SoftBank explora la venta o IPO de la diseñadora de chips Arm Holdings

Softbank Group Corp. está explorando alternativas que incluyen una venta total o parcial u oferta pública del diseñador británico de chips Arm Holdings, que el conglomerado japonés compró hace cuatro años por US$32.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

La revisión, en la que Goldman Sachs Group Inc. está asesorando, se encuentra en una etapa temprana, dijeron las fuentes. No se sabe cuánto interés podrían tener los actores financieros o de la industria en Arm, y es posible que SoftBank finalmente elija no hacer nada.

SoftBank ha indicado anteriormente que podría devolver a Arm a los mercados públicos en algún momento. Sin embargo, este movimiento ha ganado urgencia, ya que SoftBank busca recaudar efectivo de su variado estable de activos para calmar al inversionista activista Elliott Management Corp., que ha estado agitando los cambios en la compañía.

SoftBank ha dicho que planea vender hasta US$41.000 millones en activos para apuntalar su cartera en dificultades y recomprar sus propias acciones, que se negocian con un fuerte descuento en relación con el valor del activo neto. La firma tiene una bolsa de recursos para elegir; además de Arm y aproximadamente US$20.000 millones en acciones de T-Mobile US Inc. que vendió recientemente, SoftBank también posee grandes participaciones en el gigante chino de comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. y un proveedor líder de teléfonos celulares japoneses.

SoftBank compró Arm, que diseña microprocesadores que alimentan la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, en 2016. En ese momento, era la adquisición más grande de la firma.

El jefe de SoftBank, Masayoshi Son, elogió la adquisición como un “cambio de paradigma” en la compañía, permitiéndole aprovechar el potencial de internet de las cosas, que se refiere a la conectividad de los dispositivos cotidianos. Pero las ventas del software que Arm desarrolló para administrar dispositivos conectados han sido relativamente planas, excluyendo un impulso de las adquisiciones.

La semana pasada, Arm dijo que planeaba transferir dos unidades de servicios IoT a nuevas entidades que serían propiedad y operadas por SoftBank como parte de un movimiento para centrarse en su negocio principal de IP de semiconductores. La compañía dijo que esperaba que la transferencia, si se aprobaba, se finalizara a fines de septiembre.

El Fondo Vision de US$100.000 millones de SoftBank, que invierte en compañías tecnológicas y posee una participación del 25% en Arm, en el pasado consideró transferir la participación nuevamente a SoftBank porque los ejecutivos del fondo creen que el deslucido crecimiento de los ingresos de la compañía tecnológica ha sido un lastre para la valoración general de su cartera

Las ganancias de SoftBank han sido maltratadas recientemente por enormes pérdidas en el Vision Fund, lo que socava los planes para recaudar un segundo gran vehículo de inversión.

El sector de los chips ha sido una fuente confiable de actividad comercial en los últimos años, ya que las empresas se posicionan para apoyar la evolución de los sectores automotriz e industrial y la proliferación de dispositivos inteligentes. El lunes, Analog Devices Inc. acordó comprar Maxim Integrated Products Inc. por aproximadamente US$20.000 millones en un acuerdo que crearía una compañía especializada en semiconductores analógicos utilizados en la administración de energía, que podría competir mejor con el gigante de la industria, Texas Instruments Inc.