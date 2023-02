Carlo D’Agostino, presidente de Proptech Chile: “Ya nos golpearon con el IVA a los servicios y ahora la reforma. Debemos proteger a las startups”

La Asociación Gremial Proptech Chile inició sus operaciones en febrero de 2022 para generar innovación a través de la tecnología en el sector inmobiliario. Su presidente, Carlo D’Agostino, explica por qué se creó: “Nos estábamos quedando atrás porque mantenemos las mismas prácticas que en los últimos 30 años, necesitábamos enfrentar el siglo XXI de otra manera. A través de la tecnología y la innovación es la única forma de atender las necesidades que van surgiendo”. El 2022 vivieron hitos importantes como gremio, la incorporación de socios relevantes como Infraestructura Falabella, Parque Arauco, PMG, Socovesa, Urbani, CBRE o Aitué. Además de un acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)- compuesto por 50 empresas-, que permitirá a ambas partes un acceso directo entre desarrolladores de proyectos inmobiliarios y diseñadores de soluciones tecnológicas. También se suma la reciente alianza con Level, del holding inmobiliario Eurocorp, un operador de renta residencial o edificios multifamily. D’Agostino manifiesta su preocupación por la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria, debido al impacto que generará en las startups.

¿De qué manera podría impactar la reforma tributaria, como está diseñada actualmente?

El panorama económico ha pegado muy fuerte en el rubro inmobiliario producto de la pandemia, por la inflación, encarecimiento del material de construcción y todos los servicios asociados. La innovación se presenta como una solución a dolores que mejora la optimización de recursos aplicando tecnología. Entonces, ¿cómo se podría tributar para las startups cuando la obtención de capital, aceleramientos y escalamientos están basados en crecimientos y valoración, cuya rentabilidad se da al largo plazo? Definitivamente, coincidimos con la mirada del Colegio de Contadores en que no debemos retroceder en consolidar nuestro sistema de startups. Ya nos golpearon con el IVA a los servicios y ahora la reforma. Debemos proteger a las startups y la innovación. No podemos retroceder en lo que hemos logrado en la industria. Estábamos quedando atrás.

¿Por qué dice que se estaban quedando atrás como industria en cuanto a la innovación?

Es un hecho que han surgido muchas innovaciones y emprendimientos que dan solución a nuestros dolores, pero todavía falta. No podemos perder toda la información que existe en el mundo inmobiliario y construcción, que por lo general se llevan en papel o excel; tenemos que movilizar esos datos y darles sentido. Por otra parte, la cantidad de trámites que hay que hacer al momento de invertir en una propiedad, desde el crédito, la promesa, el conservador, los notarios, etc., debiendo poder solucionar de una manera tecnológica y eficiente, optimizando recursos, transporte, tiempo, etc. En ese sentido, la innovación surge como primera necesidad para nosotros.

¿Se refiere a oportunidades de negocio?

No solamente desde ese punto de vista, sino que son datos que hay que tomar, analizarlos y que sean parte de la estrategia. Son las que están cambiando la forma de comercializar, de comunicarse con los clientes, con una velocidad totalmente distinta, avanzando hacia un mundo más digital, conectando con los usuarios de manera más eficiente. Los desafíos no se pueden enfrentar en un mundo físico: por ejemplo, toda la permisología de la industria de la construcción debería digitalizarse. Los gobiernos son actor fundamental en avances regulatorios y digitalización de los servicios del Estado que posibiliten un desarrollo óptimo y ágil para el sector. Falta voluntad política en el avance en la digitalización del Estado. Por otra parte, las nuevas generaciones también van teniendo sus exigencias, mejorar procesos para minimizar la huella de carbono. Son todos desafíos que requieren de innovación y tecnología.

Son muchas las oportunidades, pero ¿cuáles son las barreras?

La principal es que muchos directorios y profesionales ejecutivos entienden la oferta de innovación como una amenaza, no viéndola como una inversión necesaria para atender los desafíos que hoy se requieren, tales como ASG, que permitirán tener una mirada de largo plazo con criterios sostenibles en el tiempo, como la integración con las comunidades y el medio ambiente. Entonces la solución es capacitarse para no quedarse fuera. El otro punto es que hay un déficit importante de talento, donde los que van a liderar en el futuro son otros. El gerente de tecnología tomará un rol más activo y transversal donde deberá adquirir nuevos conocimientos (ciberseguridad, robótica, IoT, IA), que permitirá a las áreas financieras, operaciones y comerciales enfrentar los nuevos modelos de negocio.

¿Cómo viene este 2023 para las proptech?

Este es el año de los casos de éxito de las startups, es decir, bastante auspicioso y de crecimiento para las proptech en Chile. El avance de las nuevas tecnologías que habilitan a un sistema de startups para proponer soluciones concretas que resuelven dolores de la industria, la maduración y desarrollo de un amplio ecosistema en torno a la temática y el creciente interés de grandes actores en avanzar en su transformación digital, nos permiten ser optimistas.

¿Cuáles son los desafíos más importantes en la industria inmobiliaria en términos de innovación y tecnología?

Implementar soluciones de tecnología para cumplir con los requisitos regulatorios, comprender y anticipar las necesidades de los clientes, integrando la tecnología en el negocio inmobiliario para mejorar la productividad y la eficiencia. Para esto contamos con un consejo asesor, cuyo presidente, Felipe Acevedo, tiene por misión construir la hoja de ruta Proptech para mejorar la productividad y la sostenibilidad de la industria. Como gremio, necesitamos fortalecer a los emprendedores y conectarlos con mentorías, con acceso a financiamiento y también con potenciales clientes, que van a ser principalmente las empresas corporativas. Como Proptech Chile estamos realizando un proceso de mapeo para identificar y dimensionar las startups existentes, conocer sus propuestas de valor y nivel de madurez, con el objeto de agilizar nuestra capacidad de articular acciones que potencien el desarrollo del sector, y promuevan vínculos con los actores demandantes de soluciones en la industria.