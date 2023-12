CDE rechaza reclamo de ex CEO de Cencosud por uso de información privilegiada: “Además de ser ilegal, lo que hizo el Sr. Videla, es feo y no se hace”

Duramente salió a responder el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el reclamo de ilegalidad que interpuso el ex CEO de Cencosud, Matías Videla, quien el pasado 4 de octubre fuera sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por uso de información privilegiada con el pago de una multa a beneficio fiscal de 15.000 UF. Esto, luego de que el ejecutivo comprara 613.026 acciones de la compañía en mayo de 2022, en medio de las tratativas para la adquisición de la cadena de supermercados Torre en Brasil.

En su escrito, presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago, el órgano a cargo de defender los intereses del Fisco de Chile calificó de “inaceptable que ahora el gerente general de una sociedad anónima alegue que la información no era, supuestamente, esencial ni relevante y que la reserva habría obedecido exclusivamente a fin de resguardar a la sociedad Torre”.

En esa línea, el CDE agregó que “de ser cierto que las negociaciones al 13 de mayo de 2022 se encontraban, desde hace varias semanas, en un punto muerto, ello también sería información privilegiada”. “Con la información privilegiada que contaba Videla, su justificación que la acción estaba subvalorada, no hace, sino reafirmar que la compra de acciones le reportaría un beneficio al comprarlas a un menor precio al que realmente tenían”, recalcó.

“En síntesis, además de ser ilegal, lo que hizo el Sr. Videla, es feo y no se hace”, recalcó el escrito patrocinado por el abogado procurador Fiscal de Santiago, Marcelo Chandía Peña, y que consta de 70 páginas.

Todo comenzó el viernes 13 de mayo de 2022, cuando a las 20 horas Videla compró casi 800 millones en acciones de Cencosud, compañía en la que se desempeñó durante 26 años, hasta el 17 de octubre pasado.

Ese día, a través de WhatsApp, el exgerente general de Cencosud se comunicó con su ejecutivo bancario, preguntándole de la posibilidad de tomar un crédito hoy para comprar acciones de Cencosud.

“Tiene que ser en un rato sino no me sirve (…) En un rato No me sirve para mañana Quiero comprar hoy”, dijo Videla, recordó la contestación del CDE.

¿Qué justificaciones entregó Matías Videla para intentar exculparse de sus conductas?

“Que el estado de las negociaciones entre Cencosud Brasil y Torre, esto es, que el due diligence avanzaba lento, y aparecía que esta operación no iba a concretarse, no siendo, por ello, información privilegiada. Y ahora, obrando como si de un analista externo se tratase, afirma que la justificación para la decisión urgente de compra pasó por otro motivo: que Matías Videla sabía que el mercado no había recibido positivamente las adquisiciones de Giga y Fresh Market, y que vio una oportunidad de ganar dinero porque sabía que la acción estaba subvalorada”, acotó el mismo documento.

“Estas argumentaciones son gravísimas y demuestran que el Sr. Videla desconoce aspectos esenciales del negocio que manejaba”, añadió.

“Desdoblamiento transpersonal”

Para el CDE, “es inconcebible que un gerente general, utilice como argumentos exculpatorios, el que sabía de un fracaso de las negociaciones que nadie más sabía, y el que la acción estaba subvalorada, por lo que la adquisición de acciones le reportaría un beneficio propio al poder adquirir dicho valor en un menor precio al que realmente el reclamante lo apreciaba”.

“Se basa para afirmar aquello, solo en que él sabía que el mercado aún no había recibido positivamente las adquisiciones de Giga y Fresh Market, desconociendo con ello que, el gerente general, por antonomasia, maneja toda la información intrínseca del valor bursátil”, indicó el escrito del CDE..

Sobre el caso, el CDE citó las palabra de Videla, quien señaló que “una vez divulgadas ambas operaciones, que el mercado no recogiera su impacto positivo en los flujos y la valorización de la empresa, para mí simplemente no tenía explicación racional, particularmente cuando el mercado no se encontraba en una situación de depresión que pudiera justificar esa reacción”.

“Hago presente que el retorno de Cencosud en mayo de 2022 fue un - 2,2 %, en circunstancias que el IPSA tuvo un rendimiento significativamente positivo (sobre 13 %). Es decir, claramente el comportamiento de mercado no iba en el mismo sentido que el de la acción de Cencosud, por lo que claramente había un castigo a la acción que, en mi opinión, no se justificaba”, señaló Videla.

“Este argumento es desarrollado, poniendo a don Matías Videla como si fuese un inversor externo a la compañía, que realiza un análisis con la información de mercado que comparte la compañía. Se nos presenta, en una especie de desdoblamiento transpersonal, de su rol de gerente general, en la que existen dos personas que no se comunican, y no se traspasan información entre ellas. Un Matías Videla Solá, inversor, ajeno a Cencosud, y un Matías Videla, gerente general de Cencosud. No cabe duda de que existe simplemente un solo Matías Videla Solá, gerente general de Cencosud”, destacó el CDE.

Por último, el CDE recordó que el gerente general es el individuo que tiene el conocimiento más acabado y completo del valor intrusivo o “fundamental” de la acción al interior de la organización y tiene acceso a toda la información restringida o privilegiada que no es de conocimiento del mercado.