Resultados de Falabella mantienen en alerta al mercado

La publicación de los resultados corporativos de Falabella generan especial interés entre los analistas, pues el sector retail enfrenta lo desafíos de la pandemia luego de los impactos que implicó el estallido social en octubre pasado.

En concreto, las ventas online sumaron US$767 millones, 124% más que en igual período de 2019. En relación con las ventas totales, el 37% se originó en internet.

Sin embargo, el positivo resultado del negocio onlines no logró convencer al mercado y las miradas se instalaron en la pérdida de $25.594 millones en EBITDA durante el segundo trimestre, además de los resultados de los países en los que opera.

Según indica Banchile Inversiones, las utilidades y EBITDA reportados se ubicaron un 31% más bajos que el consenso.

La corredora explica que los niveles de ganancias y EBITDA se explican por el fuerte impacto que recibieron las ventas por departamento y mejoramiento del hogar en Chile y Perú. En tanto, el alza en los riesgos de crédito en el segmento financiero y el deterioro de los márgenes de Plaza a causa del no cobro de arrendamiento, incrementó aún más las pérdidas.

“La principal sorpresa negativa fue el EBITDA de Perú, Colombia y Plaza reflejando las restricciones del trimestre a causa del COVID-19. En cuanto a eCommerce, GMV del grupo creció 124% con un 37% de penetración”, agregó Banchile.

Las acciones de Falabella operan con una caída de 1,9% y se ubican en $2.520. En lo que va del año, acumula un retroceso de 20%.

Para Inversiones Security, la publicación de los resultados de Falabella no generó cambios en sus perspectivas, e incluso espera que lo márgenes se mantenga bajo presión.

“Esperamos que los márgenes se mantengan presionados en el corto plazo, debido una reapertura gradual en tiendas por departamento, descuentos el segmento de centros comerciales, alzas en los costos por riesgo en el retail financiero y una debilidad en el consumo en los países en los que opera”, dice Security.

En Chile las ventas retail bajaron 20,9%, lo que se explica por el cierre de tiendas y las restricciones sanitarias. Esto fue compensado parcialmente por un aumento de 111% en las ventas online en el país. Las ventas de tiendas por departamento en Chile bajaron 33,8% en el trimestre, mientras que el área de mejoramiento del hogar bajó 21%, y supermercados subió 3,9%.

En la misma línea, Renta 4 espera una jornada de pérdidas para las acciones de Falabella, ya que los resultados se ubicaron muy por debajo de las estimaciones del mercado.

“En el contexto de la pandemia y la baja en ventas, la base de gastos de administración representa una proporción mayor sobre ingresos, a pesar de no aumentar nominalmente. Lo anterior, junto con el deterioro de margen en los negocios de retail, por menor contribución de las tiendas físicas, en los centros comerciales por el no cobro de arriendo a los locales no operacionales y el negocio bancario por el aumento del costo de riesgo de crédito”, explica Renta 4.