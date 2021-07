Cambio en Cencosud: Los hijos de Horst Paulmann asumen el mando

Han pasado casi exactos cinco meses desde aquel 26 de febrero cuando Cencosud informó que Heike Paulmann asumía la presidencia interina del holding; su padre, el fundador Horst Paulmann, llevaba un mes alejado de la compañía con licencia médica. Se pensaba que sería un período acotado, pero ayer la realidad dio cuenta de otra cosa.

Pasada las 16.00 horas, Cencosud informó que Heike Paulmann asumía la presidencia formalmente. “En razón de la prolongada licencia médica de don Horst Paulmann Kemna, el directorio de la sociedad, por la unanimidad de los directores presentes, ha designado como presidenta del directorio de Cencosud S.A. a doña Heike Paulmann Koepfer”, decía el hecho esencial enviado ayer en la tarde. Y si bien HP -como le dicen internamente al fundador- permanecerá en la mesa, su salida de la presidencia marca el fin de un ciclo; es primera vez en los más de 40 años del holding que su cabeza no es él. Lideraba la firma desde 1978, y desde ese rol ha sido el artífice de una de las principales empresas de retail a nivel latinoamericano presente en cinco mercados: Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, con seis unidades de negocio: tiendas por departamento, supermercados, shopping centers, oficinas, retail financiero y mejoramiento del hogar. Se transformó en una compañía que vendía cerca de US$ 1.000 millones en 2003 a más de US$ 13.000 millones el año pasado.

Desde esa presidencia le tocó enfrentar varias crisis económicas, y su emblema, la Torre Costanera del proyecto Costanera Center, pasó a ser el ejemplo de la crisis subprime, y luego el ejemplo de la reactivación. Cercanos coinciden en que luego de Horst Paulmann quien más conoce a Cencosud es justamente su única hija mujer.

Heike Paulmann es la tercera de los cuatro hijos que tiene Paulmann. Con 51 años, ingresó al directorio de la firma a los 29, y se ha mantenido en la mesa desde aquella época. Ingeniera comercial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, con su designación se transforma en una de las pocas mujeres en liderar alguna de las empresas del IPSA. Al igual que sus hermanos, Heike tuvo varios roles en la compañía: desarrolló el concepto de Aventura Center, la cadena de locales de entretención familiar de Cencosud. Luego, asumió funciones en el área de sustentabilidad del holding, llamada antes Responsabilidad Social Empresarial.

Hace algunos meses, exejecutivos comentaban a Pulso que “Heike es una persona que escucha, es muy ponderada y colaborativa. Pregunta mucho y no tiene un estilo impositivo”. Otro agregaba: “Piensa rápido, conoce el negocio casi por herencia familiar. Es una mujer muy profesional y sencilla”. En la memoria 2020 de la compañía, la misma Heike daba cuenta de esa herencia. En su primera carta decía: “Es un honor para mí reemplazar interinamente a mi padre, don Horst Paulmann Kemna, creador y alma de Cencosud”. Y agregaba: “Como él nos enseñó, mantendremos su foco en la cultura Cencosud y el cuidado y cariño a los detalles y el cliente. Servicio, servicio, servicio.

Desde un pequeño restaurante a una empresa transnacional, con más de 115.000 colaboradores comprometidos, en un camino sinuoso a veces, y no ajeno a dificultades, pero con su pasión, visión y liderazgo único ha sabido afrontarlo exitosamente”. En este nuevo desafío, la hija de Paulmann no estará sola. Por primera vez, en décadas los tres hijos del primer matrimonio de HP estarán juntos en la mesa de la matriz.

Ayer no solo se oficializó la asunción de Heike como presidenta del directorio, sino también la llegada de su hermano Manfred a la mesa; éste ya había aterrizado en la filial de shopping centers de la compañía en marzo de este año, asumiendo la presidencia; ahora llegaba a la matriz. Años antes, había sido el desarrollador de la filial de materiales del hogar Easy, primero en Argentina, luego en Chile. El tercero, Peter, ya estaba en el directorio, ingresó en septiembre de 1996. Manfred -en tanto- estuvo de manera intermitente varias veces hasta 2010 cuando se retiró molesto, dicen testigos de esos años, por la escasa autonomía que su padre le dejaba a su labor.

De hecho, estuvo 10 años alejado absolutamente del holding, y retornó justamente en instancia del retiro de su padre por problemas de salud. Tanto Manfred como Peter son ingenieros comerciales; el primero de la Universidad de Chile, y el segundo, de la Universidad Católica. Actualmente, Horst Paulmann y sus hijos tienen -según la Memoria 2020- el 53,25% del retailer. Controlan la firma a través de Inversiones Quinchamalí, Inversiones Latadía, Inversiones Tano, y de manera directa Heike Paulmann tiene el 0,52% de la propiedad, lo que equivale a 15.000.487 acciones; Manfred tiene el 0,43% (12.214.941 títulos), y Peter, el 0,53% (15.156.766 papeles). El ingreso de Manfred al directorio repercutió en la salida de un histórico del grupo.

Se trata de Stefan Krause, quien además de ser miembro de la mesa del retailer desde 2020, fue anteriormente gerente corporativo de Obras y Proyectos, y gerente general de Jumbo, tanto en Argentina como en Chile. “Agradecemos al Sr. Krause la dedicación que ha dado a nuestra compañía”, dijo la firma en el hecho esencial. De esta forma, la mesa quedó conformado por los tres hermanos Paulmann Koepfer, Horst Paulmann, Julio Moura, Mario Valcarce, Alejandro Pérez, Jorge Pérez y Felipe Larraín.

Los desafíos bajo la nueva presidencia

Ya lo informaba Heike en la carta de la memoria del ejercicio recién pasado: “La supervivencia empresarial está ligada a la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, donde la innovación representa una ventaja competitiva”, se leía. En ese contexto, la omnicanalidad es sin duda una de las prioridades del grupo. Hoy, el e-commerce tiene una penetración cercana al 8% en supermercados y mejoramiento del hogar, y superior al 45% en tiendas por departamento. Y según daban luces a inversionistas hace algunos meses, el objetivo ahora es lanzar un marketplace, mejorar la oferta de productos únicos, desarrollar herramientas de hiperpersonalización, e invertir en mayor tecnología.

La compañía tiene un plan de inversión de US$ 1.800 millones para los próximos tres años, el cual incluye -además de potenciar la estrategia digital- la remodelación de todas las tiendas y de ocho centros comerciales, junto con la construcción de nuevas unidades. A ello se suman mejoras en eficiencia, junto con continuar con la senda de reducción de costos y de fortalecimiento financiero.

El año pasado, amortizaron deuda por US$ 881 millones, con lo que -señalaron- obtuvieron el menor leverage bruto de los últimos 10 años: 3,39 veces. El año pasado, la compañía anunció el cierre de Paris en Perú, y el término de Johnson en Chile, justamente de la mano de ese fortalecimiento. El 19 de julio pasado, Fitch Rating revisó de Estable a Positiva la perspectiva sobre el retailer. Avizoran que sus ratios se muevan entre 3,5 y 2,5 veces entre 2021 y 2022.

Quienes conocen de cerca los hermanos Paulmann Koepfer aseguran que trabajan bastante unidos. No son pocas las veces en que se les ha visto reunidos en las oficinas centrales del retailer en Alto Las Condes. Y ahora, si bien Heike será la mandamás, se prevé que los tres estén embarcados en potenciar este buque.