Anglo American rechazó el miércoles la última petición de BHP Group de más tiempo para discutir una oferta de adquisición por US$ 49.000 millones, desestimándola como altamente compleja y probablemente poniendo fin a una persecución de cinco semanas por el rival más grande.

Anglo había concedido a BHP una prórroga de una semana hasta el miércoles respecto de su fecha límite original del 22 de mayo para presentar una oferta vinculante, tras rechazar una tercera propuesta de adquisición que descartó por considerarla difícil de ejecutar.

Anglo American rechaza último intento de BHP de continuar las negociaciones de adquisición

BHP todavía tiene hasta entonces para hacer una oferta o retirarse. La firma declinó hacer comentarios de inmediato, pero anteriormente indicó que no haría una oferta hostil.

Las acciones de BHP cerraron planas el miércoles a 45,08 dólares australianos. En tanto, los títulos Anglo caían un 1,9% a 25,09 libras.

Anglo, que cotiza en Londres, acordó mantener conversaciones con BHP para intentar disipar las preocupaciones sobre la estructura del acuerdo propuesto, es decir, su condición de que Anglo separe sus unidades sudafricanas de platino y mineral de hierro antes de la adquisición.

En una declaración anterior, BHP dijo que necesitaba más tiempo para colaborar con Anglo, al tiempo que esbozó compromisos para minimizar el riesgo regulatorio en Sudáfrica y dijo que ofrecería una tarifa de ruptura si el acuerdo no lograba la aprobación regulatoria.

Esos compromisos incluían la seguridad laboral para los empleados en Sudáfrica. BHP también dijo que asumiría los costos del aumento de la propiedad de los empleados en Sudáfrica que se espera sea necesario en cualquier escisión.

Pero Anglo dijo que esos compromisos no eran suficientes.

Anglo American rechaza último intento de BHP de continuar las negociaciones de adquisición

“BHP continúa reafirmando su creencia de que los riesgos de su compleja estructura no son materiales, pero ha declarado repetida y consistentemente, tanto públicamente como durante los compromisos, que no está dispuesto a modificar su estructura propuesta para asumir estos riesgos”, dijo Anglo en su comunicado. .

Anglo fue fundada en Johannesburgo en 1917 y emplea a más de 40.000 sudafricanos, por lo que cualquier retirada sería un nuevo golpe económico para el país cuyos mineros han estado recortando empleos e inversiones a medida que el platino cae en desgracia.

Los sudafricanos votarán en las elecciones del miércoles y las encuestas sugieren que el Congreso Nacional Africano podría perder su mayoría después de 30 años en el poder, en parte debido a la ira por el alto desempleo y una economía estancada.

Los analistas de JP Morgan han estimado que una adquisición de Anglo por parte de BHP podría provocar salidas de US$ 4.300 millones de dólares de Sudáfrica y debilitar el rand.

“El anuncio de hoy me dice que BHP está haciendo todo lo posible para aplacar cualquier preocupación que la junta directiva de Anglo pueda tener desde el punto de vista regulatorio y de empleo en Sudáfrica”, dijo el analista Hayden Bairstow de la corredora Argonaut en Perth sobre la solicitud de más tiempo de BHP.

Sin embargo, una fuente cercana al pensamiento de Anglo dijo que sus inversionistas compartían sus reservas sobre la propuesta de BHP.

Anglo American rechaza último intento de BHP de continuar las negociaciones de adquisición

“La mayoría de los accionistas de Anglo entienden plenamente las preocupaciones que se están expresando y no creo que sientan que BHP tenga plenamente en cuenta los riesgos en la estructura y el precio”, dijo la fuente.

La última propuesta de BHP valora a Anglo en 29,34 libras por acción o 38.600 millones de libras (US$ 49.000 millones). La compra de Anglo fortalecería la posición de BHP en el cobre y otros metales fundamentales para el cambio mundial a las energías limpias.

Mientras tanto, Anglo ha esbozado su propio plan para deshacerse de activos menos rentables y centrarse en ampliar la producción de cobre.

“No me sorprende que Anglo realmente lo haya rechazado... porque en realidad no había mucho en el comunicado de BHP... no parecía tan convincente”, dijo George Cheveley, gerente de cartera de Ninety-One, que posee una participación de alrededor del 2% en Anglo.

“Si BHP se retira, Anglo tiene un plan. ¿Se les permite hacerlo? Esa es realmente la cuestión, ¿o entra alguien más?”.

Anglo es atractivo para sus competidores por sus preciados activos de cobre en Chile y Perú, un metal utilizado en todo, desde vehículos eléctricos y redes eléctricas hasta la construcción, cuya demanda se espera que aumente a medida que el mundo avanza hacia energías más limpias y un uso más amplio de la inteligencia artificial.

Una persona familiarizada con la situación dijo que era prácticamente imposible para BHP presentar una oferta antes de la fecha límite del miércoles y que la declaración de Anglo podría haber acabado con el acuerdo.