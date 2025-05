¿Adónde va el dinero de las apuestas?: Los enigmáticos dueños de las “bets” online

Iván Zamorano y Marcelo Salas en Jugabet. Arturo Vidal en Novibet. Claudio Bravo en Coolbet. Si hay algo que caracteriza a las plataformas de apuestas en línea es asociar sus marcas con rostros conocidos. Sobre todo, deportivos. O con el auspicio de equipos populares de fútbol e incluso de campeonatos nacionales o internacionales.

De esa manera, las casas de apuestas online han penetrado mercados con tradición apostadora, como Reino Unido, y otros mucho menos acostumbrados a esta industria, como Chile, que incluso tiene una legislación que prohíbe esta actividad y que la permite sólo como excepción.

Un fenómeno que se aceleró con el encierro que trajo la pandemia y que, probablemente, llegó para quedarse, dado lo significativo en que se ha convertido el negocio. Además, reforzado por la decisión de la Fiscalía del 11 de abril de cerrar una investigación sobre las casas de apuestas online, sin declararlas ilegales, como solicitaron la estatal Polla Chilena de Beneficencia y algunos casinos.

El negocio, entonces, parece no detenerse y sólo podría ser regulado por el Estado, para lo cual existe un proyecto de ley que ingresó al Congreso en marzo de 2022 y que está detenido en la Comisión de Hacienda del Senado hace un año, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, pese a las 25 veces que se le ha dictado la suma urgencia.

3 mil millones de dólares

En 2024 existían 3.816 operadores de apuestas en línea con actividades dirigidas a Chile, es decir, sitios web y aplicaciones accesibles para contenido comercial de apuestas y juegos en línea, según constató un estudio de la estadounidense Yield Sec, encargado por la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, un ente -no es una asociación gremial- que integra a cinco de los mayores actores de la industria, pero que es representada en Chile sólo por el abogado Carlos Baeza.

De acuerdo a este análisis, el mercado chileno de juegos de azar en línea para apuestas deportivas, casino y póker alcanzó a US$ 3.100 millones, medido como ingreso bruto. Como comparación, es equivalente a todo el mercado de la carne en Chile o superior a todo el litio, la celulosa o el vino que exportó Chile el año pasado. Esta estimación la realizó Yield Sec, dice la empresa, “utilizando múltiples metodologías que abarcan toda la audiencia y toda su actividad, basándose en el sistema propio de monitoreo, vigilancia, datos, algoritmos y análisis”.

Este sitio de apuestas online tiene más de un tercio del tráfico de sitios de apuestas en línea del país (34,87%). Andres Perez

Pese a la masiva oferta de sitios que se disputa este enorme montón de dinero, los que se llevan la mayor parte de la torta son cinco: Betano, Coolbet, Jugabet, BetSala y Novibet, según se puede deducir del mismo estudio de Yield Sec, que mide cuotas de audiencia. Es más, el primero representa más de un tercio del tráfico de sitios de apuestas en línea del país, con un 34,87%. Lo sigue Coolbet, el sitio del oso polar, con un 18,05%; luego está Jugabet, con un 17,71%; Betsala, con un 2,34%; Novibet, un 1,41%, y Rojabet, un 1,36%.

Todos estos sitios no tienen domicilio en el país donde operan, por tanto, no tributan en Chile, ni tampoco cuentan con estructuras organizativas. Es decir, no tienen gerentes ni trabajadores ni menos un servicio de atención al cliente en caso de que un usuario tuviese un problema en el país.

La gran mayoría de estos sitios, cuyos nombres de fantasía normalmente no coinciden con el de sus sociedades propietarias, cuentan con domicilios legales en la isla caribeña de Curazao, en las Antillas Holandesas, o en Malta, la isla situada en medio del Mediterráneo. Ambos territorios están considerados dentro de los llamados regímenes fiscales preferenciales o de esquemas de prácticas fiscales agresivas, según la ONG Oxfam, pero no son considerados en este grupo por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ni por la Unión Europea. Sin embargo, cuentan con tasas tributarias bajas, regulaciones laxas y, en este caso, libertad para otorgar licencias internacionales de empresas de apuestas.

Es el abogado de la agrupación que incluye a los sitios de apuestas online Betano, Betsson, Coolbet, Latamwin y Betwarrior.

