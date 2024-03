Citando el trabajo de la último premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, la economista Andrea Repetto sobre la importancia de generar condiciones para que las mujeres no queden rezagadas en el mundo laboral y/o sus carreras se vean afectadas. Así, la directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile llamó a trabajar este tema vía el proyecto de sala cuna universal.

No te pierdas en Pulso

La economista lamentó el rezago que ha tenido este proyecto presentado durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera y, ante esto, identificó los nudos que ve en el proyecto y que se pueden destrabar para su avance. Además, también alertó que, según su juicio, son temas que, de una forma u otra, se vienen discutiendo, y sin solución, hace casi 15 años.

Andrea Repetto apunta a los nudos del proyecto de sala cuna y pide tener convicción para avanzar en su tramitación

“Hay una queja de que son solo para las madres trabajadoras, y nuevamente seguimos en esto de que estamos asociando a las mujeres todo lo que tenga que ver con la crianza de los niños, y no estamos olvidando de la parentalidad, de la corresponsabilidad”, comentó Repetto tras que las propuesta se contextualiza como una medida solo para hijos de madres trabajadoras.

De esta forma, en el marco de una presentación en un foro de Icare, Repetto estimó que el beneficio de sala cuna se debe extender al personal con monto independiente del tamaño de la empresa. Una implementación gradual y con cobro de un 0,4% de las remuneraciones imponibles fue la fórmula de la economista para este tema.

La economista también criticó que se hable de una cobertura hasta los dos años: “¿Qué hacemos después de que los niños y las niñas cumplen dos años y tienen que entrar al prekínder, si es que tienen suerte, o al kinder posteriormente? Hay un espacio de tiempo en que no hay necesariamente un cuidado cubierto”.

Otro punto que identificó fue el de potenciar calidad y evitar disparidades de la oferta de sala cuna. Así, Repetto estimó que el Ministerio de Educación debe tener la capacidad para fiscalizar y asegurar la calidad de dichos establecimientos. Permitir que el sector público participe y reciba fondos efectivos en igualdad de condiciones y avanzar en cumplimiento de coeficientes técnicos y en profesionalización fueron otras de las recomendaciones que entregó.

“El proyecto carece de perspectiva educativa, es un proyecto laboral, es un proyecto que en inicio ni siquiera iba a entrar a la Comisión de Educación y Cultura para su discusión, y por cierto es una perspectiva que hay que incorporar”, agregó.

Mientras que, otro punto a destrabar, según Repetto, fue en relación con el copago y lucro. La economista habló abordar estos temas con base en la regulación con la Junji y con la experiencia reciente en otros niveles educativos. “Hay que preocuparse de toda la discusión de que estos recursos estén bien utilizados, que no se prestan para el lucro”, apuntó.

Andrea Repetto apunta a los nudos del proyecto de sala cuna y pide tener convicción para avanzar en su tramitación

“También el proyecto excluye la oferta educativa pública, los fondos solo irían a los privados. Estas salas cunas y todos estos servicios de jardines que podrían adscribirse a este sistema son solamente privados, y habiendo una oferta pública que ha ido creciendo, en los últimos diez años ha habido una construcción importante de salas cunas, un aumento de los servicios, y eso se estaría quedando excluido”, comentó.

Además, Repetto agregó que incluir a la oferta pública permite a esta acceder a nuevos recursos: “Teniendo jardines de buen nivel en el sector público, no hay ningún motivo para excluirlo. Todo lo contrario, debieran poder beneficiarse, podrían llegar recursos nuevos”.

Interpelación para su avance

Sobre el futuro del proyecto, la economista Andrea Repetto pidió que se pongan las urgencias en este tema, dado el impacto que genera en la economía y el tiempo que se viene discutiendo.

“Yo creo que lo que necesita este proyecto para salir adelante es convicción. Hace un año, el Presidente (Gabriel Boric), en la celebración del 8M, dijo vamos a echar a andar esto. Lamentablemente, ese mismo día se votó en contra de la reforma tributaria, entonces como que se cayó. Pero hay un interés y hay que ponerle convicción y ganas para poder echarlo adelante”, comentó.

En sus palabras finales, la economista defendió su punto de que está en las condiciones para avanzar en el proyecto de sala cuna en base de que ve que, “hay un amplio acuerdo, los datos nos muestran todos los beneficios que podríamos tener si echamos adelante esto, no solamente para las madres en lo económico y en el desarrollo persona”.

Andrea Repetto apunta a los nudos del proyecto de sala cuna y pide tener convicción para avanzar en su tramitación

“Hay que avanzar con pragmatismo, hay acuerdos en lo laboral y hay que aprovechar eso y hay que incorporar los elementos educativos, que son los que le faltan al proyecto hoy (...) Se puede compatibilizar la empleabilidad femenina y el desarrollo infantil, tenemos que concentrarnos en hacer una propuesta que pueda traer todos estos elementos positivos a la mesa”, dijo.

En tanto, respecto a las condiciones políticas para el avance de la sala cuna, Repetto pidió “convicción y requiere también de generosidad política y de los actores que están detrás de estos distintos ámbitos, de lo educativo y laboral”.

“No es aceptable que no haya proyecto, que nuevamente digamos no, ni siquiera se puede legislar esto, busquemos acuerdos, busquemos espacios donde podemos lograr la posibilidad de efectivamente llegar a buen puerto. Y, por último, al país no le haría nada de mal poder tener acuerdos en algo, en algo sustantivo, en algo. Hablamos de pensiones, de pacto fiscal y de tantas cosas. Quizás esto puede ser un buen legado, de que la ciudadanía se reencante con la política, porque efectivamente son capaces de llegar a algo que tenga beneficio para todos, para el país”, cerró.