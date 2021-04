Asociación de consumidores llega a millonario acuerdo con Apple en demanda por obsolencia programada en iPhones

Este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) informó que logró un acuerdo con Apple en el marco de la demanda por obsolencia programada en iPhones presentada en marzo de 2019.

Según detalló ODECU, el monto total del acuerdo alcanza cerca de $2.500 millones, lo que es equivalente a cerca de US$3,4 millones.

La demanda colectiva contra Apple Chile, MacOnline y Reifschneider incluía a más de 150 mil consumidoras y consumidores de productos de la firma que se inscribieron como adherentes. Sin embargo, esta también beneficiará a quienes no se hayan inscrito previamente.

En su minuto, la organización demandó a la marca solicitando una compensación de $126.000 para cada usuario que compró un iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE entre 2014 y 2017.

El abogado Juan Sebastián Reyes, del Estudio Pérez-Donoso fue el encargado de llevar la demanda. Reyes también participó en las demandas colectivas de los casos Tissue y Dieselgate-Volkswagen.