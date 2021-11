Asesores económicos de Kast, Provoste y Sichel ponen foco en crecimiento, capacitación y empleo juvenil

A pocos días de las elecciones, los programas económicos de los candidatos están en el ojo del huracán. En medio de este contexto, La Tercera organizó un conversatorio, en el que participó el expresidente Ricardo Lagos, para hablar sobre el estudio realizado por Fundación Democracia y Desarrollo junto a Deloitte llamado: Chile inclusivo y con empleos de calidad a 2030.

En la elaboración del documento en el que participaron más de 30 expertos de distintos colores políticos, se presentaron distintas perspectivas para aumentar el crecimiento económico, la inversión y la productividad. “Creo que la economía se va a reactivar sin dificultades, el problema es el empleo”, dijo el exmandatario al explicar en parte cuál fue el origen de este estudio.

En este encuentro, presentaron sus propuestas y puntos en común con el estudio la asesora económica de José Antonio Kast, Cecilia Cifuentes, el asesor de Sebastián Sichel, Patricio Rojas y por vía telemática, Rodrigo Wagner en representación de Yasna Provoste. Fernando Carmona, del comando de Gabriel Boric se restó de participar a último momento.

“Es un trabajo muy interesante, que creo que tiene los ejes correctos. En mi percepción los técnicos somos capaces de alcanzar consensos en Chile, mucho más amplios de los que se alcanzaban hace 30 años. Ese consenso existe y lo hemos logrado en muchos ámbitos. Pero esos consensos se quedan en los cajones. Y por qué se quedan en los cajones, porque se ha perdido a nivel político la amistad cívica. Es la clave y es una condición básica para que el país logre las metas que se plantean en el documento”, dijo Cifuentes.

El asesor de Sichel señaló que “el documento revela algo que de alguna manera los técnicos hace rato veníamos viendo. Aquellos que hemos participado en la comisión del producto tendencial, que todos los años se utiliza para hacer el presupuesto. Veníamos viendo que desde 2010-2011 Chile mantiene una caída sostenida en la productividad. La economía tiene un PIB tendencial actual cercano al 1,9%, que es el escenario base que plantea el documento. Elevar la productividad y el crecimiento es clave. Los empleos de calidad juegan un rol fundamental... Si no hacemos lo que se plantea en el documento vamos a tener un problema de empleo feroz al final de esta década”.

Por su parte, Rodrigo Wagner, indicó que “manejar esto sobre todo el próximo año y medio va a ser esencial para encausar las aguas al río. Es muy bonito escuchar que estamos preocupados en ir reduciendo desigualdades. Los datos muestran que en el gobierno del presidente Lagos el Gini bajó en total 6 puntos, eso es una meta que ocurrió y que deberíamos ver cómo la podemos replicar. Algunos de los temas que están planteados en el documento de alguna manera lo hemos ido incorporando: la primera tiene que ver con el énfasis enorme en los empleos basados en que exista inversión. Hay una segunda línea que nos deberíamos ir haciendo cargo, y que tiene que ver con facilitar que el sistema de seguridad social sea más amigable con el empleo formal”.

Más inversión, productividad e inclusión laboral son parte de los temas centrales del estudio. En un escenario próspero las medidas que se plantean podrían generar más de 800 mil puestos de trabajo a 2030, reducir el coeficiente Gini en 8,3% y el crecimiento potencial promediaría el 4,7%. ¿Qué plantean los asesores de los candidatos?.

Desde el comando de Yasna Provoste, su asesor dijo que “dentro de la propuesta y con suma urgencia creemos que el 2022 es excelente para hacer ordenación territorial y participación temprana para hacer proyectos de inversión, para que puedan estar listos para la pala en 2023. Están todos esperando alguna señal política y constitucional, pero si todo resulta bien a mediados del próximo año podríamos tener señales positivas. Si logramos proyectos de inversión que son más fáciles de ejecutar y evitamos la judicialización de grandes proyectos, podemos hacer una pequeña magia... La tercera área donde tomamos cosas literales del documento es cómo hacernos cargo del déficit de viviendas”.

