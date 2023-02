Amazon supera estimaciones de ventas trimestrales gracias a ofertas de fin de año

hace 53 minutos

El minorista en línea más grande del mundo dijo que esperaba ventas netas de entre US$ 121.000 millones y US$ 126.000 millones para el primer trimestre del año. Los analistas tenían expectativas de una guía de US$ 125.110 millones, según datos de IBES de Refinitiv.