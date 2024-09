Directorio de Arauco aprueba construcción de su primera planta de celulosa en Brasil por US$4.600 millones

Este martes Arauco anunció que su directorio aprobó la construcción de su primera planta de celulosa en Brasil. El proyecto Sucuriú se ubicará en el Estado de Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Inocência y contempla una inversión de US$4.600 millones, la mayor inversión en la historia de la compañía forestal controlada por el grupo Angelini. La planta tendrá una capacidad de producción anual de 3,5 millones de toneladas.

El gigante forestal chileno tiene actualmente cinco plantas de celulosa en Chile, una en Argentina y otra en Uruguay, con lo que su capacidad de producción alcanza aproximadamente los 5,3 millones de toneladas. Sus mercados de exportación se ubican fundamentalmente en Asia y Europa. La demanda mundial de celulosa de mercado durante 2023 fue de 62 millones toneladas, según la memoria 2023 de Arauco.

Arauco comunicó además que escogió a la empresa finlandesa Valmet como su principal proveedor de tecnología y equipamiento para la instalación de la nueva planta.

Lo último en Pulso

El presidente director de Arauco do Brasil, Carlos Altimiras expresó que “esta es una etapa decisiva del Proyecto Sucuriú, que contará con tecnología de punta en materia de automatización y eficiencia ambiental. Además, es el proyecto de producción de celulosa más grande del mundo implementado en una sola etapa, y hacerlo con Valmet refleja la importancia para Arauco de trabajar con socios que compartan la misma visión en innovación y sustentabilidad”.

Por su parte, el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, valoró el proyecto señalando que “es un hito muy importante en el proceso de crecimiento y fortalecimiento del Estado y consolida el compromiso de Arauco con Mato Grosso do Sul, pues se trata de una de las mayores plantas de celulosa del mundo. Será una instalación moderna, que generará empleo y oportunidades de desarrollo social y económico. Mato Grosso do Sul ha establecido una estrategia de sustentabilidad basada en la atracción de grandes inversiones y la llegada de esta operación refuerza la confianza de los inversionistas en nuestro Estado”.

El proyecto también contará con una plata de gasificación “que generará biocombustible para abastecer los hornos de cal de la operación, lo que reemplaza el uso de combustibles fósiles. Asimismo, tendrá la Caldera de Recuperación Química más grande del mundo en la industria y una Caldera de Biomasa, responsable de generar energía limpia a partir de la reutilización de residuos del proceso, bajo una lógica de economía circular”, precisaron desde Arauco.

Se estima que la energía generada será de más de 400 MW de electricidad. De estos, 200 MW se destinarán al consumo interno de la unidad industrial, y el resto se inyectará al sistema nacional brasileño.

El proyecto se está gestionando con el gobierno de Mato Grosso do Sul desde 2022, y ha ido sorteando los procesos de evaluación ambiental. Ahora se encuentra en la etapa de movimiento de tierras, es decir, la preparación del terreno en el que se construirá a partir del 2025. Se espera que se encuentre operativa en las segunda mitad del 2027.

“La proyección es que el Proyecto Sucuriú genere alrededor de 14 mil empleos en el peak de la obra, de manera escalonada (...) Este es un proyecto de gran magnitud, que impulsará el desarrollo social y económico de la región, con mayor generación de empleo e ingresos, aumento en la recaudación tributaria y atracción de nuevas inversiones”, concluyó el gobernador de Mato Grosso.