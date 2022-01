CAP registra alza del 37,2% en sus ingresos en 2021

Al término del cuarto trimestre, los ingresos del Grupo CAP alcanzaron US$ 3.676,9 millones para el cierre del año pasado. Se trata de un monto 37,2% superior al registrado en el año 2020.

En el marco de la entrega de sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero el grupo siderúrgico minero detalló en su reporte del cuarto trimestre de 2021 que la utilidad neta a diciembre alcanzó US$ 741,4 millones, versus una ganancia de US$ 300,4 millones en 2020. El EBITDA creció 86,2%, desde US$ 974,0 millones en el año 2020 a US$ 1.813,8 millones en 2021.

“Los mejores resultados en 2021 se explican por el buen desempeño de los segmentos de minería, siderúrgico y de procesamiento de acero del Grupo en comparación con el año anterior, y en particular por los mejores márgenes del negocio minero, como consecuencia del aumento en los precios y de la reducción de sus costos operacionales”, explicó en su análisis razonado.

El cuarto trimestre mostró, en tanto, ingresos de explotación muy similares a los del mismo trimestre de 2020, mientras que la utilidad neta de US$ 140,4 millones y el EBITDA de US$ 304,2 millones reflejan una disminución de 6,9% y 23,2%, respectivamente, en relación con el mismo período del año anterior, cuando la base de comparación era más exigente.

“Cabe recordar que los precios del hierro durante el último trimestre de 2020 registraron mayores niveles que los observados en el cuarto trimestre de 2021, siendo ello la principal explicación de los menores resultados en este último período. En cuanto a los resultados delsegmento de acero, se encuentran por sobre los obtenidos en el mismo trimestre de 2020, mientras que en los segmentos de procesamiento de acero e infraestructura se observaron desempeños más bajos que los registrados el cuarto trimestre del año anterior”, añadió.

Por su parte, Compañía Minera del Pacífico -una de las filiales de Grupo CAP- en el cuarto trimestre consolidó un año en el que, a pesar de los buenos niveles de producción, se registraron menores volúmenes de despacho que los reportados a fines del año anterior.

“El incidente de toma de camino por parte de trabajadores de una empresa externa no relacionada, que derivó en una suspensión temporal de las actividades en la Planta de Pellets y Puerto Guacolda II durante parte del mes de febrero de 2021, fue la principal razón del impacto en los niveles de despacho de productos, los cuales registraron una disminución de 398 mil toneladas al cierre del año 2021 versus los despachos del año anterior. A pesar de la reducción de 2,4% en los volúmenes de venta de CMP durante 2021, el incremento de 35,7% en el precio realizado llevó a que este segmento incrementara sus ventas valorizadas en US$ 583,3 millones, es decir un aumento de 32,1%”, complementó.

Por otro lado, agregó que los costos de operación en el segmento minero se redujeron en base unitaria desde US$ 61,4 a US$ 58,2 por tonelada, manteniendo la tendencia a la reducción de costos observada durante 2020, y a pesar de las menores economías de escala por la reducción en volúmenes despachados. La ganancia bruta de este segmento se incrementó 82,6%, alcanzando US$ 1.459,2 millones, en tanto que el EBITDA subió 83,1%, llegando a US$ 1.601,9 millones. Finalmente, la utilidad neta del segmento minero alcanzó US$ 938,5 millones al cierre del año 2021, cifra muy superior a los US$ 448,3 millones obtenidos en el año anterior.