Caso Primus: exgerente general Francisco Coeymans revela quiebre con Ignacio Amenábar por millonaria deuda

“Por razones de seguridad, solicito se mantenga esta declaración en reserva por el máximo tiempo que establece la ley”.

Esas fueron las últimas palabras de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, quien el 18 de diciembre de 2023 acudió acompañado de sus abogados Alberto Aguilera y Nicolás Garrido a la Fiscalía de Las Condes a prestar declaración por el millonario fraude interno que sacude al segundo factoring no bancario más relevante de la plaza.

Pulso publicó hace unos días, en dos partes, un documento de 40 páginas que él acompañó como parte de su declaración. El pasado 27 de enero expiró el plazo en que la Fiscalía debía mantener en secreto su interrogatorio y en su relato están las preguntas que debió responder al fiscal Felipe Sepúlveda. No sólo cuenta que está molesto con el exgerente comercial Ignacio Amenábar -el otro principal acusado del caso-, sino que también confiesa que suplantó al vicepresidente ejecutivo del factoring, Eduardo Guerrero.

En su declaración, Coeymans sostuvo que mantuvo sus facultades de prórroga de documentos hasta agosto de 2022, cuando podía hacerlo libremente. Ignacio Amenábar lo podía hacer solo también, pero con tope en el monto. Cuando excedía ese monto, debía pedirle autorización a él. Los documentos que más se prorrogaban eran los cheques y no había tantos aplazamientos en cheques, ya que cuando vencían se recompraban, se les ponían números adelante (1.000 en la primera recompra, 2.000 en la segunda, etc) en el sistema, contó. Después de agosto de 2022, se limitaron las prórrogas. En primer lugar, se decidió que todas debían ser aprobadas por el vicepresidente ejecutivo Eduardo Guerrero, “pero eso era impracticable, por ende, se decidió que yo podía aprobar hasta 15 días”, dijo.

Las siguientes son las respuestas del exgerente general Francisco Coeymans a la Fiscalía en una declaración que cuenta con 61 páginas en total.

¿Accedió a los sistemas autorizando operaciones o prórrogas después de que se implementaron estas restricciones?

-Sí, pero se trata de operaciones sin giro, para mantener la vigencia de cartera o renovar una que iba a vencer. Usé el perfil de Eduardo Guerrero. Una ejecutiva de nombre Daniela Vargas se consiguió esa clave.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica contó al fiscal que está tratando de hacer nuevos negocios. “No he podido generar nuevos ingresos desde que salí de Primus. No ha sido fácil dado el daño reputacional que me han causado. No tengo actividades en el extranjero, estoy tratando de hacer algo en Perú, sin éxito hasta ahora. Mi polola vive en Perú (Yoko Chong). Estoy económicamente muy complicado, pagando deudas”, relató.

“Me cerraron cuentas en el banco BCI y Scotiabank, ya no me quedan ahorros. Este año he viajado a Perú y en julio fui con mis hijos de vacaciones a México. En el verano estuve también en Río con mis hijos”, acotó.

¿Conoce usted a doña Elva Vracko? ¿Qué relación tiene con Ignacio Amenábar?

-A esta persona Ignacio la conoció en una fiesta en Perú y se enamoró de ella. Como relaté anteriormente, Ignacio sacó unos dineros que eran para K2 supuestamente, pero que en realidad usó para adquirirle un departamento en Lima, que para más encima va a quedar a nombre de ella (aún está a nombre de la inmobiliaria). Ignacio vive con su señora y mantiene su relación paralela con Elva. Además de haberle comprado el departamento le compró un vehículo.

- Estoy muy molesto con Ignacio por esto, ya que él me debe mucho dinero, más o menos una cantidad equivalente al valor del departamento que le compró a Elva Vracko. Además de ella, Ignacio mantuvo una relación con Ana María Forno, cliente de Primus a través de la empresa Foránea, la que quedó debiendo aproximadamente 80 millones a Primus.

Facturas falsas

En su declaración, Coeymans también contó que durante su gestión Primus tuvo operaciones con empresas creadas en un día, las cuales están relacionadas con Marcelo Rivadeneira. Primus curaba más de 100 operaciones diarias, con más de 1.500 clientes. “El sistema work flow no reportaba estas situaciones. Probablemente hubo muchas más de las que me enteré”, afirmó.

“Me enteré por el fiscal de la compañía Patricio Cárdenas, que probablemente el año 2021, que se estaban realizando este tipo de operaciones con estas empresas en parte de la cartera cuestionada. Todos estábamos conscientes de que se operaba con ese tipo de empresas, eso lo sabían Guerrero, Valenzuela, Moore y Cárdenas. A quienes aparecían como dueñas de estas empresas se les llamaba como muñecas de la mafia. Aunque debo señalar que me enteré también de que muchas de estas empresas no tenían iniciación de actividades, de lo que tampoco podía enterarme conforme la información que estaba en el sistema, no existía esa excepción en el sistema”, añadió.

¿Sabe usted cómo llegaron a Primus los cheques falsos?

-A través de los clientes de Marcelo Rivadeneira. Desconozco dónde se imprimieron. Por medio de las ejecutivas se ingresaban a Primus estos documentos.

¿Hubo operaciones con facturas ideológicamente falsas?

-Esos documentos vienen de clientes de Marcelo Rivadeneira, Andrés Otero, Pablo Jorquera y otros. De esto me percaté al momento de intentar cobrarse esas facturas, puesto que no se pudo ejecutar. Cuando esto sucede se trata de llegar a un acuerdo con el cliente o se inicia una cobranza judicial.

Según conocedores del caso, los reconocimientos que hace Coeymans en su declaración dan cuenta que que en su condición de gerente general habría entregado información falsa al mercado, a través de la presentación de Estados Financieros que consideraban cheques falsos, facturas falsas y otras irregularidades reconocidas por él mismo. Todo lo anterior dejaría la puerta abierta para que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pueda iniciar acciones de oficio en contra del exejecutivo.