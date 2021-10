Asociación de Casinos de Juego solicita a la Superintendencia suspender todas las licitaciones abiertas para otorgar permisos de operación

El 6 de octubre, el 25° Juzgado Civil de Santiago acogió una medida precautoria presentada por Marina del Sol para suspender la licitación del casino de Talcahuano impulsada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Este dictamen otorga el tiempo necesario para que las dos partes en conflicto, la Superintendenta por un lado y la totalidad de la industria por el otro, esperen el fallo al problema de fondo que genera esta disputa.

Ante ello la Asociación de Casinos de Juego (ACCJ), señaló que “consideramos que esta es una señal importante por parte de los tribunales, ya que, de continuar el proceso de licitación en curso, se producirá una situación que el fallo señala prístinamente: las causas judiciales hoy en curso tendrán un fallo definitivo no antes de un año y, de no detenerse el proceso de licitación, podría suceder que los tribunales fallen a favor de nuestra posición cuando ya la Superintendencia hubiese adjudicado, erróneamente, las licencias de acuerdo a una ley que no corresponde”.

Asimismo indicó que considerando el fallo y el hecho que faltan a 11 días par que se entreguen las ofertas, espera que la autoridad suspenda todos los concursos abiertos para otorgar los permisos de operación que vencen entre 2023 y 2024.

Ello ya que el argumento de fondo del recurso de Marina del Sol es el mismo que, según señala el gremio, es el mismo que comparten todos los operadores que obtuvieron su respectivos permisos con la ley original.