35 de 36 clubes de fútbol femenino fueron infraccionados por la DT

La Dirección del Trabajo (DT) informó que 35 de los 36 clubes de fútbol femenino profesional actuales fueron infraccionados por incumplimientos a la ley, derivado de un proceso de fiscalización que terminó por arrojar multas que ascienden a los $225.332.204.

No te pierdas en Pulso

Según explica la DT la ley establece que con el primer año de implementación de la ley, los clubes deben tener al menos un 50% de las futbolistas con un contrato durante el primer año de vigencia de la ley. Así, en 2024 se amplía la cuota a un 75% para llegar a un 100% en 2025.

Cinco clubes incumplieron esta norma: Cobreloa y Audax Italiano recibieron una multa que alcanza los $2.558.400 cada uno. En tanto Deportes Valdivia y Lautaro de Buin fueron infraccionados por $639.000 cada uno, y Deportes Melipilla por $511.680. Estas fueron determinadas considerando el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores que mantiene.

Además de esto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, detalló que se constataron otros incumplimientos en 35 clubes como no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales; no disponer de duchas con agua caliente o fría; no tener servicios higiénicos suficientes; no entregar los elementos de protección personal a las jugadoras; no dictar los reglamentos de higiene y seguridad que establece la ley.

“Algunas de estas infracciones son bastante atentatorias, no sólo contra los derechos laborales, sino que contra las personas y su dignidad. Por tanto, llamamos a los empleadores a que cumplan con la normativa. Nosotros seguiremos cumpliendo nuestra labor fiscalizadora y cursando las multas que sean necesarias cursar, pero lo cierto es que es necesario que la normativa se cumpla”, sostuvo la ministra.

En tanto, la presidenta de la Anjuff, Iona Rothfeld, indicó que “lo que nos entrega el informe es triste mas no es sorprendente. Eso lo hace aún más doloroso, porque son condiciones que nosotras venimos evidenciando y denunciando hace muchísimo tiempo. Avisamos con anticipación que este primer año de implementación de la ley nos íbamos a encontrar con distintas resistencias y así fue. Eso evidencia la poca seriedad y el poco respeto que nos tienen a nosotras como jugadoras y al rubro del fútbol femenino”, manifestó.

Por su parte, el director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó que la DT “tiene un compromiso con las jugadoras de fútbol de implementar integralmente la ley, hemos sostenido distintas instancias de trabajo multidisciplinario. En ese sentido, nos sumamos al compromiso de que se cumplan los contenidos de la ley para equiparar las condiciones del fútbol femenino a las del masculino y que se reduzcan las tasas de incumplimiento y que los clubes entiendan que la legislación tiene un propósito”.