Frank Ha cumplió tres años como CEO de Tianqi Lithium Corporation. Asumió en febrero de 2021 y solo a fines de ese año pudo viajar por primera vez a Chile, donde la empresa que dirige tiene una de sus mayores inversiones: el 23% de SQM, el mayor productor mundial de litio, porcentaje que Tianqi compró hace cinco años, en la segunda mitad de 2018, en más de US$ 4 mil millones. Deede entonces, ha visitado Chile varias veces. La última fue hace dos semanas.

En SQM, Tianqi elige tres directores de ocho. Las sociedades cascadas que terminan en Pampa Calichera, de Julio Ponce, controlan un 26% de SQM y también eligen tres directores. La japonesa Kowa elige uno y los minoritarios, el último. Esa convivencia se ha resquebrajado. Molesta por no poder intervenir activamente en la alianza suscrita entre SQM y Codelco, Tianqi pidió una junta extraordinaria de accionistas que se hizo este jueves y en la que la empresa, representada por el abogado Octavio Bofill, planteó numerosas interrogantes. Al día siguiente, Tianqi disparó: “La información entregada por la administración designada por el grupo controlador, resultó, en nuestra opinión, aún es escasa e insuficiente”, dijo en un texto que insinúa que Pampa Calichera gobierna la empresa sin contrapesos. Tianqi, además, respaldó algo que AFP Provida planteó en esa junta, pero que el grupo chino venía estudiando: pedir una junta de accionistas que deba aprobar o rechazar la alianza con Codelco. SQM, respaldada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sostiene que aquello no es necesario, que el directorio donde está Tianqi la aprobó por unanimidad y que no puede delegar sus facultades en otras instancias.

Todo esta discusión, y la última junta, fue seguida a la distancia, desde China, Frank Ha y su equipo. El ejecutivo respondió por escrito algunas preguntas sobre la alianza Codelco-SQM, una asociación acordada a fines de diciembre de 2023, que originalmente debía firmar sus documentos definitivos el 31 de marzo, pero que esta semana se postergó hasta el último día de mayo.

¿Qué porcentaje representa SQM en los negocios de Tianqi?

SQM es una inversión importante para nosotros, representando un compromiso significativo con más de US$4.000 millones invertidos. Esta inversión subraya nuestra convicción tanto en el potencial del mercado del litio y en el desarrollo sostenible del mismo en Chile y globalmente, como en la libertad, equidad y competencia en Chile.

¿Qué opinión tiene Tianqi sobre la alianza acordada entre SQM y Codelco?

Como hemos planteado anteriormente, la anunciada alianza entre SQM y Codelco es una transacción que afectará de manera esencial al futuro industrial de litio en Chile. Si esta colaboración se materializa, la estructura y gestión de negocios de SQM experimentarán cambios fundamentales. Esto por supuesto nos lleva a requerir comprender en detalle cuales serán todos los efectos que la alianza tendrá en nuestra inversión. La alianza entre SQM y Codelco puede ser vista o no como una oportunidad, en efecto, en función de estos detalles. Es por esto que cualquier acuerdo debe promover la transparencia y asegurar que todos los accionistas, incluido Tianqi, puedan evaluar adecuadamente su impacto.

¿Si tuviesen que votar hoy la aprobación de esa alianza en una junta de accionistas, lo harían a favor o en contra?

No es oportuno ponernos en situaciones hipotéticas. Tal como hemos dicho, nuestra votación dependerá de una evaluación exhaustiva basada en información completa y detallada sobre el acuerdo. En el momento, la falta de transparencia y detalles nos restringen a todos los accionistas en la toma de una decisión informada.

Ha trascendido la molestia de Tianqi por no haber participado en esta negociación entre dos empresas: SQM y Codelco. ¿No es normal que Tianqi, o cualquier otro accionista, queden excluido de una negociación de este tipo?

En este punto, estamos de acuerdo con lo expresado por el representante de los fondos de pensión AFP Provida, en la última junta de accionistas de SQM. En cualquier sector y contexto internacional, adherirse a los principios de transparencia y a la toma de decisiones fundamentada en información completa y exhaustiva es crucial. Creemos firmemente que las decisiones estratégicas que impactan significativamente a las empresas de transacción pública deben considerar la participación de todos los accionistas. La exclusión no se alinea con prácticas nacionales ni internacionales de gobernanza corporativa que promueven la equidad y la transparencia y de acuerdo a la ley chilena.

¿Pedirá Tianqi que la alianza SQM-Codelco se someta a votación en una junta de accionistas?

