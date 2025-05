Alsea sitúa en US$ 3 millones el costo de la huelga de 25 días que tuvo Starbucks en Chile en marzo

La huelga de tres semanas que tuvo Starbucks en Chile en marzo se notó en las cuentas de Alsea. El operador de restaurantes y cafeterías de origen mexicano con presencia en mercados de América Latina y Europa reportó que en el primer trimestre de 2025 sus ingresos fueron 12,8% mayores a los de hace un año, gracias a mejores ventas, pero que sus ganancias retrocedieron 24%, en el mismo periodo, por el conflicto sindical en Chile, entre otras razones.

“Lo único que no se incluyó en la proyección (de resultados) fue la huelga en Chile, que representa alrededor de 60 millones de pesos mexicanos (unos US$ 3 millones al cambio actual)”, sostuvo el CFO de la firma mexicana, Federico Rodríguez, en una conferencia con analistas, donde la plana mayor de la compañía comentó los resultados del conglomerado al primer trimestre.

A Rodríguez, el analista Alejandro Fuchs de Itaú BBA le preguntó cuánto estaban cambiando las proyecciones del año hechas por la misma firma, considerando la nueva realidad macroeconómica actual, ante lo cual el CFO le respondió que todas las estimaciones se estaban cumpliendo y que lo único fuera de los planes era hasta ahora la huelga en Chile. “Realmente no estoy preocupado. Creo que podemos compensar esto en lo que resta del año”, remató el gerente de finanzas respecto de la capacidad de la compañía para cumplir con sus estimaciones iniciales.

Minutos después, en las preguntas de otros analistas, Rodríguez añadió: “En Sudamérica, el Ebitda ajustado representó el 11% del Ebitda total y disminuyó un 10,5% principalmente debido a la huelga de tres semanas en Chile, el efecto calendario negativo en todas las regiones y las tendencias de consumo más débiles en la región, a pesar del sólido desempeño en Colombia”.

Minutos antes, Armando Torrado el CEO de la compañía había iniciado la jornada de análisis de las cifras informando que el conglomerado registró ventas totales por 20 mil millones de pesos mexicanos (US$ 1.024 millones) en los 12 países en que opera, lo que equivale a un aumento del 7%, excluyendo el efecto cambiario.

“El Ebitda disminuyó un 9,1% en el primer trimestre, alcanzando los 2,3 mil millones de pesos mexicanos (US$ 117,77 millones), con un margen del 11,7%. Esta disminución se debió principalmente al efecto calendario negativo, la depreciación del peso mexicano, huelga de tres semanas en Chile y las persistentes presiones macroeconómicas”, detalló el ejecutivo.

Torrado destacó las fuertes ventas en Sudamérica, que aumentaron un 32%, y Europa, que experimentó un incremento del 17,3%. También el peso que ya tienen las ventas digitales de la firma: el 38,7%, tras crecer 21,6% en el año.

En Chile Alsea opera 171 locales de Starbucks, y además las marcas Burger King (86 locales), Chili’s Grill & Bar (5 locales), P.F. Chang’s (3 locales). En total, 265 tiendas.

El efecto calendario negativo se debe al día menos de ventas que hubo este febrero respecto del año bisiesto de 2024 y al cambio de la Semana Santa a abril, lo que afectó la base comparable con el mismo periodo del ejercicio anterior.

La paralización

La huelga de Starbucks, que consideró a 1.244 trabajadores, comenzó el 7 de marzo pasado y terminó el 31 de marzo. El sindicato decidió aceptar la propuesta de la firma, pese a que estaba bastante lejos de sus aspiraciones. “Seguir extendiendo la huelga con la empresa, que estaba totalmente cerrada a cualquier tipo de negociación, terminaba siendo más contraproducente para nosotros y alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto”, dijo Antonio Páez, dirigente del sindicato, al anunciar el fin de la movilización.

Con el acuerdo, Starbucks reanudó completamente sus operaciones, después de haber tenido más de 50 sucursales cerradas durante un conflicto que fue escalando con la acusación de la empresa de que le estaban pidiendo un aumento salarial del 200%, recurrentes manifestaciones de los trabajadores en los frontis de las tiendas, menos personal en los locales que sí estaban operando y una denuncia de la Dirección del Trabajo en el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por el reemplazo de trabajadores durante la negociación.

Allí, la Directora de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, Carolina Campos, pidió al tribunal que multara a la firma con 20 UTM a 300 UTM (entre $ 1,2 millones y $ 20,5 millones) y la obligara a pagar una suma “reparatoria” al sindicado de Starbucks por $10 millones.

¿Chipotle a Chile?

La conferencia telefónica de Alsea, que tuvo lugar el 30 de abril, era muy esperada en el mercado, ya que tan solo unos días antes, la firma había anunciado un acuerdo para abrir Chipotle en México.

Chipotle Mexican Grill es una afamada marca de restaurantes de comida mexicana natural, considerada una de las tres cadenas de mayor valor bursátil en Estados Unidos (US$ 63 mil millones al cierre de esta edición), por detrás de Starbucks (US$ 94 mil millones) y de McDonald’s (US$ 224 mil millones).

La apertura del primer Chipotle de México está prevista para inicios de 2026 y el acuerdo contempla la posibilidad de expandir la marca hacia otros mercados de la región. Con este movimiento, Alsea reforzó su estrategia de integrar a las grandes cadenas internacionales a su portafolio.

Chipotle Mexican Grill Inc. fue fundada por Steve Ells en 1993 y su entrada a México ha generado múltiples reacciones locales, por tratarse de una cadena cuyo menú está inspirado en la comida mexicana. En medios y redes sociales, la gente comenta y pregunta si les pasará igual que a Taco Bell, que jamás pudo conquistar al consumidor mexicano. El propio Torrado recalcó en la conferencia con los inversionistas que no van a vender tacos ni competir con esa tradición, “como muchos comentaron en algunos periódicos la semana pasada”.