Alibaba ofrece a Europa herramienta para detectar coronavirus en la nube

Alibaba Group está ofreciendo a los asediados sistemas de salud de Europa una herramienta de diagnóstico de coronavirus basada en la nube que asegura ha probado con éxito en los hospitales de China.

La jugada de la gigante de la tecnología cofundada por el multimillonario Jack Ma llega en medio de un impulso mayor por parte de China de promover sus esfuerzos para contener la pandemia que comenzó en la ciudad de Wuhan y permaneció sin diagnóstico durante algunas semanas antes de extenderse al resto del mundo. La compañía dijo que presentó su software de aprendizaje automático para escáneres de tórax a representantes de atención médica en Francia e Italia.

Los esfuerzos de Alibaba se producen cuando China y sus principales empresas de tecnología intensifican su alcance en Europa, mostrando herramientas de análisis y diagnóstico de virus. La gigante de las telecomunicaciones Huawei Technologies dijo que ofrecía capacidades de videoconferencia y conectividad inalámbrica a los hospitales italianos. El buscador de internet Baidu está proponiendo un algoritmo para analizar la estructura biológica del virus.

A medida que Europa se convierte en el epicentro del virus, los esfuerzos diplomáticos y materiales de Pekín en la lucha contra el brote coinciden con lo que se considera un intento de la administración Trump para distanciarse de la región.

“Alibaba y otras compañías privadas participan en el plan del gobierno de China a largo plazo: demostrar su capacidad de ser un aliado para Europa y transmitir el mensaje de que Estados Unidos no les está ayudando”, asegura Antoine Bondaz, investigador en Strategic Research Foundation en París.

Francia no rechazaría la ayuda que se le ofrece, y si Alibaba quisiera contribuir a la investigación y el diagnóstico, podría permitírselo, dijo un funcionario del gobierno francés, quien declinó ser nombrado de acuerdo con la política interna. El Ministerio de Salud dijo que no ha recibido una propuesta de Alibaba, y agregó que “las técnicas no han sido validadas”. La herramienta de diagnóstico también se considera costosa y requiere mucho tiempo.

Alibaba, que ha estado expandiendo su presencia europea en los sectores de pagos y minoristas, asegura que su software, desarrollado en su centro de Investigación llamado Damo, puede diagnosticar el virus COVID-19 rápidamente y con una precisión del 96%. La compañía dice que ha probado el producto en China en 5.000 pacientes.

Los escaneos impulsados por inteligencia artificial se han utilizado cada vez más en hospitales, y compañías como Google, de Alphabet Inc., han desarrollado soluciones de aprendizaje de datos para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades como el cáncer.

En Europa, ninguna empresa privada o laboratorio de investigación ha presentado una solución de diagnóstico amplia hasta el momento. Atos SE, la compañía de big data y ciberseguridad, dijo que ha ofrecido capacidades informáticas para reproducir y modelar la estructura atómica 3D del virus a laboratorios en España y Francia.

En EE.UU., Verily, la unidad de atención médica de Alphabet Inc., realizó pruebas en unas 20 personas en su primer día de detección del virus el martes en California. Verily es una herramienta de diagnóstico basada en cuestionarios. Los pacientes potenciales responden preguntas para determinar si necesitan pruebas y luego son redirigidos cuando es necesario a los dos sitios de pruebas de Verily, donde se toma otra muestra, informa Bloomberg.