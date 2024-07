Hernán Somerville por dichos del Presidente Boric: “Los bancos no son coñetes, están en una economía que no crece y con altos riesgos”

Hernán Somerville, uno de los dirigentes gremiales históricos, desempeñó un papel crucial en un capítulo significativo de la economía chilena: la renegociación de la deuda externa bancaria.

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Asociación de Bancos (ABIF) compartió detalles inéditos de este período durante la presentación del libro del abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Críspulo Marmolejo. El libro examina este momento “clave para el despegue de la economía chilena”. Pero también entró en la contingencia.

Lo último en Pulso

“Me preocupa la discusión del secreto bancario y me parece absurda. Yo soy partidario de mantener el secreto bancario que tenemos ahora y que un juez con información resuelva, no un funcionario público. No me paso películas con que con esto pueden castigar a gente, porque aunque ustedes no lo crean, abrir una cuenta corriente en un banco es muy difícil. No a cualquiera le abren una cuenta, le piden antecedentes. A mi hija, en el Banco Santander, se demoraron un mes en abrirle una cuenta. ¡Es muy difícil abrir una cuenta corriente en un banco y que venga un narcotraficante a abrir una cuenta... ¡Por Dios! Los bancos tienen modelos de gestión de riesgo muy afinados”, dijo.

“No entiendo cómo puede llegar un narco que no tiene pasaporte, que no tiene nada, y que no le vean los antecedentes. Es ridículo. Puede haber alguna falla, pero está la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En mi banco, en 20 años, reportábamos, pero nunca supe nada grave.”

“Los bancos no son coñetes, están en una economía que no crece y con altos riesgos, como el sector de la construcción, y la morosidad ha aumentado mucho”, explicó.

“En la construcción los precios están muy altos y la tasa de interés está muy alta. Yo creo que el Banco Central va a tener que empezar a bajar las tasas un poco. No digo que se les suelten las trenzas. Todo indica que la inflación en este país irá en línea con lo que sucede en el exterior. Vimos indicadores en Estados Unidos de ayer o antes de ayer que indican que la inflación bajará. Europa va igual y en China hay prácticamente deflación. Así que creo que veremos un mundo con tasas de interés más bajas, y espero que eso no se traduzca en otro boom del tipo de petrodólares de los ochentas”, agregó.

En cuanto a la negociación de la renegociación de la deuda externa bancaria recordó que Carlos Olivos, entonces fiscal del Banco Central, lo llamó y le dijo si le podía ayudar en este proceso por sus antecedentes financieros y el dominio del idioma inglés. A las dos semanas después un pequeño grupo se dirigió a Nueva York para ver cómo avanzaba este asunto. Aquí estaba Renato Peñafiel, presidente de Banco Security, que en ese momento era director del Banco Central.

Según Somerville, su equipo estaba conformado por Ítalo Traverso (economista), Juan Enrique Allard (abogado) y Roberto Toso (ingeniero comercial). Al otro lado como contraparte, había 400 acreedores de distintas nacionalidades. Mientras tanto, sus interlocutores fueron los ministros de Hacienda, Carlos Cáceres y Hernán Büchi.

Los bancos

“Los bancos hoy están con provisiones mucho más altas, porque Basilea les ha pedido una provisión adicional que denominan contra cíclica. Esto comenzó con un banco de España. Yo lo conversé con el presidente de ese banco y en tiempos de grandes euforias era mejor tener un capital adicional, porque la codicia humana, o el ‘greed’ como dicen los gringos, es infinita. Las crisis bancarias son las que han motivado las grandes crisis mundiales. Empiezan en el sector inmobiliario y enrollan a los bancos. Esa es la verdad histórica. Quiebra el sector inmobiliario en tiempos de euforia, los bancos no tienen las provisiones y viene un problema general. Vean China hoy, el sector inmobiliario tiene complicado a ese país. Es terrible, pero el gobierno chino siempre fomentó eso”, sostuvo el ex presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF)

Somerville contó que vivió cuatro años en Shanghái y siempre le sorprendía ver líneas de trenes en China que nunca llevaban un tren. Sin embargo, el gasto público era constante y enorme, principalmente destinado a vivienda e infraestructura. En esa época, China exportaba textiles y muñecas, pero hoy exportan autos. Ahora, tanto Biden como Trump, a quienes considera una “pesadilla”, han impuesto tarifas del 100% a los autos chinos en Estados Unidos, !Los mismos que se presentan como los campeones del libre comercio mundial¡. ¿De verdad creen que los chinos se quedarán de brazos cruzados? Lo que están haciendo los estadounidenses, los europeos lo replicarán en tres meses. Están provocando quiebras en fábricas europeas con subsidios y créditos baratos, mientras estas fábricas no tienen esos subsidios y enfrentan costos laborales diferentes a los de los chinos!”, dijo.

Consultado sobre las políticas de deuda externa de Chile, respondió: “Yo personalmente creo que lo que está ocurriendo es que el gobierno está emitiendo demasiados bonos. Tanto en el mercado interno, las colocaciones han estado un poquito preocupantes. Hacen estas colocaciones de bonos por razones obvias: el gasto no lo controlan, por el contrario, todos los días lo aumentan con empleos públicos adicionales o lo que sea. Y como hemos visto hoy, el impuesto a la renta ha bajado 10%, lo que ha subido es el IVA, porque probablemente el comercio durante los últimos tres meses ha estado bastante bueno. He escuchado de algunas personas que trabajan en esto que están preocupadas por las emisiones del Banco Central”.