“Estas jurisdicciones otorgan licencias internacionales, es decir, licencias que permiten operar fuera del territorio donde se emiten, sin requerir presencia física en el país”, explica Carlos Baeza, abogado de la agrupación que incluye a Betano, Betsson, Coolbet, Latamwin y Betwarrior. “En la industria del juego online es fundamental contar con una licencia -que implique el cumplimiento de normas técnicas, estándares de protección al consumidor, prevención de lavado de activos y resguardo de datos personales- para poder acceder a los servicios de proveedores internacionales de contenido. Las empresas proveedoras más grandes y reconocidas exigen a los operadores contar con este tipo de licencias”, asegura.

Y al profundizar en la propiedad de estos sitios, es posible llegar a nombres que, salvo contadas excepciones, están lejos de estas latitudes: rusos, ucranianos, griegos, suecos, ingleses y en menor medida, venezolanos y chilenos, son los rostros que salen realmente de ganadores en este negocio. Son finalmente algunos de ellos los que se han hecho ricos en muy poco tiempo gracias a esta actividad.

Los más conocidos

Al realizar un análisis a unos 25 sitios de los más populares y conocidos del país, por su amplia publicidad en todos los medios, es posible conocer a quiénes están detrás de las llamadas páginas “bets” online.

Es el griego detrás de Betano.

Betano, el sitio de mayor tráfico, por ejemplo, opera bajo la sociedad maltesa Kaizen Gaming International. Su propietario final es el griego George Daskalakis, cofundador y CEO de Kaizen Gaming, quien estudio Economía en la Universidad inglesa de Essex y partió en el negocio siendo country manager del sitio Bwin entre 2002 y 2005. Hoy cuenta con 2.500 empleados y está presente en 18 países de Europa y América Latina. Además, auspicia a clubes de fútbol como Sporting, Benfica y Porto en Portugal, Aston Villa en Inglaterra, y torneos tan relevantes como la Europa League y la Conference League, el Brasileirao y la Liga de Fútbol de Argentina.

Es el CEO del grupo japonés Sega, dueño de Coolbet. Este sitio de apuestas online auspició durante dos años a Colo-Colo.

La historia de Coolbet es la menos tradicional del rubro, pues nació de manos del estonio Jan Svendsen en 2013, pero su veloz crecimiento, que la ha llevado a ser sino la casa de apuestas online más grande del mundo, una de las tres mayores, atrajo primero a inversores norteamericanos y luego asiáticos. En 2021 fue adquirida por el grupo GAN Limited, una empresa estadounidense que cotiza en el Nasdaq y que administra casinos en Las Vegas, liderada por Seamus McGill. Sin embargo, el año pasado la compañía nipona Sega Sammy, controlada por la familia Satomi y más conocida por sus videojuegos, adquirió GAN Limited, por lo que hoy Coolbet tiene dueños japoneses. En Chile, Coolbet auspició por dos años a Colo Colo. De acuerdo a su memoria anual, Coolbet tuvo ingresos por US$29,6 millones en 2024, luego de US$36,4 millones en 2023.

Es el fundador y controlador de Jugabet y Parimatch.

Jugabet, en tanto, pertenece a un grupo de empresas de juego en línea junto a Parimatch llamada Growe Partners, fundada hace sólo dos años por un joven ucraniano llamado Dmitriy “Dima” Mariievskyi. Este emprendedor del juego estudió economía emprendedora en la Universidad Nacional Económica de Kiev, de la cual egresó en 2015 con un máster en Administración de Proyectos. Trabajó en comercialización en una empresa agrícola y fue personal trainer antes de ingresar al negocio del marketing digital, desde donde transitó a las apuestas, trabajando en Ucrania, Chipre y ahora en Polonia. Este sitio de apuestas patrocina actualmente en Chile a Colo Colo y Universidad de Chile.

Betsson, el sitio que debió terminar su contrato con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile en 2023 por una resolución del Ministerio de Justicia y un fallo de la Corte Suprema, sigue operando en el país. Hoy tiene el 0,58% del mercado, según Yield SEC, pero sigue fuerte en Argentina, donde es sponsor de Boca Juniors y Racing, además del Inter de Brasil y el Atlético Nacional de Colombia. Sus propietarios son los suecos Peter Hamberg y Tristan Sjöberg.