“El foco que tiene este documento coincide muy ampliamente con el foco que tenemos en la candidatura de José Antonio Kast. Es un tema de principio fundamental que es que las personas tienen que ser capaces de lograr una buena calidad de vida a través de su esfuerzo, y el rol del Estado es permitir que ese esfuerzo se despliegue, y el esfuerzo es el trabajo. Me parece bueno centrar la discusión en ese tema, porque sobre todo en las candidaturas de centro izquierda la discusión en como lograr el bienestar está centrada en como el Estado entrega derechos, y a mi juicio el Estado tiene que entregar las condiciones para que las personas se puedan desarrollar por sus propios medios”, dijo Cifuentes.

El asesor económico de Sichel por su parte planteó que “lo que está implícito en el documento está en el corazón del programa. Tenemos un problema de crecimiento. Estamos postulando que queremos aumentar el crecimiento tendencial del 2% en que está hoy, queremos ir a un crecimiento a fines del periodo presidencial que al menos nos acerquemos a un 3% tendencial. A fines de la década nos podemos acercar a números más cercanos a 4%. El documento dice que podemos llegar a 4,7%, pero tenemos una postura un poco más modesta. Por qué eso es importante, porque si la economía vuelve a crecer del orden de 3-4% tendencial, esos dos puntos de crecimiento adicionales nos permiten en régimen poder obtener cerca de US$5.000 millones-US$6.000 millones de recaudación adicionales que uno lo puede ocupar en transferencias directas.”

Cuidados e hidrógeno verde

Además hay algunos puntos de coincidencia entre los candidatos. Hidrógeno verde, capacitación laboral y empleo de los jóvenes son algunos de los puntos que pone en tabla el estudio y que los comandos han incorporado en sus programas.

Patricio Rojas, del comando de Sichel dijo que “una medida que está incorporada en el programa de Sebastián es una política de cuidado, y todo lo que tiene que ver con sala cuna universal de manera de poder hacer una inclusión laboral de mujeres. Eso va a permitir incorporar a un grupo de personas que están fuera y creo que eso es clave. El tema de los jóvenes y personas que han sido desplazadas tiene que ver con un tema de capacitación. La capacitación se ha dejado que sea un poco espontanea, que nazca de la industria y de la persona que la busque, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor”.

“Número uno y que está muy resaltado en el documento es el tema de capacitación, para reconvertir a la fuerza laboral, y en eso es posible encontrar un acuerdo. Los recursos que el Estado destina a capacitación han ido cayendo en vez de ir subiendo. Otro tema que me gustó del documento es que cuando se enfoca en cuales son los sectores que tienen que liderar este proceso de inversión, se sale de una discusión medio ideológica y reconoce en qué sectores Chile tiene verdaderas ventajas comparativas y es minería y energía. Uno ve esta discusión de que no podemos seguir enfocándonos en materias primas o recursos naturales, En el documento se demuestra en no porque la base del proceso de inversión son materias primas se trata de una economía extractivista. Tenemos estas ventajas no las condenemos con discursos de extractivismo o ideas de este tipo que no son las correctas. Es muy relevante el tema de los ninis. Aquí tenemos un desafío súper importante”, sostuvo Cifuentes.

El asesor de Provoste, por su parte dijo que “en el programa está y vamos de cabeza al hidrógeno verde, porque es una revolución. En los últimos siglos en la minería el factor limitante siempre fue la energía, y ahora surgió una alternativa para radicalmente cambiar esto, que hay que aprovechar y hay que subirse con todo. La gran ventaja es que hay demanda local directa, el comprador está ahí. Creo que es un consenso desde la campaña de Yasna. Segundo, Lo que tiene que ver con el trabajo de los ninis lo tenemos en el centro... Si bien la capacitación es un tema, creo que hay que hacer una visión un poco más integral. Si no solucionamos el tema nini vamos a tener un problema social importante, y puede transformarse en algo que dañe permanentemente la tasa de crecimiento del país. Es un tema central para la cohesión social”.