Briones: “Si la clase media ve disminuidos sus ingresos lo que corresponde es que el Estado se meta las manos al bolsillo”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró su defensa del proyecto con medidas de apoyo a la clase media anunciado ayer por el Presidente Sebastián Piñera, versus la iniciativa de reforma constitucional que busca que los cotizantes puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales.

“Si la clase media ve disminuido sus ingresos lo que corresponde es que el Estado se meta las manos al bolsillo, y no que se rasquen con sus propias uñas”, dijo en entrevista con Radio Cooperativa.

Briones indicó que el proyecto con medidas para la clase media ingresará hoy el Congreso con discusión inmediata y estimó que los beneficiarios del conjunto de iniciativas podrían llegar a 1 millón 400 mil, de los cuales 700 mil recibirían el bono de $500 mil.

Ingresos formales

Asimismo reiteró que sólo podrán acceder al bono los que tengan ingresos formales registrados en el Servicio de Impuesto Internos (SII).

Al respecto enfatizó que no quería dar falsas esperanzas. “Si no da boleta, no inició actividades y no realiza Pagos Provisionales Mensuales no va a entrar”, afirmó.

Además reiteró sus críticas al proyecto de retiro de fondos previsionales y enfatizó que si bien los ahorros en las AFP son de las personas, eso no significa que se pueda hacer lo que quiera con ellos, ya que esos recursos son para la jubilación.

Críticas a la oposición

El ministro de Hacienda también salió al paso de las críticas de la oposición sobre que las medidas del gobierno serían insuficientes para proteger a la clase media y apuntó que no habrían propuesto nada en materia de protección a este grupo en las discusiones anteriores con el gobierno.

“(En la discusión del acuerdo nacional) no hubo una propuesta para la clase media. La preocupación ahí era el Ingreso Familiar de Emergencia, lo mejoramos en términos de cobertura y de montos, pero no hubo nada de la clase media. Entonces es super curioso que luego los sectores, que hoy nos critican, no propusieron ninguna medida de clase media y vengan a decir (que esta ayuda) es tarde y es poca”, dijo Briones en entrevista con Mega.

Futuro del proyecto

Al ser consultado sobre si la aprobación del proyecto del retiro del 10% desde los fondos de pensiones significa que no se siguiera con la tramitación de lo anunciado ayer por el gobierno, el ministro apuntó que “la restricción que tu señalas tiene que ir en el proyecto que es más lento, que es el proyecto del retiro del 10%. Ese es el proyecto que tendrá que decir si un eventual retiro es compatible con (el proyecto del gobierno).

En esa línea, Briones destacó que la iniciativa del Ejecutivo tiene la ventaja de tener una tramitación más rápida y que, de no existir ningún imprevisto, se estarían pagando los beneficios y créditos a fines de julio.