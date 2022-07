Amazon supera las estimaciones de ventas trimestrales impulsadas por suscripciones Prime

Amazon.com superó este jueves las estimaciones de Wall Street sobre sus ventas trimestrales, porque consiguió más ingresos de sus suscriptores de fidelidad Prime, así como de comercios que usan sus servicios para vender y enviar productos.

Amazon fue un gran ganador de la pandemia, ya que los consumidores afectados por el confinamiento le confiaron sus compras y entretenimiento, y su ofertas en la nube apuntalaron el trabajo remoto de millones de personas.

Sin embargo, la minorista, que depende de una vasta red de infraestructura de entrega, se enfrenta a una inflación al rojo vivo, con precios del combustible y costos laborales más altos.

Para contrarrestar el aumento de los costos, Amazon dijo que subiría las tarifas de su servicio de entrega y streaming Prime en Europa hasta un 43% al año, tras un alza del valor en Estados Unidos.

La mayor minorista online del mundo dijo que las ventas netas fueron de US$ 121.230 millones en el segundo trimestre, frente a las expectativas de los analistas de US$ 119.090 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

En tanto, para el tercer trimestre Amazon prevé unas ventas netas de entre US$ 125.000 millones y US$ 130.000 millones. Los analistas esperaban US$ 126.420 millones, de acuerdo con la información de IBES de Refinitiv.

Las acciones del gigante del comercio electrónico subían un 7% en las operaciones después del cierre regular.