Es uno de los dueños suecos de Betsson.

BetSala fue fundada por el español Albert Bellavista Vilanova, quien hoy aparece como asesor de negocios de la compañía. En su perfil sólo aparece con estudios secundarios en un liceo de Barcelona y desde 2008 que trabaja en el rubro de las apuestas, pues comenzó en la inglesa Betfair; luego siguió en otras compañías del rubro como William Hill, Addison Global y Wazdan.

Novibet fue fundada y es controlada por el griego Rodolfo Odoni, quien estudió impresión en el London College of Printing y luego un máster en Administración en el Rochester Institute of Technology en 1993-94. Odoni entró al mundo del entretenimiento en 1999 y en 2021 fundó Novibet. Hoy el rostro de la empresa como CEO es el también griego Georgios Athanasopoulos.

Este sitio de apuestas online no tiene que ver con selecciones de Chile o España. Su controlador es el ruso Leonid Ponkratenko.

Otro de los sitios más visitados por los chilenos es Rojabet que, pese a su nombre, no tiene que ver con selecciones nacionales como Chile o España. Es más, su enigmático controlador es el ruso Leonid Ponkratenko, que apareció en la trama Paradise Papers como propietario de Entertainment International Malta Ltd, la sociedad detrás del sitio online. Con un MBA en marketing en la Universidad Touro de Moscú, fue country manager de Bwin y Sportingbet antes de emprender en solitario. Esta casa de apuestas auspicia o ha auspiciado a equipos de fútbol como Coquimbo, Palestino, Antofagasta y Puerto Montt.

Quizás una de las más emblemáticas representantes del rubro en el mundo es Denise Coates, la multimillonaria inglesa que creó junto a su hermano John un imperio del juego a través del sitio Bet 365, pues la transformó en la mujer más rica de Inglaterra, con una fortuna estimada en 7.200 millones de euros. En Reino Unido, esta empresa es dueña del club de fútbol Stoke City.

Y algunos de los más polémicos propietarios son el trío de rusos que estaban detrás de la plataforma 1XBet, conocido en Chile por auspiciar a Universidad Católica y en el mundo, a los clubes Barcelona y PSG, y los campeonatos de fútbol Serie A de Italia, La Liga de España y a la Federación Internacional de Básquetbol. Existen órdenes de captura internacional contra sus fundadores y dueños, Roman Semiokhin, Dmitry Kazorin y Sergey Karshkov, que han sido acusados, entre otros delitos, de operar casas de apuestas de manera ilegal desde Rusia, además de promover casinos pornográficos, apuestas en deportes infantiles y peleas de gallos.

Entre los sitios existentes hay algunos que tienen sitios web corporativos, cotizan en bolsa y declaran sus estados financieros anuales. Entre ellos están Coolbet y Betsson, o los ingleses Bet365, Bwin o Betway.

Pero hay otros cuyos negocios son cerrados. Y entre ellos están los asociados a latinoamericanos.

Bet Warrior, sponsor de la selección argentina de fútbol, le pertenece a Federico de Achaval, dueño del hipódromo de Palermo de Buenos Aires, junto a la empresa danesa Shape y la griega Intralot. Los colombianos son Jaime Esparza y Julio César Tamayo, propietarios de BetPlay y Wplay, respectivamente. Mientras que los venezolanos son Andrés Galperin de Apuestas Royal y Gerard Alcega, de Juegaenlínea, auspiciador de Curicó Unido, Melipilla y Audax Italiano y de la Liga Venezolana de Fútbol.

El chileno es propietario de Latamwin.

Las plataformas de dueños chilenos son Latamwin y EstelarBet.

La primera es propiedad de Wilfred Adelsdorfer, quien dice haber estudiado ingeniería superior industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, junto a sus socios Christian Vargas y Francisca Vidal. En Chile, Adelsdorfer cuenta también con negocios de transportes e inmobiliarios, Vidal es socia de una empresa de cobranzas y Vargas de otra inmobiliaria.

EstelarBet es controlada por Sebastián Salazar, quien fuera presidente del gremio de los tragamonedas de barrio (Fiden) y socio del empresario chino Emilio Yang, implicado en el escándalo de supuestos favores de la diputada Karol Cariola en la comuna de Santiago.