En un primer análisis, y sujeto a evaluaciones que estamos realizando, nuestra posición, alineada con lo expresado por AFP Provida, es que decisiones de esta envergadura deben ser transparentes y contar de forma imperativa con la aprobación de la junta de accionistas. Esto no solo es una interpretación correcta de la ley sino que también refleja nuestro compromiso con una gobernanza corporativa que respeta los derechos de todos los accionistas y el cumplimiento de nuestro propio deber fiduciario para con nuestros inversionistas.

11 Noviembre 2021 Entrevista a Frank Ha, Presidente de Tianqi. Foto: Andres Perez11 Noviembre 2021 Entrevista a Frank Ha, Presidente de Tianqi. Foto: Andres Perez

¿Pretenden llevar a la justicia esa pretensión de someter a juicio de los accionistas la alianza?

Como empresa que tiene responsabilidades fiduciarias para con sus inversionistas, es nuestro deber evaluar siempre todas las alternativas y vías de acción requeridas para asegurar que se respeten los derechos de los accionistas y se mantenga la integridad y transparencia del proceso de toma de decisiones.

¿La extensión del plazo hasta el 31 de mayo para el cierre de la alianza les otorga más margen? ¿Qué pedirá Tianqi antes de esa fecha?

Antes de esta fecha, seguiremos solicitando la revelación de información detallada y específica que permita comprender completamente los efectos financieros y operativos de la operación para SQM y sus accionistas, y evaluaremos todos los demás aspectos relativos a la transacción. Los accionistas estamos enfrentando la alta complejidad de la operación que se nos ha descrito, la opacidad hasta hoy en día y la cantidad de elementos que aún quedan por despejar, por lo tanto, esperamos que los derechos legítimos de todos los accionistas no deben verse limitados por plazos establecidos artificialmente. Al mismo tiempo, también estamos muy interesados en saber qué se esconde detrás.

¿Es un buen negocio para SQM asegurar su permanencia en el salar de Atacama después de 2030, aunque sea sin mantener el control de la nueva sociedad? ¿Hasta ahora no tenían nada después de 2030?

En estos momentos, y dada la escasa información con que contamos, nos resulta imposible la realización de un análisis y evaluación integral.

En opinión de Tianqi, ¿qué es mejor para Chile en el caso del salar de Atacama después de 2031: una negociación directa con SQM o una licitación internacional?

Creemos que lo mejor para Chile y para el mercado del litio es una estrategia que promueva la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible. La opción que mejor logre estos objetivos, sea mediante negociación directa o licitación internacional, debería considerarse cuidadosamente, siempre priorizando la transparencia y la inclusión de todos los actores relevantes.

¿Tianqi estaba dispuesta a participar en una licitación por el salar de Atacama a partir de 2031? ¿Aunque el Estado se reservara el control de la alianza?

Tianqi está abierta a explorar todas las oportunidades que se alineen con la visión estratégica de la empresa y su compromiso con el desarrollo mundial sostenible del litio. Participaríamos en cualquier proceso que sea justo, transparente y que ofrezca igualdad de condiciones para todos los participantes.

¿Qué opinan de la política nacional del litio? ¿Esa política abre o cierra opciones de desarrollo de Tianqi en Chile?

Respetamos y apoyamos las políticas que promueven el desarrollo sostenible del litio. Tianqi es una empresa que busca contribuir positivamente al desarrollo del mercado del litio en Chile y a nivel global, bajo políticas que aseguren reglas claras y estabilidad a largo plazo. Estamos interesados en colaborar dentro del marco de la política nacional del litio de Chile, buscando siempre aportar nuestro conocimiento y experiencia para el éxito conjunto.

¿Cómo es la relación de Tianqi con el grupo Pampa Calichera?

Deseamos que nuestra relación con todos los accionistas dentro de SQM se base en el respeto mutuo, la transparencia y el objetivo común de promover el éxito a largo plazo y del sector del litio en Chile. Esa es nuestra manera de relacionarnos, aunque no siempre sea recíproca.

Ustedes han intentado anular las restricciones acordadas con la FNE en 2018 a su participación en SQM. ¿Por qué, a juicio de Tianqi, esas restricciones no deberían mantenerse?

En primer lugar porque el acuerdo con la FNE establece esa fecha como plazo. A la vez, y yendo al fondo de su pregunta, las circunstancias de mercado existentes al año 2018 en nada se parecen a las actuales, por lo que, tal como hemos reiterado en el pasado, nada justificaría, en nuestra opinión, el que se volvieran a realizar nuevas restricciones.

¿Les molestó que SQM se haya pedido la extensión de las restricciones más allá de octubre de este año a la FNE?

(Estoy) extremadamente descontento.