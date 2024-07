Francisco Coeymans rompe el silencio desde Perú

En medio del proceso judicial que enfrenta en Perú, el exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans Ossandón, rompió su silencio. En una conversación en exclusiva con Pulso, se refirió al proceso de extradición, su detención y prisión preventiva, además de realizar una dura crítica contra el abogado de Primus y un coronel del país vecino.

En sus declaraciones a este medio, Coeymans expresó: “Jamás he sido prófugo y lo único que quiero es volver a Chile, pero el proceso de extradición ha retrasado mi retorno”, sostuvo.

“Mi viaje a Perú fue por razones personales, me venía a casar y no tenía ninguna restricción o impedimento legal para viajar fuera de Chile. Entré legalmente con pasaporte belga, no en forma ilegal como dijo un coronel peruano por la prensa. Mi esposa es de Pucallpa y por eso estaba allí”, relató el ex gerente general.

Y añadió: “No estoy evadiendo nada, solo estoy tomando las acciones que me permite la ley peruana para defender mi libertad. Me acogí voluntariamente a la extradición y espero ser extraditado a la brevedad”.

