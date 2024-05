Bolsas globales siguen en racha alcista ante expectativas de recorte de tasas

Las bolsas globales continúan con su racha alcista, tras anotar sólidas ganancias semanales, ante la expectativa de que la Fed comenzará a recortar las tasas, tras débiles datos laborales en EEUU.

El IPSA sube un 0,26% a 6.576,37 puntos. La semana pasada el indicador finalizó con un fuerte repunte.

“Este dato de empleo vuelve a aumentar la expectativa de recorte de tasas de la Fed en 2024 a 2 veces, con la primera en septiembre, en la medida en que Powell se refirió a una ralentización significativa del mercado laboral como una de las razones para empezar a bajar las tasas de interés”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Los indicadores de Wall Street avanzan mientras se espera la declaración de algunos miembros de la Fed para esta jornada. La semana pasada logró cerrar con ganancias tras la creación de empleos del sector privado en EEUU.

“Las bolsas europeas transan al alza, con el Euro Stoxx 50 subiendo un 0,72%, luego que los principales índices de Wall Street subieran el viernes pasado entre un 1,18% el Dow Jones hasta 1,99% el Nasdaq en un contexto de moderación, tras un informe oficial de empleo más débil de lo esperado en términos de creación de nóminas no agrícolas, la más baja en 6 meses (175.000 vs 240.000e y 315.000 anterior), tasa de desempleo repuntando a 3,9% (vs 3,8%e y 3,8% anterior) y salarios moderándose a +3,9% interanual, el menor incremento desde jun-21 (vs +4,0%e y anterior +4,1%)”, agregó Araya.

Las bolsas europeas repuntan ante datos del PMI, y atentos a una posible baja de tasas en EEUU.