerte aumento en EEUU. Los pedidos, dijo una portavoz, son “más de lo que podemos proporcionar actualmente”.

Para satisfacer la mayor demanda en Asia y Europa, así como en EEUU, Hamilton está contratando personal nuevo y expandiéndose al trabajo de fin de semana, entre pasos. La compañía espera aumentar la producción en Suiza a 400 ventiladores por semana, en comparación con los 200 actuales.

Medtronic dijo el miércoles que ha aumentado la producción de ventiladores en más del 40% y que está en camino a más del doble de capacidad para satisfacer la demanda "significativamente mayor". La compañía dijo que aumentará a más del doble la fuerza laboral de 250 personas en su planta de Galway, Irlanda, la cual fabrica su línea de ventiladores Puritan.

Sin embargo, los hospitales enfrentan semanas de espera para máquinas adicionales, porque el tiempo promedio de respuesta para los nuevos pedidos es de aproximadamente ocho semanas, dijo Soumi Saha, directora senior de defensa de Premier Inc., que negocia contratos de suministro para hospitales de EEUU.

Premier está encuestando a los hospitales de EEUU para evaluar cuántos pacientes más pueden manejar los hospitales antes de que necesiten más ventiladores, dijo la Sra. Saha.

Los ventiladores son máquinas, muchas del tamaño de una impresora de escritorio, que ayudan a respirar. Los pacientes con coronavirus gravemente enfermos, como aquellos con neumonía en unidades de cuidados intensivos que tienen problemas para respirar, necesitan la ayuda para sobrevivir. Los dispositivos cuestan entre US$ 5.000 y más de US$ 30.000 cada uno.

Los ventiladores están principalmente en hospitales, aunque una reserva del gobierno federal también tiene las máquinas.

La reserva, que está destinada a llenar las brechas de suministro en emergencias, tiene alrededor de 12.700 ventiladores, dijo a CNN el domingo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ordenó más ventiladores, dijo una portavoz.

Los funcionarios del hospital esperan que las recientes prohibiciones del gobierno en grandes reuniones y otras medidas mitiguen la propagación del virus en los Estados Unidos y eviten la abrumadora oferta de ventiladores. En Italia, algunos hospitales no tienen ventiladores o no tienen suficiente para todos los pacientes que los necesitan.

Otros dispositivos respiratorios podrían desplegarse en caso de necesidad en lugar de ventiladores mecánicos, dijo Eric Toner, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Uno de esos dispositivos es un BiPap, una máquina conectada a una máscara que cubre la cara de un paciente y empuja el aire hacia los pulmones. Son similares a las máquinas de CPAP que las personas usan en casa para la apnea del sueño.