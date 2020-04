Besalco ajusta plan de inversiones, recorta su dotación y congela compra de terrenos

La constructora e inmobiliaria Besalco ajustó su plan de inversiones producto de la crisis sanitaria. La compañía prevé desembolsar este año en torno a US150 millones, un 35% menor que el monto que invirtió en 2019, cercano a US$230 millones. Además, señaló su presidente Víctor Bezanilla, la cifra es más baja a la prevista a fines del ejercicio pasado.

“El costo para esta compañía, para el país y el mundo entero, va a ser inmenso, mucho más de lo que pensamos”, dijo este lunes el empresario tras la junta anual de accionistas, en relación al impacto del Covid-19.

Ante la incertidumbre y el desafiante escenario económico, Bezanilla explicó que se congelará la compra de terrenos. “No creo que invirtamos en terrenos hasta que se normalice la venta inmobiliaria y sepamos cómo van a seguir las tasas de interés. Desconocemos lo que va a pasar, pero no va a ser muy bueno lo que viene”, dijo.

En ese sentido, señaló que "hemos tomado todas las medidas que nosotros creemos pertinentes de modo de poder proteger la compañía de lo que viene, partiendo por cuidar la caja y no meterse en inversiones que no consideremos que sean absolutamente seguras de que nos van a rentar. Tenemos temor de lo que viene, creo que va a venir un momento no tan bueno".

Bezanilla también indicó que entre otros ajustes, recortaron en torno a 15% su dotación, que equivale a unos 2 mil trabajadores. "Tuvimos que disminuir la planilla desgraciadamente. Para nosotros es muy doloroso, es gente que aporta en todas las áreas donde participa", indicó.

Para este año, Bezanilla anticipa una caída en los resultados. “Nosotros teníamos pensado para este año un resultado bastante bueno, el presupuesto interno era bien bueno y eso ya no es posible. Yo creo que vamos a ganar la mitad de lo que teníamos pensado, va a disminuir la utilidad fuertemente, pero estamos tomando todas las medidas, teniendo reuniones diarias, analizando contrato por contrato, porque son todos distintos. Estamos muy preocupados y siendo muy cuidadosos”, señaló.