CEO de Latam y futuro de la compañía tras aprobación de financiamiento: “Está asegurado (...) con estos fondos podemos planificar con calma”

El 18 de septiembre el Tribunal de Quiebras de EEUU aprobó el financiamiento DIP (Debtor In Posession) de Latam Airlines por US$2.450 millones y el proceso de reorganización de la compañía sigue su camino.

En conversación con el programa “Agenda Económica” de CNN, el CEO de la compañía Roberto Alvo se refirió al futuro de la compañía y afirmó que después de la probación del DIP “está asegurado, en la medida que no sabemos que va a pasar la pandemia. Pero estamos muy tranquilos, con estos fondos podemos planificar con calma y acompañar el crecimiento de la oferta en la medida que la gente quiera volver a volar”.

En esta línea, Alvo señaló que “no tengo duda que la decisión de acogernos al Capítulo 11 fue la correcta. Ahora tenemos US$2.450 millones de DIP, eso le da total sustentabilidad a Latam y nos permite enfrentar lo que venga para adelante, con mucha incertidumbre todavía, pero con mucha tranquilidad”.

El gerente general de la aerolínea detalló que lo más difícil del proceso fue la demora en la aprobación del plan de financiamiento. “Lo más difícil fue la espera, los 42 días que pasaron entre que tuvimos la audiencia y la decisión final del juez. El tiempo corría y nos entraba la incertidumbre de que porque se estaba demorando tanto el juez”, precisó.

Con respecto a la posibilidad de un ayuda estatal para Latam, la que finalmente no se concretó, Alvo expresó que “cada sociedad define como quiere ayudar o no quiere ayudar, en EEUU y en Europa los gobiernos ayudaron a las lineas aéreas. En general en Latinoamérica no lo han hecho y me parece válido. Al final del día las prioridades son otras y si las sociedades deciden no ayudar a este sector y si ayudar a este otro, está dentro de las reglas del juego”.

El ejecutivo agregó que “nosotros tuvimos conversaciones con todos los gobiernos, incluso seguimos conversando en otros planos, y creo que había verdadera voluntad de ayudar. Cuando nos acogimos al Capítulo 11 hubo un interés muy grande del mercado, inmediato prácticamente, y eso nos permitió con toda tranquilidad decirle al mismo Gobierno de Chile, lo hicimos con el Gobierno de Colombia también, muchas gracias por habernos atendido y por haber trabajado con nosotros en esto, hoy la compañía cree que puede salir sin su apoyo”.

Por último, Alvo explicó que en septiembre han logrado llegar a un poco menos de un 20% de la operación normal y que están viendo cierta recuperación en algunos países que ya empiezan a abrir sus fronteras externas e internas como Colombia y Perú. De esta forma, el CEO de la empresa cree que es razonable pensar que hacia fines de año puedan llegar a entre un 40% o 50% de la operación normal.